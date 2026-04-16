Căn hộ giá bình dân đổ bộ thị trường TP.HCM

Hiện nay, căn hộ tầm trung và cao cấp ở TP.HCM đã có giá chạm ngưỡng 100 - 200 triệu đồng/m² khiến đa số người có nhu cầu ở thực không thể chạm tay tới. Tuy nhiên, vào đầu quý 2/2026, một số dự án có giá mềm hơn đã được tung ra thị trường.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, phân khúc căn hộ giá bình dân đang “thổi làn gió mới” vào thị trường bất động sản TP.HCM, khi một số dự án được chào bán với mức giá từ 37 đến dưới 50 triệu đồng/m².
Trong đó, mức giá được xem là “tốt” và khá hiếm trên thị trường hiện nay thuộc về dự án The Aspira của Công ty CP Đầu tư Sài Gòn High Rise, với giá công bố khoảng 37,9 triệu đồng/m². Đây được đánh giá là mặt bằng giá gần như đã “biến mất” trong nhiều năm qua. Hiện tại, căn hộ 1 phòng ngủ tại dự án này được chào bán khoảng 1,3 tỷ đồng, trong khi căn 2 phòng ngủ có giá khoảng 1,9 tỷ đồng.
Như vậy, TP.HCM chính thức có căn hộ 2 phòng ngủ dưới 2 tỷ đồng sau nhiều năm vắng bóng trên thị trường. Dự án đã được cất nóc và dự kiến bàn giao vào quý II/2027.
Ông Bùi Bá Nghiệp, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Sài Gòn High Rise cho biết, sở dĩ đơn vị này đưa ra mức giá bán hợp lý nhất có thể là nhờ vào việc tối ưu hóa tất cả các chi phí như đất đai, quản lý vận hành. Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải kiểm soát xuyên suốt, chặt chẽ trong từng khâu triển khai để có giá bán cạnh tranh nhất có thể.
"Chúng tôi chấp nhận mức lợi nhuận mỏng hơn để chia sẻ với người dân có nhu cầu mua nhà ở thực. Đặc biệt là những người trẻ đang mong ước có ngôi nhà đầu tiên. Đây là dự án đầu tiên trong chuỗi dự án mà chúng tôi muốn đưa ra thị trường”, ông Nghiệp nói.
Theo ông Nghiệp, người dân có thể thanh toán 50%, nhận nhà trước và trả phần còn lại sau; hoặc có thể trả góp mỗi tháng khoảng 6,8 triệu đồng cho đến khi nhận nhà. Chủ đầu tư sẽ hỗ trợ 100% lãi suất trong 14 tháng đầu.
Một dự án tiếp theo cũng đang rất thu hút sự quan tâm của người dân đó chính là dự án Phú Mỹ Hưng Harmonie - dự án đầu tiên của chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng phát triển ở khu Đông Bắc TP.HCM. Dự án đang được chào bán với mức giá khoảng 48 triệu đồng/m². Đây cũng được cho là mức giá rất cạnh tranh của một chủ đầu tư lớn. Dự án sẽ được bàn giao theo tiêu chuẩn hoàn thiện nâng cao cùng chính sách miễn phí quản lý 24 tháng.
Một dự án có giá “dễ thở” đó là phân khu căn hộ cao tầng Orchard Hill thuộc tổng thể dự án Sycamore do CapitaLand Development phát triển cũng đang được thị trường quan tâm.
Dự án gồm hai tòa tháp Orchard Hill I và Orchard Hill II cao 24 tầng, cung cấp 774 căn hộ với mức giá dao động từ 41,7 - 53,2 triệu đồng/m².
Căn hộ bình dân giúp thị trường hạ nhiệt
Chuyên gia kinh tế Trần Thăng Long nhận định, việc một số chủ đầu tư đưa ra thị trường căn hộ có giá bình dân sẽ góp phần hạ nhiệt giá nhà tại TP.HCM sau thời gian dài tăng liên tiếp. Việc kìm hãm đà tăng là rất cần thiết, bởi giá nhà đã vượt quá xa thu nhập của người dân.
