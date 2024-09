Cao Bằng xảy ra động đất

(VTC News) -

Cụ thể, lúc 12h43 (giờ Hà Nội) cùng ngày, một trận động đất có độ lớn 2.5 richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 22.895 độ vĩ Bắc, 105.831 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.

Bản đồ chấn tâm động đất. (Nguồn: Viện Vật lý địa cầu)

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Cao Bằng là một trong những tỉnh đang chịu thiệt hại nặng nề cả về người và tài sản do mưa lũ gây ra.

Đặc biệt tại huyện Nguyên Bình, ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, trên địa bàn huyện xảy ra mưa to và rất to, gió lốc gây sạt lở đất đá, vùi lấp, hư hỏng nhà ở, tài sản, hoa màu của người dân và đã có khoảng 20 người thiệt mạng do thiên tai, nhiều người đang mất tích. Nhiều đoạn đường bị sạt lở, khối lượng lớn đất đá gây ách tắc giao thông.

Trong đó, khoảng 5h45, tại Km180+680 quốc lộ 34 (thuộc xóm Khuổi Ngọa, xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình) xảy ra vụ sạt lở đất taluy dương đẩy 1 ô tô khách BKS 11B-002.11 và 1 ô tô con BKS 11A-097.22 xuống vực, suối. Xe khách trôi khoảng 800m, ô tô con trôi khoảng 2,8km so với vị trí sạt lở.

Báo cáo của cơ quan chức năng huyện Nguyên Bình đến ngày 9/9, lực lượng chức năng tại chỗ đã tìm thấy thi thể 7 người.

Sáng 10/9, một lãnh đạo huyện Nguyên Bình cho biết, khoảng 8h cùng ngày, các lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã tiếp cận được hiện trường. Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn vì nước suối chảy mạnh, hai bên dốc đá dựng đứng.

Cũng theo vị này, khoảng 9h, lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm 1 thi thể nạn nhân.