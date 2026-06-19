Cập nhật TRỰC TIẾP Mỹ vs Australia
Trận đấu giữaMỹ và Australia bắt đầu lúc 2h ngày 20/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Mỹ vs Australia mới nhất tại đây.
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Đội hình Mỹ vs Australia
Thông tin đội hình xuất phát và dự bị của Mỹ và Australia được công bố trước giờ thi đấu 90 phút (khoảng 0h30 giờ Việt Nam).
Thông tin trận Mỹ đấu với Australia (2h ngày 20/6)
Mỹ và Australia gặp nhau ở lượt trận thứ hai bảng D World Cup 2026 trên sân Lumen Field ở Seattle (Mỹ). Đây là cuộc đối đầu giữa 2 đội cùng giành chiến thắng ở trận ra quân. Trên bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất, Mỹ (3 điểm, hiệu số +3) tạm dẫn đầu bảng D nhờ hơn Australia chỉ số phụ (3 điểm, hiệu số +2).
Trận đấu diễn ra lúc 12h ngày 19/6 theo giờ địa phương, tức 2h ngày 20/6 theo giờ Việt Nam. Trọng tài chính điều hành trận đấu là ông Felix Zwayer, người Đức.
Đây là lần đầu tiên Mỹ và Australia gặp nhau tại World Cup. Trước đó, 2 đội từng đối đầu 4 lần ở các trận giao hữu vào các năm 1992, 1998, 2010 và 2025. Mỹ thắng 2 lần gần nhất, gồm trận thắng 3-1 năm 2010 và 2-1 tháng 10/2025.
Thuật toán mô phỏng của siêu máy tính Opta nhận định Mỹ có 58,5% khả năng thắng trận. Khả năng Australia giành chiến thắng là 20,6%, còn xác suất hòa là 20,9%.
Theo lịch phát sóng World Cup 2026 của VTV, trận Mỹ vs Australia được truyền hình trực tiếp trên VTV3, VTV10 và VTV6.
Lực lượng, phong độ Mỹ trước trận gặp Australia
Đội tuyển Mỹ mở màn World Cup 2026 bằng chiến thắng 4-1 trước Paraguay tại Los Angeles. Đây là trận thắng có tỷ số cao nhất của đội tuyển nam Mỹ trong lịch sử World Cup.
Folarin Balogun là cầu thủ nổi bật nhất của Mỹ ở lượt đầu. Tiền đạo này lập cú đúp trong trận ra mắt World Cup, trở thành cầu thủ nam thứ hai của Mỹ ghi nhiều hơn 1 bàn trong một trận đấu tại World Cup, sau Bert Patenaude năm 1930.
Tim Ream cũng có cột mốc đáng chú ý. Trung vệ này trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất khoác áo đội tuyển nam Mỹ tại World Cup, ở 38 tuổi 250 ngày. Theo Opta, Ream có 23 đường chuyền phá tuyến ở trận gặp Paraguay, nhiều nhất đối với một hậu vệ tại World Cup kể từ năm 2010.
Về lực lượng, Christian Pulisic bị đau ở trận gặp Paraguay và chưa chắc ra sân trong trận đấu với Australia. Anh có thể thi đấu nhưng huấn luyện viên Mauricio Pochettino cần tính toán hạn chế rủi ro do ngôi sao này chưa tập lại buổi nào.
Lực lượng, phong độ Australia trước trận gặp Mỹ
Australia giành chiến thắng 2-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ ở lượt trận đầu tiên. Nestory Irankunda là cầu thủ người ghi bàn trẻ nhất của Australia tại World Cup (20 tuổi 125 ngày). Connor Metcalfe ghi bàn còn lại. Đây là trận thắng thứ ba của Australia trong 4 trận gần nhất tại World Cup - nhiều hơn thành tích 17 trận trước đó (chỉ thắng 2 trận).
Australia có trận đấu phòng ngự với nhiều thông số đáng chú ý trước Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Opta, đội bóng châu Đại Dương chỉ kiểm soát bóng 28,3%, mức thấp nhất của họ trong một trận World Cup. Australia phải đối mặt 30 cú sút, nhưng vẫn giữ sạch lưới.
Patrick Beach là cầu thủ nổi bật ở trận ra quân. Thủ môn 22 tuổi có 8 pha cứu thua trong lần đầu ra sân ở một trận đấu chính thức cho đội tuyển Australia. Đây là số pha cứu thua nhiều nhất của một thủ môn Australia trong một trận World Cup.
Harry Souttar cũng có thống kê đáng chú ý. Trung vệ này thực hiện 14 pha phá bóng trước Thổ Nhĩ Kỳ, chỉ kém kỷ lục 15 lần của Peter Wilson trong một trận World Cup cho Australia.
Australia ghi bàn trong 5 trận World Cup liên tiếp, chuỗi dài nhất trong lịch sử đội tuyển này tại giải đấu.
Lực lượng Australia không có tổn thất nào trước trận gặp Mỹ.
Theo lịch thi đấu World Cup 2026, Australia còn gặp Paraguay ở lượt trận cuối bảng D.
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