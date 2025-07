Nhà, đất giá bình dân ở ven TP.HCM liên tục ra thị trường

(VTC News) -

Rổ hàng “bình dân” phong phú

Mới đây, Tập đoàn Pi Group vừa ra mắt phân khu SkyZen thuộc dự án Picity Sky Park ở phường Dĩ An, TP.HCM với giá khá sốc, chỉ từ 1,4 tỷ đồng/căn. Phân khu này gồm tòa tháp 38 tầng với 650 căn hộ được chào bán.

Tập đoàn Bcons cũng đang giới thiệu dự án Bcons Solary tại phường Dĩ An, TP.HCM với mức giá chỉ từ 1,5 tỷ đồng. Dự án này có quy mô gần 1,7 ha, cung ứng ra thị trường hơn 2.600 căn hộ.

Tập đoàn Solia cũng đã tung ra thị trường dự án The Solia quy mô hơn 20 ha với gần 1.000 nền đất. Dự án này nằm tại xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh, giáp ranh TP.HCM. Giá bán dự kiến từ 25-30 triệu đồng/m2. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng.

Công ty Hai Thành cũng chào bán 200 nền đất thổ cư tại xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh với giá từ 35 triệu đồng/m2. Ngoài ra, các dự án như King Hill Residences Long An, The Sky Riverside, KDC Phước Đông Garden, Saigon Fortune Long An, Long Cang River Park (tỉnh Tây Ninh)... cũng tranh thủ “bung hàng” tìm người mua.

Bên cạnh đó, các “ông lớn như: Vinhomes, Nam Long, Ecopark, Bim Group đang đẩy mạnh việc bán nhà phố, biệt thự tại các dự án có quy mô rộng hàng trăm hecta.

Nhiều dự án bất động sản tại vùng ven TP.HCM chính thức mở bán với giá hợp lý. (Ảnh: Đại Việt)

Trong bối cảnh thị trường còn nhiều thách thức thì việc mở bán bất động sản trong giai đoạn này thể hiện sự kỳ vọng của doanh nghiệp vào một tương lai tươi sáng hơn. Đây như những ngọn lửa “hâm nóng” thị trường, tạo sức bật cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, kéo theo nhiều ngành nghề liên quan đến bất động sản được hưởng lợi. Người dân cũng có thêm nhiều sự lựa chọn cho nhu cầu an cư.

Chị Đinh Ngọc Mai (quê Khánh Hòa) cho biết, chị đang tìm mua căn nhà đầu tiên cho mình. Tuy nhiên, mức giá mong muốn của chị chỉ khoảng trên dưới 1,5 tỷ đồng. Do đó, những căn hộ ở khu vực phường Dĩ An, TP.HCM sẽ là sự lựa chọn phù hợp.

Còn anh Nguyễn Mạnh Tuấn (quê Nghệ An) chia sẻ, gia đình anh thích ở nhà phố. Chính vì vậy, anh đang tìm đất nền khu vực vùng ven để đi làm ở xã Bình Chánh, TP.HCM.

“Gia đình tôi có 3 thế hệ ở chung nên muốn tìm đất xây nhà để có nhiều không gian hơn. Tôi thấy ở xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh có nhiều nền đất giá phù hợp với nhu cầu của gia đình”, anh Tuấn nói.

Trỗi dậy mạnh mẽ nhờ giá bán và hạ tầng

Ông Lê Phúc Hưng, thành viên HĐQT Tập đoàn Solia cho biết, nhu cầu về bất động sản có giá hợp lý luôn hiện hữu. Người dân có nhu cầu mua nhà, đất để ở luôn nhắm đến những bất động sản có giá vừa phải, pháp lý đầy đủ. Nắm bắt được xu thế này, doanh nghiệp đã tung ra thị trường dự án The Solia với những nền đất khoảng 100 m2 có giá từ 2,5 – 3 tỷ đồng, sổ hồng đầy đủ.

