Trực tiếp bóng đá Scotland vs Morocco 5h ngày 20/6, bảng C World Cup 2026

Cập nhật TRỰC TIẾP Scotland vs Morocco
Trận đấu giữa Scotland và Morocco bắt đầu lúc 5h ngày 20/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Scotland vs Morocco mới nhất tại đây.
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Đội hình Scotland vs Morocco
Thông tin đội hình xuất phát và dự bị của Scotland và Haiti được công bố trước giờ thi đấu 90 phút (khoảng 3h30 giờ Việt Nam).
Thông tin trận Scotland đấu với Morocco (5h ngày 20/6)
Scotland và Morocco gặp nhau ở lượt trận thứ hai bảng C World Cup 2026 trên sân Gillette ở Foxborough, bang Massachusetts, Mỹ. Theo lịch phát sóng World Cup 2026 của VTV, trận Scotland vs Morocco được truyền hình trực tiếp trên VTV3 và VTV6. Trọng tài chính điều hành trận đấu là ông Ilgiz Tantashev, người Uzbekistan.
Scotland và Morocco từng gặp nhau một lần tại World Cup. Ở vòng bảng World Cup 1998, Morocco thắng Scotland 3-0 tại Saint-Etienne. Đó vẫn là chiến thắng đậm nhất của Morocco trong lịch sử World Cup.
Theo mô hình dự đoán của Opta, Morocco có 54,9% khả năng thắng trận. Khả năng Scotland giành chiến thắng là 20,1%, còn xác suất hòa là 25,1%.
Trên bảng xếp hạng World Cup 2026 sau lượt trận đầu tiên Scotland đứng đầu bảng C với 3 điểm, hiệu số +1. Morocco và Brazil cùng có 1 điểm sau trận hòa 1-1, trong khi Haiti chưa có điểm.
Lực lượng, phong độ Scotland trước trận gặp Morocco
Scotland mở màn World Cup 2026 bằng chiến thắng 1-0 trước Haiti. John McGinn là người ghi bàn duy nhất của trận đấu trong hiệp 1, giúp đội bóng của huấn luyện viên Steve Clarke có 3 điểm đầu tiên ở bảng C. Đây là cơ sở để họ nghĩ đến khả năng vượt qua vòng bảng World Cup lần đầu tiên trong lịch sử.
Phong độ chính thức gần đây của Scotland có nhiều kết quả tích cực. Theo Opta, đội bóng này thắng 8 trong 11 trận chính thức gần nhất, hòa 1 và thua 2 trận. Trong 6 trận chính thức gần nhất, Scotland thắng 5 trận.
John McGinn ghi 21 bàn cho đội tuyển Scotland dưới thời huấn luyện viên Steve Clarke. Đây là thành tích ngang bằng Denis Law, người từng ghi 21 bàn dưới thời huấn luyện viên Ian McColl.
Nếu đánh bại Morocco, Scotland sẽ giành quyền vào vòng loại trực tiếp World Cup 2026. SScotland thậm chí có thể chắc chắn đứng đầu bảng C nếu thắng Morocco và Brazil không thắng Haiti ở trận còn lại.
Về lực lượng, Scott McKenna bỏ ngỏ khả năng thi đấu do vấn đề ở bắp chân. Ngoài trường hợp này, Scotland không có thêm thông tin chấn thương đáng chú ý.
Lực lượng, phong độ Morocco trước trận gặp Scotland
Morocco có 1 điểm ở trận ra quân sau trận hòa Brazil 1-1 tại New York New Jersey Stadium. Ismael Saibari ghi bàn mở tỷ số cho đội bóng châu Phi ở phút 21. Brazil gỡ hòa nhờ pha lập công của Vinicius Junior ở phút 32.
Theo Opta, Morocco thực hiện 123 đường chuyền ở 1/3 cuối sân trong trận gặp Brazil. Đây là con số cao nhất của một đội ở bảng C sau lượt trận đầu tiên, đồng thời là kỷ lục của Morocco trong một trận World Cup kể từ khi dữ liệu được thống kê.
Morocco đang có chuỗi 5 trận bất bại ở vòng bảng World Cup, gồm 2 chiến thắng và 3 trận hòa. Đây là chuỗi bất bại vòng bảng dài nhất của một đội tuyển châu Phi tại World Cup, ngang Cameroon giai đoạn 1982-1990 và Senegal giai đoạn 2002-2018.
Achraf Hakimi có nhiều thống kê nổi bật ở trận gặp Brazil. Theo Opta, hậu vệ này cùng dẫn đầu Morocco về số cú sút và số cơ hội tạo ra. Hakimi cũng là cầu thủ Morocco có nhiều pha tắc bóng, số lần bị phạm lỗi và số lần thắng tranh chấp nhất trận.
Trong lịch sử World Cup gần đây, Morocco thường xuyên gặp các đại diện châu Âu. 9 trong 12 trận World Cup gần nhất của Morocco là trước các đội châu Âu. Morocco chỉ thua 1 trong 6 trận World Cup gần nhất trước các đối thủ châu Âu.
Về lực lượng, Morocco không ghi nhận ca chấn thương mới sau trận hòa Brazil.
Theo lịch thi đấu World Cup 2026 mới nhất, Morocco còn gặp Haiti ở lượt trận cuối. Trong khi đó, Scotland sau trận này phải đấu với Brazil.
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