Theo báo cáo mới nhất từ JLL Việt Nam, giá căn hộ tại TP.HCM vẫn tiếp tục leo thang trong quý I/2026, giá sơ cấp phân khúc căn hộ cao cấp tại TP.HCM đạt mức 4.148 USD/m² (tương đương 109 triệu đồng/m²).
Theo dữ liệu từ Knight Frank, giá chào bán sơ cấp căn hộ tại TP.HCM (sau mở rộng) đã tăng 11,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng khu vực lõi trung tâm (TP.HCM cũ), giá trung bình đạt khoảng 107 triệu đồng/m², tăng 3,2% so với quý trước.
Ghi nhận thực tế cho thấy, thị trường bất động sản TP.HCM tiếp tục nghiêng mạnh về phân khúc cao cấp, trong khi nguồn cung nhà ở vừa túi tiền gần như vắng bóng. Nhiều dự án mở bán hoặc bước vào giai đoạn tiếp theo với mặt bằng giá phổ biến dao động 130–150 triệu đồng/m², cao hơn đáng kể so với nhóm căn hộ bình dân hiếm hoi trên thị trường.
Đáng chú ý, mặt bằng giá không chỉ tăng tại khu vực nội đô mà còn lan rộng ra các khu vực vừa sáp nhập như tỉnh Bình Dương cũ. Tại đây, mức giá sơ cấp trung bình hiện đạt khoảng 60 triệu đồng/m². Ở một số khu vực như Thuận An, Dĩ An, Thủ Dầu Một (cũ), giá bán ghi nhận dao động ở mức 65 - 80 triệu đồng/m². Nguồn cung căn hộ có mức giá sơ cấp dưới 50 triệu đồng/m² rất khan hiếm.
Theo ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc thị trường CBRE Việt Nam, thị trường đang bước vào giai đoạn tái cân bằng và sẽ có sự phân hóa rõ nét. Những dự án sở hữu pháp lý hoàn chỉnh, tiến độ xây dựng đảm bảo và đáp ứng nhu cầu ở thực sẽ tiếp tục duy trì đà tăng giá từ 3-8%. Ngược lại, các sản phẩm mang tính đầu cơ cao nhưng thiếu nền tảng hạ tầng thực tế có nguy cơ rơi vào trạng thái thanh khoản thấp trong trung hạn.
Mặt khác, thị trường bất động sản đang chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ, khi người mua ở thực dần "cầm trịch" cuộc chơi. Sau thời gian dài "sốt nóng" với những cơn sóng tăng giá chóng mặt, thị trường đang dần hạ nhiệt và trở về với giá trị thực. Giờ đây, chính người mua có nhu cầu ở thực mới là người quyết định "sức nóng" của thị trường. Nhóm khách hàng này đang tìm kiếm những sản phẩm thực sự chất lượng, đáp ứng đúng nhu cầu an cư và đầu tư bền vững.
Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM đánh giá, việc phát triển nhà ở giá bình dân tại TP.HCM là rất cần thiết, bởi thành phố đang rất thiếu loại nhà ở vừa túi tiền.
Từ năm 2021 đến giữa năm 2025, TP.HCM không còn nhà ở vừa túi tiền (giá từ 2-3 tỷ đồng/căn), chỉ có nhà ở cao cấp. Sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, thành phố mới được bổ sung thêm nguồn nhà ở có giá "bình dân".
"Trước đây, Luật Nhà ở 2005, 2014, 2023 vẫn chưa tạo điều kiện, khuyến khích doanh nghiệp bất động sản, tổ chức tín dụng tham gia phát triển nhà ở vừa túi tiền. Tuy nhiên, mới đây, Chính phủ đã chỉ đạo xây dựng Nghị quyết về thí điểm phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp và bổ sung vào Luật Nhà ở 2023 để lấp đầy các khoảng trống chính sách về phát triển nhà ở vừa túi tiền. Đây là những hướng đi vô cùng kịp thời và được ủng hộ mạnh mẽ", ông Châu nói.
Bình luận