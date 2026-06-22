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Xuất bản ngày 22/06/2026 08:19 PM
Xuất bản ngày 22/06/2026 08:19 PM

Hà Nội rào chắn một phần đường Văn Cao trong gần 10 tháng để thi công Metro số 5

Minh Đức
Minh Đức
(VTC News) -

Hà Nội điều chỉnh rào chắn trên đường Văn Cao từ ngày 18/6/2026 đến 15/4/2027 để phục vụ thi công ga S1 (Quần Ngựa), thuộc dự án Metro số 5 dài gần 40km.

Video: Hà Nội dựng rào chắn một phần đường Văn Cao phục vụ dự án Metro số 5

Nhằm phục vụ thi công ga S1 (ga Quần Ngựa) thuộc dự án Tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc, Hà Nội sẽ điều chỉnh phương án rào chắn và tổ chức lại giao thông trên đường Văn Cao từ ngày 18/6/2026 đến hết ngày 15/4/2027.

Nhằm phục vụ thi công ga S1 (ga Quần Ngựa) thuộc dự án Tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc, Hà Nội sẽ điều chỉnh phương án rào chắn và tổ chức lại giao thông trên đường Văn Cao từ ngày 18/6/2026 đến hết ngày 15/4/2027.

Trước khi triển khai rào chắn chính thức, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức rào thử và vận hành thử trong 3 ngày. Việc này nhằm đánh giá tác động thực tế, theo dõi lưu lượng phương tiện để kịp thời điều chỉnh phương án phân luồng, bảo đảm an toàn và hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động giao thông trong khu vực.

Trước khi triển khai rào chắn chính thức, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức rào thử và vận hành thử trong 3 ngày. Việc này nhằm đánh giá tác động thực tế, theo dõi lưu lượng phương tiện để kịp thời điều chỉnh phương án phân luồng, bảo đảm an toàn và hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động giao thông trong khu vực.

Theo phương án được phê duyệt, khu vực thi công ga S1 sẽ rào chắn cố định dải phân cách giữa cùng toàn bộ phần mặt đường phía giáp sân vận động Quần Ngựa trên tuyến Văn Cao, với chiều dài khoảng 476m và bề rộng từ 20 - 40m.

Theo phương án được phê duyệt, khu vực thi công ga S1 sẽ rào chắn cố định dải phân cách giữa cùng toàn bộ phần mặt đường phía giáp sân vận động Quần Ngựa trên tuyến Văn Cao, với chiều dài khoảng 476m và bề rộng từ 20 - 40m.

Dải phân cách giữa và một phần lòng đường Văn Cao ở cả hai chiều lưu thông cũng được quây rào phục vụ thi công. Sau khi điều chỉnh, chiều đi Nguyễn Chí Thanh còn khoảng 10,25m mặt đường, tương ứng 3 làn xe; chiều đi Hồ Tây còn khoảng 7m, tương ứng 2 làn xe.

Dải phân cách giữa và một phần lòng đường Văn Cao ở cả hai chiều lưu thông cũng được quây rào phục vụ thi công. Sau khi điều chỉnh, chiều đi Nguyễn Chí Thanh còn khoảng 10,25m mặt đường, tương ứng 3 làn xe; chiều đi Hồ Tây còn khoảng 7m, tương ứng 2 làn xe.

Trong thời gian thi công, giao thông trên đường Văn Cao cơ bản vẫn duy trì theo hiện trạng. Tuy nhiên, cơ quan chức năng sẽ bổ sung hệ thống biển báo hạn chế tốc độ tối đa 40 km/h, biển cấm dừng và cấm đỗ trong phạm vi công trường nhằm bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Trong thời gian thi công, giao thông trên đường Văn Cao cơ bản vẫn duy trì theo hiện trạng. Tuy nhiên, cơ quan chức năng sẽ bổ sung hệ thống biển báo hạn chế tốc độ tối đa 40 km/h, biển cấm dừng và cấm đỗ trong phạm vi công trường nhằm bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Các điểm quay đầu xe cũng được bố trí trước khu vực rào chắn để tạo điều kiện cho phương tiện lưu thông theo hướng Liễu Giai hoặc chiều ngược lại.

Các điểm quay đầu xe cũng được bố trí trước khu vực rào chắn để tạo điều kiện cho phương tiện lưu thông theo hướng Liễu Giai hoặc chiều ngược lại.

MRB cho biết chủ đầu tư và nhà thầu đã lên phương án lắp đặt đầy đủ hàng rào tôn, barie, cọc tiêu, đèn cảnh báo và hệ thống chiếu sáng tạm thời tại khu vực thi công nhằm bảo đảm an toàn giao thông và an toàn công trường.

MRB cho biết chủ đầu tư và nhà thầu đã lên phương án lắp đặt đầy đủ hàng rào tôn, barie, cọc tiêu, đèn cảnh báo và hệ thống chiếu sáng tạm thời tại khu vực thi công nhằm bảo đảm an toàn giao thông và an toàn công trường.

Để giảm thiểu ảnh hưởng đến giao thông đô thị, các phương tiện phục vụ thi công chỉ được phép ra vào công trường trong khung giờ từ 22h đến 5h hôm sau. Những trường hợp hoạt động ngoài thời gian này phải được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Để giảm thiểu ảnh hưởng đến giao thông đô thị, các phương tiện phục vụ thi công chỉ được phép ra vào công trường trong khung giờ từ 22h đến 5h hôm sau. Những trường hợp hoạt động ngoài thời gian này phải được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Hà Nội rào chắn một phần đường Văn Cao trong gần 10 tháng để thi công Metro số 5 - 9
Hà Nội rào chắn một phần đường Văn Cao trong gần 10 tháng để thi công Metro số 5 - 10

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VTC News, tại khu vực đường Văn Cao, công nhân đang tất bật thi công, lắp đặt hệ thống rào chắn để phục vụ dự án Metro số 5 theo kế hoạch.

Hà Nội rào chắn một phần đường Văn Cao trong gần 10 tháng để thi công Metro số 5 - 11
Hà Nội rào chắn một phần đường Văn Cao trong gần 10 tháng để thi công Metro số 5 - 12

Nhiều hạng mục rào tạm đã được thay thế bằng hàng rào tôn cố định để chuẩn bị cho giai đoạn thi công chính thức.

Từ đầu tháng 6/2026, khu vực phục vụ thi công ga S3 trên tuyến Metro số 5 cũng đã được quây rào và tổ chức phân luồng giao thông.

Từ đầu tháng 6/2026, khu vực phục vụ thi công ga S3 trên tuyến Metro số 5 cũng đã được quây rào và tổ chức phân luồng giao thông.

Tuyến Metro số 5 có chiều dài gần 40km, kết nối khu vực trung tâm Hà Nội với đô thị Hòa Lạc. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 72.000 tỷ đồng và được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực giao thông, tăng khả năng kết nối giữa khu vực nội đô với phía Tây Thủ đô.

Tuyến Metro số 5 có chiều dài gần 40km, kết nối khu vực trung tâm Hà Nội với đô thị Hòa Lạc. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 72.000 tỷ đồng và được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực giao thông, tăng khả năng kết nối giữa khu vực nội đô với phía Tây Thủ đô.

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