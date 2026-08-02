Con gái liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai đau đáu tìm nơi chôn cất mẹ

Sau gần một thập kỷ thi công dang dở, hạng mục kênh La Khê (Hà Nội) đang được đẩy nhanh tiến độ với nhiều mũi thi công, hướng tới hoàn thành trước ngày 30/9.
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Sáng 2/8, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.043 USD/ounce, tăng 2 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.
Lúc 6h ngày 2/8, giá dầu WTI ở mức 84,67 USD/thùng, trong khi đó, giá dầu Brent của Mỹ đứng ở ngưỡng 87,93 USD/thùng, không thay đổi so với phiên giao dịch trước.
Quả bom tự chế do một phụ nữ mang theo phát nổ gần nhà hàng cao cấp ở trung tâm Moskva tối 1/8, khiến 3 người thiệt mạng và ít nhất 21 người bị thương.
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