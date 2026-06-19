Cập nhật TRỰC TIẾP Mỹ vs Australia Trận đấu giữaMỹ và Australia bắt đầu lúc 2h ngày 20/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Mỹ vs Australia mới nhất tại đây. Mỹ 0 0 Australia

Đội hình Mỹ vs Australia Thông tin đội hình xuất phát và dự bị của Mỹ và Australia được công bố trước giờ thi đấu 90 phút (khoảng 0h30 giờ Việt Nam).

Thông tin trận Mỹ đấu với Australia (2h ngày 20/6) Mỹ và Australia gặp nhau ở lượt trận thứ hai bảng D World Cup 2026 trên sân Lumen Field ở Seattle (Mỹ). Đây là cuộc đối đầu giữa 2 đội cùng giành chiến thắng ở trận ra quân. Trên bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất, Mỹ (3 điểm, hiệu số +3) tạm dẫn đầu bảng D nhờ hơn Australia chỉ số phụ (3 điểm, hiệu số +2). Trận đấu diễn ra lúc 12h ngày 19/6 theo giờ địa phương, tức 2h ngày 20/6 theo giờ Việt Nam. Trọng tài chính điều hành trận đấu là ông Felix Zwayer, người Đức. Đây là lần đầu tiên Mỹ và Australia gặp nhau tại World Cup. Trước đó, 2 đội từng đối đầu 4 lần ở các trận giao hữu vào các năm 1992, 1998, 2010 và 2025. Mỹ thắng 2 lần gần nhất, gồm trận thắng 3-1 năm 2010 và 2-1 tháng 10/2025. Thuật toán mô phỏng của siêu máy tính Opta nhận định Mỹ có 58,5% khả năng thắng trận. Khả năng Australia giành chiến thắng là 20,6%, còn xác suất hòa là 20,9%. Theo lịch phát sóng World Cup 2026 của VTV, trận Mỹ vs Australia được truyền hình trực tiếp trên VTV3, VTV10 và VTV6.

Lực lượng, phong độ Mỹ trước trận gặp Australia Đội tuyển Mỹ mở màn World Cup 2026 bằng chiến thắng 4-1 trước Paraguay tại Los Angeles. Đây là trận thắng có tỷ số cao nhất của đội tuyển nam Mỹ trong lịch sử World Cup. Folarin Balogun là cầu thủ nổi bật nhất của Mỹ ở lượt đầu. Tiền đạo này lập cú đúp trong trận ra mắt World Cup, trở thành cầu thủ nam thứ hai của Mỹ ghi nhiều hơn 1 bàn trong một trận đấu tại World Cup, sau Bert Patenaude năm 1930. Đội tuyển Mỹ đứng đầu bảng D sau lượt trận đầu tiên. (Ảnh: Reuters) Tim Ream cũng có cột mốc đáng chú ý. Trung vệ này trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất khoác áo đội tuyển nam Mỹ tại World Cup, ở 38 tuổi 250 ngày. Theo Opta, Ream có 23 đường chuyền phá tuyến ở trận gặp Paraguay, nhiều nhất đối với một hậu vệ tại World Cup kể từ năm 2010. Về lực lượng, Christian Pulisic bị đau ở trận gặp Paraguay và chưa chắc ra sân trong trận đấu với Australia. Anh có thể thi đấu nhưng huấn luyện viên Mauricio Pochettino cần tính toán hạn chế rủi ro do ngôi sao này chưa tập lại buổi nào.