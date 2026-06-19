(VTC News) -

Ngày 19/6, Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) thông tin, Đội CSGT Bến Thành đã lập biên bản xử phạt tài xế cùng đơn vị kinh doanh xe buýt 2 tầng liên quan hoạt động diễu hành chở Hoa hậu Hương Giang trên địa bàn thành phố.

Theo PC08, khoảng 17h45 ngày 3/6, xe buýt 2 tầng chở Hoa hậu Hương Giang di chuyển qua các tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Duẩn và Tôn Đức Thắng. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định phương tiện không hoạt động đúng tuyến đường đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

CSGT TP.HCM xử phạt xe buýt 2 tầng chở Hoa hậu Hương Giang diễu hành trên phố.

Làm việc với tài xế và đại diện đơn vị vận tải, CSGT xác định phương tiện có nhiều vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải và quảng cáo, gồm: hoạt động sai tuyến được cấp phép, không thực hiện đúng nội dung thông tin niêm yết trên xe và dán quảng cáo vượt quá diện tích theo quy định.

Với các vi phạm trên, tài xế bị xử phạt 700.000 đồng. Chủ phương tiện bị xử phạt tổng cộng 14,5 triệu đồng. Ngoài ra, cơ quan chức năng tạm giữ giấy phép lái xe của tài xế và tước phù hiệu của phương tiện theo quy định.

Đại diện PC08 nhấn mạnh việc xử lý không xuất phát từ việc phương tiện chở người nổi tiếng hay phục vụ hoạt động quảng bá, mà căn cứ vào các hành vi vi phạm cụ thể được phát hiện trong quá trình kiểm tra.

Theo cơ quan này, mọi tổ chức, cá nhân đều bình đẳng trước pháp luật và các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo đúng quy định nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Từ vụ việc trên, PC08 khuyến cáo các tổ chức, doanh nghiệp khi tổ chức hoạt động quảng bá, truyền thông hoặc diễu hành bằng phương tiện giao thông cần sử dụng phương tiện đúng mục đích, đúng phạm vi hoạt động và đúng tuyến đường được cấp phép; đồng thời thực hiện đầy đủ các quy định về niêm yết thông tin, phù hiệu và quảng cáo trên xe.

CSGT TP.HCM xử phạt xe buýt 2 tầng chở Hoa hậu Hương Giang diễu hành trên phố.

Đối với những chương trình có khả năng thu hút đông người tham gia, đơn vị tổ chức nên chủ động phối hợp với cơ quan chức năng để được hướng dẫn, bảo đảm an toàn và hạn chế ảnh hưởng đến tình hình giao thông.

Trước đó, hoạt động diễu hành bằng xe buýt 2 tầng của Hoa hậu Hương Giang sau khi trở về từ cuộc thi Miss Grand International All Stars 2026 đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Tại buổi họp báo ngày 11/6, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết đang phối hợp rà soát thông tin liên quan vụ việc. Theo quy định hiện hành, các hoạt động tập trung đông người tại nơi công cộng hoặc sử dụng phương tiện giao thông phục vụ sự kiện không thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục hành chính trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật.

Tuy nhiên, cơ quan này cho biết nếu quá trình xác minh phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc ảnh hưởng đến an ninh, trật tự công cộng thì sẽ xem xét xử lý theo quy định.