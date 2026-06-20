Cập nhật tỷ số Mỹ vs Australia, bảng D World Cup 2026 mới nhất

(VTC News) -

Mỹ 2 0 Australia Burgess (phản lưới) 11' Freeman 45'

Đội tuyển Mỹ dẫn Australia 2-0 sau hiệp một trận đấu thuộc lượt thứ 2 bảng D World Cup 2026. Đội chủ nhà cầm bóng vượt trội, hưởng lợi từ pha phản lưới của Cameron Burgess rồi nhân đôi cách biệt ở cuối hiệp nhờ cú đánh đầu của Alexander Freeman.

Đội tuyển Mỹ kiểm soát trận đấu. (Ảnh: Reuters)

Australia có pha dứt điểm đầu tiên ngay phút mở màn, nhưng cú sút của Mohamed Toure quá nhẹ để gây khó cho Matthew Freese. Sau tình huống đó, Mỹ kéo trận đấu về đúng quỹ đạo họ muốn. Bóng chủ yếu lăn bên phần sân Australia, nơi đội khách phải phòng ngự với quân số dày và liên tục che chắn các khoảng trống trước vòng cấm.

Cầu thủ Australia phản lưới. (Ảnh: Reuters)

Sức ép của Mỹ sớm tạo ra bàn thắng. Phút 11, Cameron Burgess lúng túng đưa bóng về lưới nhà trong nỗ lực cản phá đường bóng của đối thủ. Bàn thua này khiến Australia càng khó đá hơn, bởi họ vốn không có nhiều thời lượng kiểm soát bóng để giảm nhịp trận.

Các con số sau 45 phút nghiêng rõ về phía Mỹ. Đội chủ nhà kiểm soát bóng 70%, tung 9 cú sút, có 7 pha dứt điểm trong vòng cấm và đạt chỉ số xG 1,20. Australia chỉ có 2 cú sút và không tạo được cơ hội nguy hiểm nào theo thống kê, dù Harry Souttar từng khiến khung thành Mỹ chao đảo với pha đánh đầu bị chặn ngay trước vạch vôi.

Khoảnh khắc Freeman ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. (Ảnh: Reuters)

Cuối hiệp, Mỹ tìm được bàn thứ hai sau một tình huống cố định. Freeman ban đầu bị phạt việt vị nhưng trọng tài Felix Zwayer kiểm tra VAR rồi công nhận bàn thắng.