Cập nhật TRỰC TIẾP Brazil vs Haiti
Trận đấu giữa Brazil và Haiti bắt đầu lúc 7h30 ngày 20/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Brazil vs Haiti mới nhất tại đây.
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Đội hình Brazil vs Haiti
Thông tin đội hình xuất phát và dự bị của Brazil và Haiti được công bố trước giờ thi đấu 90 phút (6h giờ Việt Nam).
Thông tin trận Brazil đấu với Haiti (8h ngày 20/6)
Brazil và Haiti gặp nhau ở lượt trận thứ hai bảng C World Cup 2026. Sau lượt mở màn, Scotland đứng đầu bảng với 3 điểm, Morocco và Brazil cùng có 1 điểm, còn Haiti chưa có điểm.
Theo lịch phát sóng World Cup 2026 chính thức của VTV, trận Brazil vs Haiti được truyền hình trực tiếp trên VTV3 và VTV6. Trận đấu diễn ra lúc 20h30 ngày 19/6 theo giờ địa phương, tức 7h30 ngày 20/6 theo giờ Việt Nam.
Brazil-Haiti: Đội nào thắng?
Sân Lincoln Financial Field ở Philadelphia, Mỹ là địa điểm tổ chức trận đấu - được sử dụng với tên Philadelphia Stadium tại World Cup 2026. Trọng tài chính điều hành trận đấu là ông Alejandro Hernández Hernández, người Tây Ban Nha.
Brazil và Haiti chưa từng gặp nhau tại World Cup. Trước đó, 2 đội có 3 lần đối đầu và Brazil toàn thắng, ghi tổng cộng 17 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần. Lần gặp gần nhất diễn ra tại Copa America 2016 ở Orlando, Mỹ, khi Brazil thắng 7-1.
Theo mô hình dự đoán của Opta, Brazil có 87,3% khả năng thắng trận. Khả năng Haiti giành chiến thắng là 4,3%, còn xác suất hòa là 8,4%. Opta cũng đánh giá Brazil có 97% khả năng vượt qua vòng bảng, trong khi cơ hội đi tiếp của Haiti là 7,5%.
Trên bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất, Brazil cùng Morocco có 3 điểm, hiệu số 0 sau lượt trận đầu tiên và chia nhau 2 vị trí 2-3. Haiti đứng cuối bảng C.
Lực lượng, phong độ Brazil trước trận gặp Haiti
Brazil bước vào trận gặp Haiti sau kết quả hòa 1-1 với Morocco. Theo Opta, đây là trận đấu mà Brazil tung ra 12 cú sút, ít hơn con số 14 cú sút của Morocco. Lần gần nhất Brazil dứt điểm ít hơn đối thủ ở một trận World Cup là tứ kết World Cup 2006 gặp Pháp.
Đội bóng của huấn luyện viên Carlo Ancelotti chưa thắng ở World Cup 2026. Brazil cũng không thắng trong 2 trận vòng bảng World Cup gần nhất, tính cả trận thua Cameroon 0-1 tại World Cup 2022. Theo Opta, Brazil chỉ có một giai đoạn không thắng 3 trận vòng bảng liên tiếp trong lịch sử World Cup, kéo dài qua các kỳ 1974 và 1978.
Vinicius Junior là cầu thủ ghi bàn cho Brazil ở trận ra quân. Theo The Analyst, tiền đạo của Real Madrid đã tham gia trực tiếp vào 4 bàn thắng trong 5 trận World Cup, gồm 2 bàn và 2 kiến tạo. Tính trong 2 kỳ World Cup gần nhất, Vinicius ghi bàn hoặc kiến tạo trung bình sau mỗi 98 phút.
Về lực lượng, Neymar vẫn là trường hợp chắc chắn vắng mặt do chấn thương. Phần còn lại của đội hình Brazil không có vấn đề lớn trước trận gặp Haiti. Carlo Ancelotti có thể tạo ra một số thay đổi so với trận hòa Morocco.
Danilo, Fabinho, Luiz Henrique và Matheus Cunha nằm trong nhóm cầu thủ có khả năng được sử dụng. Raphinha và Vinicius Junior được dự đoán tiếp tục góp mặt ở hàng công, trong khi Gabriel Magalhaes nhiều khả năng giữ vị trí ở hàng thủ.
Lực lượng, phong độ Haiti trước trận gặp Brazil
Trở lại World Cup sau 52 năm vắng mặt, Haiti thua Scotland 0-1 ở trận ra qâun. Dù không có điểm, đội bóng của huấn luyện viên Sebastien Migne có 15 cú sút trước Scotland. Theo Opta, đây là số cú sút nhiều nhất của một đội ở bảng C sau lượt trận đầu tiên.
Haiti cũng có 22 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương ở trận gặp Scotland, ngang Brazil trong lượt mở màn bảng C. Hannes Delcroix là cầu thủ có thông số nổi bật của Haiti khi hoàn thành toàn bộ 66 đường chuyền. Anh cũng dẫn đầu đội về số lần phá bóng và đồng dẫn đầu về số lần đoạt lại quyền kiểm soát bóng.
Tính trong lịch sử World Cup, Haiti đã thua cả 4 trận từng thi đấu, ghi 2 bàn và thủng lưới 15 lần. Theo The Analyst, chỉ có 3 đội từng thua 5 trận World Cup đầu tiên là Mexico, El Salvador và Canada.
biết Haiti có thể điều chỉnh hàng công ở trận gặp Brazil. Josue Casimir là phương án có thể được đưa vào đội hình xuất phát, trong khi Frantzdy Pierrot có khả năng ngồi dự bị. Wilson Isidor, cầu thủ đã ghi 2 bàn sau 5 lần khoác áo đội tuyển, được dự đoán tiếp tục góp mặt.
Thủ môn Johny Placide là cầu thủ giàu kinh nghiệm của Haiti. Nếu ra sân trước Brazil, anh sẽ có lần thứ 84 khoác áo đội tuyển quốc gia.
Haiti có thể bị loại khỏi World Cup 2026 nếu thua Brazil và Morocco thắng Scotland ở trận đấu còn lại của bảng C. Trong trường hợp đó, đội bóng vùng Caribe không còn khả năng cạnh tranh vị trí thứ ba ở bảng đấu.
Theo lịch thi đấu World Cup 2026, Haiti gặp Morocco ở lượt trận cuối. Trong khi đó, Brazil còn trận đấu với Scotland.
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