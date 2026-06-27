Cận cảnh khu đất sắp 'mọc' hàng trăm căn hộ giá dưới 500 triệu đồng ở TP.HCM

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News cuối tháng 6 tại phường Chánh Hiệp (TP.HCM), khu đất rộng hàng chục nghìn m² đã được giải phóng mặt bằng, san lấp và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, sẵn sàng triển khai các dự án nhà ở xã hội quy mô lớn.
Đây là nơi Tập đoàn Becamex sẽ thực hiện xây dựng 2 dự án nhà ở xã hội (Nhà ở xã hội Khu 3 Định Hòa, Nhà ở xã hội Khu 4 Định Hòa) với tổng quy mô 4.380 căn hộ, hưởng ứng chương trình phát triển nhà ở xã hội của TP.HCM. 2 dự án này vừa được khởi công vào ngày 25/6.
Điểm đáng chú ý là trong số hơn 4.380 căn hộ này có nhiều căn nhà thấp tầng giá khoảng 10 - 11 triệu đồng/m². Với diện tích 40 m², mỗi căn có giá khoảng 400 - 440 triệu đồng.
Phần còn lại là các căn hộ cao tầng với giá dự kiến khoảng 16 - 18 triệu đồng/m², tương đương dưới 1 tỷ đồng/căn.
Đây được xem là mức giá hiếm thấy tại TP.HCM trong nhiều năm qua, khi mặt bằng giá nhà liên tục tăng cao. Hiện nay, ngay cả nhiều dự án nhà ở xã hội cũng đã có giá khoảng 25-30 triệu đồng/m², trong khi căn hộ thương mại dưới 2 tỷ đồng gần như không còn xuất hiện tại khu vực trung tâm và vùng ven.
Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của các căn hộ nhà ở xã hội giá khoảng 400 triệu đồng được kỳ vọng sẽ mở thêm cơ hội an cư cho người thu nhập thấp, công nhân và lao động nhập cư đang sinh sống, làm việc tại TP.HCM. (Trong hình là một dự án nhà ở xã hội khác của Becamex đang xây đến tầng 7).
Theo Becamex, trong năm 2026 doanh nghiệp sẽ triển khai 6 dự án nhà ở xã hội với tổng quy mô gần 10.500 căn, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 31.000 người.
Cận cảnh khu đất sắp "mọc lên" những căn nhà giá rẻ.
Theo lãnh đạo UBND TP.HCM, thành phố được Chính phủ giao chỉ tiêu phát triển 199.400 căn nhà ở xã hội đến năm 2030, cao nhất cả nước. Riêng giai đoạn 2026 - 2030, thành phố phải hoàn thành 181.257 căn.
Để hoàn thành mục tiêu này, TP.HCM đặt kế hoạch trong quý III/2026 sẽ tiếp tục khởi công 59 dự án với khoảng 54.900 căn hộ, đồng thời đẩy nhanh tiến độ 19 dự án đang xây dựng với khoảng 18.900 căn.
Cạnh hai dự án vừa khởi công cũng là một dự án nhà ở xã hội của Becamex, dự án này đã đi vào sử dụng nhiều năm nay. Đến nay, Becamex đã hoàn thành 8 dự án nhà ở xã hội với khoảng 10.000 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 27.000 người dân.
Việc triển khai đồng loạt các dự án nhà ở xã hội, đặc biệt là các căn hộ có giá "mềm", được kỳ vọng sẽ góp phần tăng nguồn cung nhà ở giá phù hợp, giảm áp lực về chỗ ở cho người lao động và hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhà ở xã hội của TP.HCM.
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