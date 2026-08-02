Iran cảnh báo sẽ tấn công các mỏ dầu, khí đốt của nước khác nếu Mỹ không kích

(VTC News) -

Phát biểu được Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đưa ra trong các cuộc điện đàm riêng rẽ hôm 2/8 với các quan chức cấp cao của Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Ả-rập Xê Út, chỉ vài giờ sau khi quân đội Kuwait thông báo đã bắn hạ các máy bay không người lái (UAV) “thù địch” đượ cho là do Iran phóng nhằm vào một số cơ sở trọng yếu của nước này.

Trong cuộc trao đổi với Tổng tư lệnh quân đội Pakistan, Thống chế Asim Munir, và Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan, ông Araqchi khẳng định Iran sẽ đáp trả mạnh mẽ mọi hành động “gây hấn”, đồng thời thảo luận về hệ lụy từ các “hành động gây mất ổn định” của Mỹ cũng như nguy cơ bất ổn khu vực gia tăng, theo tài khoản Telegram của Ngoại trưởng Iran.

Một hệ thống tên lửa của Iran được trưng bày tại Quảng trường Azadi ở Tehran, Iran, ngày 30/7. (Ảnh: Reuters)

Sau đó, trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Ả-rập Xê Út, Hoàng tử Faisal bin Farhan, ông Araqchi tuyên bố mọi cuộc tấn công của Mỹ và Israel, hoặc việc các quốc gia trong khu vực tham gia vào các hoạt động đó, sẽ phải đối mặt với “phản ứng tương xứng” từ Tehran.

Hãng tin Nournews, cơ quan truyền thông có liên hệ với Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, cho biết nếu Mỹ tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran, Tehran sẽ đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào các mỏ dầu của Ả-rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), cũng như các mỏ khí đốt của Qatar và Israel.

Cơ quan này tuyên bố: “Tất cả sẽ bị thiêu rụi thành tro”.

Ông Trump vẫn để ngỏ khả năng đàm phán

Tại cuộc họp nội các hôm 1/8 ở khu nghỉ dưỡng Camp David, Tổng thống Donald Trump cho biết ông vẫn tin các nhà đàm phán Mỹ, trong đó có con rể Jared Kushner, Đặc phái viên Steve Witkoff và Ngoại trưởng Marco Rubio, có thể đạt được một thỏa thuận với Iran.

Tuy nhiên, ông Trump cũng nói rằng niềm tin của bản thân với Tehran đang suy giảm vì “họ thường xuyên thất hứa” - cáo buộc mà Iran lâu nay thường đưa ra nhằm vào Washington. Ông đồng thời khẳng định sẽ “ra tay tấn công” Iran.

Căng thẳng đe dọa các tuyến vận chuyển năng lượng

Giá dầu thế giới vẫn duy trì ở mức cao kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran từ ngày 28/2.

Ông Trump cho rằng mục tiêu ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là lý do chính đáng để chấp nhận giá nhiên liệu tăng trong ngắn hạn, song áp lực kinh tế ngày càng lớn cũng đang buộc ông phải tìm cách chấm dứt xung đột.

Giá dầu Brent chuẩn tăng 24% trong tháng 7 và các nhà phân tích tham gia khảo sát của Reuters dự báo giá dầu sẽ còn tiếp tục tăng trong những tháng tới.

Nguy cơ Iran tấn công khiến phần lớn tàu thương mại hạn chế đi qua eo biển Hormuz - tuyến vận tải huyết mạch đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu - kể từ khi xung đột bùng phát, gây tác động mạnh đến nền kinh tế thế giới.

Quân đội Kuwait cho biết một cơ sở của chính phủ ở miền Bắc nước này và tài sản dân sự của một công ty trên đảo Bubiyan bị các mảnh vỡ rơi xuống gây hư hại về vật chất, may mắn không có thương vong.

Trong khi đó, lực lượng Houthi tại Yemen gần đây cũng gia tăng các lời đe dọa nhằm vào eo biển Bab el-Mandeb, tuyến hàng hải nằm ở cửa ngõ phía nam Biển Đỏ, đối diện kênh đào Suez và là một tuyến xuất khẩu dầu quan trọng của Ả-rập Xê Út.

Cơ quan Điều phối Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết ngày 2/8 đã nhận được báo cáo về hai sự cố hàng hải ngoài khơi Oman. Một tàu chở dầu bị vật thể chưa xác định bắn trúng, làm hư hại phòng máy. Trong vụ việc còn lại, thuyền trưởng một tàu chở dầu báo cáo nhìn thấy một cột nước lớn và một vụ nổ xảy ra gần con tàu, song không ghi nhận thiệt hại.