Hà Nội rào chắn một phần đường Văn Cao trong gần 10 tháng để thi công Metro số 5

Trước khi triển khai rào chắn chính thức, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức rào thử và vận hành thử trong 3 ngày. Việc này nhằm đánh giá tác động thực tế, theo dõi lưu lượng phương tiện để kịp thời điều chỉnh phương án phân luồng, bảo đảm an toàn và hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động giao thông trong khu vực.