Trực tiếp bóng đá Nhật Bản vs Thụy Điển bảng F World Cup 2026 6h hôm nay 26/6

Thông tin trận đấu
Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận đấu giữa Nhật Bản và Thụy Điển bắt đầu lúc 6h ngày 25/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Nhật Bản vs Thụy Điển mới nhất tại đây. Tintức
Nhật Bản 0 0 Thụy Điển
Nhật Bản hòa Hà Lan 2-2 ở trận ra quân, sau đó thắng Tunisia 4-0. Kết quả này giúp thầy trò HLV Hajime Moriyasu tiến gần vòng 1/16 và còn cơ hội cạnh tranh ngôi đầu bảng F.
Điều đáng chú ý là Nhật Bản cho thấy khả năng điều chỉnh trạng thái trận đấu rất tốt. Trước Hà Lan, họ hai lần bị dẫn bàn nhưng vẫn gỡ hòa. Gặp Tunisia, Nhật Bản ghi bàn sớm, kiểm soát nhịp độ và không để đối thủ tạo ra nhiều sức ép rõ ràng. Đây là sự khác biệt lớn so với Thụy Điển, đội bóng sở hữu những tiền đạo xuất sắc nhưng lại không thể lấy công bù thủ.
Trận đấu này đặt Thụy Điển trước lựa chọn khó. Nếu chơi phản công như mọi khi, họ có thể giữ trận đấu trong tầm kiểm soát nhưng khó tạo đủ áp lực để thắng. Tấn công áp đặt lại không phải sở trường của họ, trong khi hàng thủ yếu kém rất dễ bị khai thác.
Nhật Bản không cần biến trận đấu thành cuộc đua thể lực. Họ có thể đá chậm hơn, kéo Thụy Điển ra khỏi khối phòng ngự rồi tấn công vào khoảng trống sau lưng hai biên. Khi đối thủ buộc phải tính đến chiến thắng, ưu thế của Nhật Bản nằm ở quyền lựa chọn nhịp độ.
Phong độ, lực lượng của tuyển Thụy Điển
Thụy Điển là đội khó đoán nhất bảng F sau 2 lượt trận. Họ thắng Tunisia 5-1 ở trận đầu tiên, nhưng thua Hà Lan 1-5 ở lượt hai. Cùng một tỷ số 5-1 xuất hiện theo hai chiều khác nhau, khiến việc đánh giá sức mạnh của Thụy Điển trở nên phức tạp hơn.
Hàng công vẫn là phần đáng tin nhất. Isak, Gyokeres, Yasin Ayari, Mattias Svanberg và Anthony Elanga đều đã ghi bàn tại World Cup 2026. Với Isak và Gyokeres, Thụy Điển có hai tiền đạo đủ khả năng giữ bóng, xoay lưng làm tường và tấn công vào khoảng trống giữa trung vệ và hậu vệ cánh.
Hệ thống phòng ngự mới là vấn đề lớn. Trận thua Hà Lan cho thấy Thụy Điển rất dễ bị tổn thương khi đối thủ đưa bóng nhanh vào lưng tuyến phòng ngự. Nhật Bản không có sức mạnh thể chất kiểu Hà Lan, nhưng lại có tốc độ phối hợp ngắn và những cầu thủ biết di chuyển giữa các lớp phòng ngự. Đây là kiểu thử thách khác, không dễ chịu hơn Hà Lan.
Thụy Điển có thể thay đổi sau trận thua Hà Lan. Anthony Elanga ghi bàn khi vào sân từ ghế dự bị và có cơ hội đá chính. Lucas Bergvall cũng là phương án được cân nhắc để làm mới tuyến giữa, nơi Thụy Điển cần thêm khả năng thoát pressing và đưa bóng lên cho Isak, Gyokeres.
Phong độ, lực lượng của tuyển Nhật Bản
Nhật Bản có 4 điểm sau 2 trận, ghi 6 bàn và thủng lưới 2 lần. Trận hòa Hà Lan 2-2 cho thấy khả năng chịu áp lực tốt, còn chiến thắng Tunisia 4-0 là màn trình diễn hoàn chỉnh hơn về tổ chức tấn công.
Ayase Ueda là điểm sáng lớn nhất ở lượt hai. Tiền đạo của Feyenoord ghi 2 bàn và kiến tạo 1 lần trước Tunisia. Anh không chỉ là người kết thúc tình huống, mà còn hỗ trợ pressing tuyến đầu và làm điểm nhận bóng cho các vệ tinh phía sau. Khi Ueda hoạt động hiệu quả, Nhật Bản có thêm chiều sâu trong các pha tấn công trực diện.
Daichi Kamada cũng có vai trò quan trọng. Anh ghi bàn ngay phút thứ 4 trước Tunisia, bàn thắng sớm nhất của Nhật Bản trong lịch sử World Cup. Trước Hà Lan, Kamada cũng ghi bàn ở phút 88, giúp Nhật Bản giữ lại 1 điểm. Hai pha lập công trong 2 trận cho thấy Kamada đang có điểm rơi rất tốt ở các khu vực giữa tuyến.
Nhật Bản không có đội trưởng Wataru Endo trong toàn bộ giải đấu. Đây là tổn thất lớn ở tuyến giữa, nhưng HLV Hajime Moriyasu đã tìm được phương án vận hành ổn định hơn sau 2 lượt trận. Joel Chima Fujita, Ao Tanaka hoặc Sano có thể tiếp tục giữ vai trò cân bằng phía sau nhóm tấn công.
Takefusa Kubo gặp vấn đề ở đầu gối sau trận hòa Hà Lan và chưa chắc đá chính. Shuto Machino cũng chưa ra sân vì vấn đề thể trạng. Trong bối cảnh đó, Junya Ito, Ritsu Doan, Keito Nakamura và Daichi Kamada là những lựa chọn quan trọng ở các vị trí hỗ trợ Ueda.
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