Chi tiết 5 tuyến metro do Vinhomes – VinSpeed làm tổng thầu EPC ở Hà Nội
Liên danh Vinhomes - VinSpeed được UBND TP Hà Nội lựa chọn làm tổng thầu EPC cho 5 tuyến đường sắt đô thị mới có tổng chiều dài khoảng 303,5 km, tổng mức đầu tư hơn 1,3 triệu tỷ đồng.
'Dính' hàng loạt sai phạm, phòng khám ở Đà Nẵng bị truy thu và xử phạt
Thanh tra TP Đà Nẵng cho biết, vừa ban hành kết luận về việc thanh tra hoạt động khám chữa bệnh và thực hiện nghĩa vụ tài chính tại Phòng khám Đa khoa Hồng Phúc.
Vinhomes - VinSpeed làm tổng thầu EPC 5 tuyến metro Hà Nội hơn 1,3 triệu tỷ đồng
Hà Nội khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị dài khoảng 303,5 km vốn đầu tư hơn 1,3 triệu tỷ đồng và 3 dự án nhà ở cho thuê với hơn 8.000 căn hộ.
Sơ đồ 5 tuyến metro mới ở Hà Nội do Vinhomes - Vinspeed làm tổng thầu EPC
5 tuyến metro vừa khởi công dự kiến hoàn thành vào năm 2030, kết nối trực tiếp sân bay Nội Bài, ga Hà Nội và các khu vực động lực phát triển của Thủ đô.
Bắc Bộ nắng nóng đỉnh điểm trước khi mưa lớn và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày
Cơ quan khí tượng đưa ra dự báo về thời điểm miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm trước khi hứng mưa lớn, đồng thời nhận định thời tiết Hà Nội 10 ngày tới.
Robot hình người ra đường 'ăn xin' bằng mã QR gây tranh cãi ở Trung Quốc
Đoạn video về robot hình người quỳ gối, chắp tay xin tiền, kèm với mã QR đang gây tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc.
Ung thư di căn cả phổi lẫn xương, bất ngờ đón kỳ tích sau một tháng điều trị
Người đàn ông 66 tuổi ung thư gan đã di căn bất ngờ đáp ứng ngoạn mục, tăng liền 3kg và giảm sâu chỉ số u sau 2 chu kỳ điều trị miễn dịch mới.
Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố từ chức
Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 22/6 tuyên bố sẽ từ chức khỏi vị trí lãnh đạo Đảng Lao động cầm quyền, đồng nghĩa với việc rời cương vị người đứng đầu chính phủ Anh.
XSMT 22/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay
(VTC News) - XSMT 22/6/2026, kết quả xổ số miền Trung hôm nay, thứ 2 ngày 22/6 được cập nhật trực tiếp lúc 17h15. Theo dõi KQXSMT mới nhất, chính xác nhất.
VN-Index tăng mạnh nhất 2 tháng
Đà tăng mạnh của nhóm cổ phiếu Vingroup giúp VN-Index tăng gần 1,8%, ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong khoảng 2 tháng.
Sắc vóc mỹ nhân người Tày gây sốt tại 'Nóng cùng FIFA World Cup 2026'
Đảm nhận vai trò đại diện cho đội tuyển Bồ Đào Nha tại "Nóng cùng FIFA World Cup 2026", nhan sắc của mỹ nhân này nhận được nhiều lời khen ngợi.
Quỳnh Anh Shyn được bạn trai cầu hôn ở nước ngoài
Sau khoảng 6 năm bên nhau, fashionista Quỳnh Anh Shyn hạnh phúc thông báo vừa được bạn trai cầu hôn.
XSMB 22/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay
(VTC News) - XSMB 22/6/2026, kết quả xổ số miền Bắc hôm nay, thứ 2 ngày 22/6 được cập nhật trực tiếp lúc 18h15. Theo dõi KQXSMB mới nhất, chính xác nhất.
Bão Mekhala có thể mạnh cấp siêu bão, giật trên cấp 17
Bão Mekhala đang cách phía Đông Bắc của đảo Luzon (Philippines) khoảng 550km về phía Đông, có thể đạt cấp siêu bão trong 12-24 giờ tới.
Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 22/6/2026 - Trực tiếp XSPY 22/6
XSPY 22/6, trực tiếp kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 22/6/2026, xổ số Phú Yên thứ Hai ngày 22/6/2026, xổ số Phú Yên 22/6.
Nữ sinh Ams đạt 45,5 điểm, thủ khoa chuyên Sử Hà Nội
Từ tình yêu đặc biệt với môn Lịch sử, Nguyễn Phương Thảo xuất sắc trở thành thủ khoa chuyên Sử Hà Nội năm 2026 của Hà Nội.
Kết quả xổ số Huế hôm nay 22/6/2026 - XSTTH thứ Hai ngày 22/6
XSTTH 22/6, trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 22/6/2026, xổ số Huế thứ Hai ngày 22/6/2026, KQXSTTH 22/6.
Top 10 trường đại học, học viện có điểm chuẩn cao nhất Hà Nội 2025
Năm 2025, các trường đại học, học viện ở khu vực Hà Nội có điểm chuẩn dao động từ 28,7- 30 điểm.
Bình luận