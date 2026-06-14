Cầu dây văng có tĩnh không cao nhất Việt Nam 'nằm chờ' cao tốc thông tuyến

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Ca sĩ Việt được chọn hát nhạc cổ động World Cup khi mới 20 tuổi Nam ca sĩ này gây bất ngờ khi từng góp mặt trong ca khúc cổ động "Oh Africa" do Akon và Keri Hilson thể hiện nhằm hưởng ứng World Cup 2010.

Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 3 năm gần đây Trong 3 năm gần nhất ngành nào có lấy điểm chuẩn cao nhất, mời quý phụ huynh và thí sinh cùng tham khảo.

Cô gái trẻ bất ngờ thiếu máu nặng dù bữa nào cũng có thịt cá, bác sĩ chỉ lý do Thiếu vi chất dinh dưỡng được ví như "nạn đói tiềm ẩn" vì ít biểu hiện rõ ràng nhưng có thể âm thầm ảnh hưởng sức khỏe, thể chất và trí tuệ của hàng triệu người.

Sinh viên trang bị kỹ năng để chinh phục nhà tuyển dụng Career Week 2026 tại Trường Quản trị và Kinh doanh mang đến cơ hội để sinh viên trải nghiệm tuyển dụng thực tế và tìm kiếm việc làm.

Thủ tướng: Ưu tiên phát triển quỹ nhà cho thuê dài hạn, giá hợp lý Để có nguồn nhà cho thuê thuộc sở hữu Nhà nước, trước hết Nhà nước phải bố trí ngân sách đầu tư, về lâu dài phải huy động nguồn lực tư nhân để phát triển bền vững.

XSMN 14/6 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 14/6/2026 (VTC News) - XSMN 14/6, cập nhật kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 14/6/2026, theo dõi trực tiếp XSMN chủ nhật KQXSMN mới nhất hôm nay.

Trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 14/6/2026 - XSTG 14/6 XSTG 14/6, trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 14/6/2026, xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 14/6/2026, xổ số Tiền Giang 14/6.

Trực tiếp kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 14/6/2026 - XSKG 14/6 XSKG 14/6, trực tiếp kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 14/6/2026, xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 14/6/2026, xổ số Kiên Giang 14/6.

Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất Cập nhật thông tin bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất: Chi tiết kết quả thi đấu, vị trí các đội tuyển.

Bảng xếp hạng bảng D World Cup 2026 mới nhất: Mỹ đứng đầu Cập nhật bảng xếp hạng World Cup 2026 bảng D mới nhất: Đầy đủ lịch thi đấu, kết quả và vị trí các đội Mỹ, Paraguay, Australia, Thổ Nhĩ Kỳ.

Tin mưa lớn ở miền Bắc từ chiều tối nay và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới Cơ quan khí tượng phát đi bản tin cảnh báo mưa và dông ở miền Bắc sau những ngày nắng nóng, đồng thời nhận định thời tiết Hà Nội trong 10 ngày tới.

Bất động sản 2026: Hết thời đầu cơ, lướt sóng Theo các chuyên gia, thị trường bất động sản 2026 có nhiều biến đổi, người mua hướng đến sản phẩm an toàn, thay vì sản phẩm tăng giá "nóng" như trước đây.

Khoảnh khắc Tom Cruise hôn tay vợ Beckham gây tranh cãi Một cử chỉ tưởng như xã giao giữa Tom Cruise và Victoria Beckham bất ngờ trở thành chủ đề gây tranh luận trên mạng xã hội.

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Sống khỏe ở tuổi 106, cụ bà bật mí thành công đến từ 2 đức tính Dù ở độ tuổi xưa nay hiếm, thế nhưng cụ bà người Mỹ - Nancy Lally vẫn sống một mình tự lo mọi sinh hoạt, bí quyết nằm ở 2 đức tính được rèn luyện từ thời trẻ.

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Bên trong khách sạn là 'trụ sở' của ổ lừa đảo xuyên quốc gia vừa bị triệt phá Khách sạn Sông Hồng View ở Lào Cai bị nhóm 19 người Trung Quốc biến thành nơi đặt thiết bị, vận hành đường dây lừa đảo xuyên quốc gia nhắm vào đồng hương.

Brazil hòa Morocco, Vinicius nói tại trời nóng làm cỏ khô Vinicius cho rằng thời tiết nóng khiến cỏ khô nhanh, làm gián đoạn nhịp chơi của Brazil trong trận ra quân hòa 1-1 với Morocco ngày 14/6 tại World Cup 2026.

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Tin thế giới nổi bật trong ngày 14/6 Tổng hợp tin tức thế giới ngày 14/6, cập nhật sự kiện quốc tế đáng chú ý về thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, Nga - Ukraine.

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