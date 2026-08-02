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Xuất bản ngày 02/08/2026 07:00 AM
Xuất bản ngày 02/08/2026 07:00 AM

Con gái liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai đau đáu tìm nơi chôn cất mẹ

(VTC News) -

Ở tuổi 87, người con duy nhất của liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai là bà Lê Nguyễn Hồng Minh vẫn đau đáu lần theo từng manh mối tìm nơi mẹ an nghỉ.

Như Thúy
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