“Chúng tôi đã chuẩn bị quỹ đất cách đây hơn 15 năm rồi tranh thủ hoàn thiện hạ tầng và mở bán vào giai đoạn này. Dự án của chúng tôi may mắn nằm ngay mặt tiền đường Vành đai 4 kết nối Tây Ninh – TP.HCM – Đồng Nai. Đây là tuyến đường huyết mạch của miền Nam trong tương lai”, ông Hưng nói.

Theo ông Hưng, ngoài người dân có nhu cầu ở thực thì doanh nghiệp cũng nhắm đến hàng chục ngàn chuyên gia, lao động kỹ thuật cao đang đổ về các khu công nghiệp của Tây Ninh để làm việc. Các khu công nghiệp này đều nằm rất gần TP.HCM.

Những dự án có hạ tầng, sổ hồng đầy đủ luôn thu hút nhà đầu tư và người dân có nhu cầu ở thực. (Ảnh: Đại Việt)

Còn theo đại diện Tập đoàn Pi Group, việc đơn vị này tung ra dự án căn hộ SkyZen có giá chỉ từ 1,4 tỷ đồng đã gây “sốc” đối với nhiều người. Đây là mức giá không thể tốt hơn trong giai đoạn hiện tại. Các gia đình trẻ, chuyên gia làm việc tại các khu công nghiệp là đối tượng hàng đầu mà doanh nghiệp hướng đến. Dự án sẽ được vận hành bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo, các căn hộ sẽ sử dụng các thiết bị chiếu sáng, điều hòa thông minh.

Ông Huỳnh Minh Thắng, Tổng giám đốc Casa Holdings – một chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản nhận định, khu vực vùng ven TP.HCM như Bến Lức hay Dĩ An đang có nhiều bất động sản với giá bán trên dưới 2 tỷ đồng. Đây được xem là cơ hội tốt cho người dân có nhu cầu ở thực sở hữu nhà, đất. Những khu vực này đều rất gần với trung tâm TP.HCM, người dân chỉ mất khoảng 30 phút di chuyển để vào thành phố đi làm.

Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội môi giới Bất động sản Việt Nam đánh giá, trong khi thị trường bất động sản miền Bắc đang trầm lắng vì mức giá neo cao, thì thị trường phía Nam lại ghi nhận sự phục hồi rõ nét, với hàng loạt dự án mới được triển khai. Nhiều dự án đã và đang tháo gỡ các vướng mắc pháp lý để tái khởi động, mở bán trở lại.

Nhờ đó, nguồn cung phía Nam trở nên đa dạng hơn, nhiều dự án được chào bán với mức giá phù hợp với khả năng tài chính của nhiều đối tượng, đáp ứng được nhu cầu tích lũy vốn bị dồn nén suốt thời gian dài.

“Sự hồi phục này đã thu hút không ít khách hàng, nhà đầu tư quan tâm, trong đó có một lượng đáng kể nhà đầu tư đến từ miền Bắc”, ông Đính nói.

Theo ông Đính, giá bất động sản ở các khu vực vùng ven TP.HCM như Long An (cũ), Bình Dương (cũ), Đồng Nai không quá cao và còn dư địa tăng trưởng tốt. Bên cạnh đó, những khu vực này còn được hưởng lợi từ hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn như cao tốc, sân bay quốc tế Long Thành.

Ngoài ra, việc các tập đoàn bất động sản lớn, uy tín đẩy mạnh phát triển dự án tại miền Nam cũng tạo tâm lý an tâm, trở thành “lực kéo” quan trọng thu hút dòng tiền dịch chuyển từ các thị trường phía Bắc. Song song đó, nhiều sàn giao dịch bất động sản có trụ sở tại miền Bắc cũng đang tích cực mở rộng hoạt động, mang theo lượng khách hàng và vốn đầu tư vào miền Nam. Đây là những động lực quan trọng để bất động sản phía Nam trỗi dậy.