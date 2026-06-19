Tã Baby Love Capycapy: Thấm hút cực đỉnh, lựa chọn tối ưu cho các mẹ hiện đại

(VTC News) -

Dòng tã siêu mỏng, thấm hút vượt trội lên tới 12 giờ

Không cần quá đau đầu khi phải cân - đong - đo - đếm giữa chất lượng và chi phí khi chọn lựa tã cho bé, Baby Love Capycapy là một trong những cái tên thuộc hệ sinh thái của Diana Unicharm - một lựa chọn tối ưu được nhiều mẹ tin dùng.

Thun bụng 360°, vách chống tràn cùng vạch báo tã đầy giúp mẹ chăm bé nhẹ nhàng, an tâm hơn trong từng khoảnh khắc.

Điểm nổi bật của Baby Love Capycapy nằm ở cách sản phẩm cân bằng giữa hiệu năng sử dụng và chi phí, giải quyết bài toán “giá hợp lý nhưng vẫn đảm bảo chất lượng”.

Sản phẩm có cấu trúc lõi SAP SHEET siêu mỏng chỉ 3mm đem lại cảm giác thoải mái cho bé. Không chỉ vậy, thiết kế lõi to ngang giúp tăng diện tích thấm hút, thấm hút vượt trội đến 12 giờ, phân tán chất lỏng nhanh và đều, hạn chế tình trạng vón cục - nguyên nhân khiến bề mặt tã ẩm ướt và dễ gây hăm.

“Người bạn” đồng hành cùng mẹ trên chặng đường chăm con

Không chỉ chú trọng khả năng thấm hút, Baby Love Capycapy còn được thiết kế để hỗ trợ mẹ chăm bé thuận tiện và nhẹ nhàng hơn mỗi ngày. Sản phầm có vách ngăn chống tràn kết hợp thun chân co giãn linh hoạt giúp ôm sát cơ thể, hạn chế tối đa tình trạng tràn tã khi bé trở mình hay vận động.

Phần thun bụng 360 độ ứng dụng kỹ thuật chặt chun, giảm độ căng, ôm vừa vặn mà vẫn êm ái, hạn chế hằn đỏ trên làn da nhạy cảm. Bên cạnh đó, vạch báo tã đầy hoạt động như một “trợ lý nhỏ”, giúp mẹ dễ dàng nhận biết thời điểm cần thay tã cho bé.

Baby Love Capycapy siêu mỏng chỉ 3mm, thấm hút đến 12 giờ, giúp bé luôn khô thoáng và thoải mái suốt ngày dài.

Các mẹ hoàn toàn yên tâm sử dụng Baby Love Capycapy trong chặng đường dài chăm con khi sản phẩm có đa dạng size từ M - 5XL, phù hợp với từng giai đoạn phát triển, mang lại sự linh hoạt trong lựa chọn.

Chăm con là hành trình dài với rất nhiều quyết định, lựa chọn mỗi ngày, một chiếc tã phù hợp có thể giúp mẹ nhẹ gánh hơn rất nhiều. Baby Love Capycapy mang đến sự kết hợp hài hòa giữa chất lượng ổn định và chi phí hợp lý, để mỗi khoảnh khắc chăm bé đều trở nên thoải mái, trọn vẹn hơn.

Hiện sản phẩm đã có mặt tại các cửa hàng mẹ và bé trên toàn quốc và trên các kênh thương mại điện tử, mẹ có thể dễ dàng tìm mua và cùng con trải nghiệm.