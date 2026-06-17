Cận cảnh tuyến đường sắt trăm tuổi giữa lòng Hà Nội trước đề xuất di dời

Tuyến đường sắt ga Hà Nội - Ngọc Hồi dài khoảng 10 km được đề xuất nghiên cứu di dời để mở rộng Quốc lộ 1A và tạo không gian phát triển đô thị ở phía Nam Hà Nội.
Hiện trạng tuyến đường sắt Ga Hà Nội - Ngọc Hồi trước đề xuất di dời
Trải qua hơn 120 năm hoạt động, nhà ga vẫn duy trì vai trò kết nối hành khách trên tuyến Bắc - Nam, đồng thời lưu giữ nhiều ký ức gắn với các thế hệ người dân.
Tại khu vực Khâm Thiên - Lê Duẩn, mỗi khi có tàu chạy qua vào giờ cao điểm, giao thông thường xuyên rơi vào tình trạng ùn ứ do phải đóng chắn đường trong thời gian nhất định.
Tại các điểm như Lê Duẩn - Đại Cồ Việt - Giải Phóng, Giải Phóng - Trường Chinh hay Giải Phóng - Ngọc Hồi - Hoàng Liệt, lực lượng chức năng vẫn duy trì trực gác, vận hành rào chắn để bảo đảm an toàn chạy tàu và giao thông đường bộ.
Mặc dù được trang bị hệ thống cảnh báo và rào chắn tự động, nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu khi một bộ phận người tham gia giao thông cố tình băng qua đường sắt.
Trên đoạn tuyến được đề xuất di dời còn có ga Giáp Bát và ga Văn Điển, hai nhà ga đang đảm nhận nhiệm vụ phục vụ vận tải hàng hóa, hành khách và hỗ trợ công tác điều hành chạy tàu trên tuyến Bắc - Nam.
Bình luận