Cầu dây văng có tĩnh không cao nhất Việt Nam 'nằm chờ' cao tốc thông tuyến

Sau hơn 10 năm triển khai, cầu Bình Khánh - một trong những hạng mục quan trọng nhất của dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành hoàn thành toàn bộ phần xây lắp và được khánh thành từ cuối năm 2025. Tuy nhiên, đến nay cây cầu vẫn chưa thể đưa vào khai thác do tuyến cao tốc chưa được kết nối đồng bộ.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, cầu Bình Khánh nằm trên địa bàn xã Nhà Bè và xã Cần Giờ (TP.HCM). Đây là một trong hai cây cầu lớn nhất trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành.
Công trình được thiết kế theo dạng cầu dây văng với tĩnh không thông thuyền cao 55 m - cao nhất Việt Nam hiện nay, đáp ứng yêu cầu khai thác giao thông thủy đối với các tàu có trọng tải lớn. Toàn bộ các hạng mục gồm trụ tháp, hệ thống dây văng, mặt cầu và công trình kỹ thuật phụ trợ đã hoàn thành theo thiết kế được phê duyệt.
Cầu Bình Khánh có tổng chiều dài khoảng 2,7 km, trong đó phần cầu dây văng dài 749,5 m. Đường dẫn hai đầu cầu dài 1,69 km, cùng đoạn cầu vượt các trục đường Nguyễn Văn Tạo và Nguyễn Hữu Thọ dài khoảng 320 m. Công trình được xây dựng với quy mô 4 làn xe cơ giới và 2 làn dừng khẩn cấp.
Điểm nhấn của công trình là hai trụ tháp hình chữ H cao 155 m cùng hệ thống dây văng bố trí theo dạng rẻ quạt trên hai mặt phẳng. Với tĩnh không thông thuyền 55 m, cầu bảo đảm điều kiện cho các phương tiện thủy trọng tải lớn lưu thông qua khu vực.
Dự án cầu Bình Khánh có tổng mức đầu tư hơn 3.700 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản, do các nhà thầu và đơn vị tư vấn Nhật Bản thực hiện.
Khởi công từ tháng 8/2015, dự án từng nhiều lần gặp khó khăn trong quá trình triển khai. Đến cuối năm 2018, khi khối lượng thi công đạt khoảng 70%, công trình phải tạm dừng trong thời gian dài do vướng mắc về cơ chế, chính sách và việc bố trí nguồn vốn ODA.
Sau khi các khó khăn được tháo gỡ, dự án được tái khởi động và hoàn thành các hạng mục chính. Ngày 19/12/2025, cầu Bình Khánh được khánh thành, đánh dấu việc hoàn tất một hạng mục kỹ thuật quan trọng của tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành.
Tuy nhiên, dù hoàn thiện về mặt kỹ thuật, cây cầu vẫn chưa thể đón phương tiện lưu thông. Nguyên nhân là tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành chưa được khép kín, trong đó cầu Phước Khánh - hạng mục nằm phía Cần Giờ - vẫn đang được thi công. Trong hình là cầu Phước Khánh đang tăng tốc về đích.
Theo kế hoạch, cầu Phước Khánh sẽ hợp long trong tháng 6 và hoàn thành vào tháng 9/2026. Khi hạng mục này hoàn tất, toàn tuyến cao tốc mới đủ điều kiện kết nối thông suốt.
Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành có tổng chiều dài 57,8 km, tổng mức đầu tư 29.586 tỷ đồng, được đầu tư từ bốn nguồn vốn gồm vốn vay ADB, JICA, ngân sách Nhà nước và vốn tự thu xếp của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).
Đến nay, khoảng 55 km của toàn tuyến được hoàn thành. Tuy nhiên, không chỉ cầu Bình Khánh, một số đoạn tuyến phía địa phận Đồng Nai cũng chưa thể khai thác do thiếu kết nối đồng bộ với các hạng mục còn lại.
Khi toàn bộ tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành hoàn thành và đưa vào sử dụng, cầu Bình Khánh được kỳ vọng sẽ phát huy vai trò kết nối giao thông liên vùng giữa Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần giảm áp lực cho hệ thống giao thông TP.HCM và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam.
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