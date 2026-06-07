Diện mạo cầu nghìn tỷ nối TP.HCM với Đồng Nai sau 3 năm thi công

Sau hơn 3 năm thi công, dự án cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải, kết nối TP.HCM với Đồng Nai, đang được đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm hoàn thành các hạng mục trọng điểm và sớm cán đích.
Công trình được kỳ vọng tạo động lực phát triển hạ tầng giao thông khu vực Đông Nam Bộ, tăng cường kết nối giữa hệ thống cảng biển nước sâu và các tuyến giao thông liên vùng.
Cầu Phước An có tổng chiều dài khoảng 4.378 m. Trong đó, phần cầu chính dài 3.514 m, còn lại là hệ thống đường dẫn và đường kết nối với tuyến xuống cảng Phước An, dài khoảng 864 m.
Riêng gói thầu số 39 xây dựng cầu chính (XL39) có chiều dài 525m, gồm 3 nhịp với sơ đồ 137,5m + 250m + 137,5m. Cầu chính được thiết kế rộng 27m, cầu dẫn rộng 23,5m, quy mô 6 làn xe gồm 4 làn cơ giới và 2 làn hỗn hợp, đáp ứng tốc độ thiết kế 70km/h.
Cầu Phước An được thiết kế với khổ thông thuyền rộng 135 m và tĩnh không 55 m, cho phép tàu trọng tải đến 30.000 DWT lưu thông thuận lợi trên luồng hàng hải quốc tế sông Thị Vải. Mức tĩnh không này đưa cầu Phước An trở thành một trong ba cây cầu có độ tĩnh không lớn nhất cả nước, cùng với cầu Phước Khánh và cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, các nhà thầu đang tăng tốc thi công trên công trường cầu Phước An để hoàn thành những hạng mục cuối cùng. Phần cầu chính đã cơ bản thành hình, các đốt dầm đang được triển khai nhằm chuẩn bị cho công tác hợp long.
Đại diện chủ đầu tư cho biết, các đơn vị đang tập trung triển khai phần bệ, thân trụ cầu dẫn thuộc gói thầu số 38, thi công nhịp dầm extradosed thuộc gói thầu số 39 và hoàn thiện các hạng mục nền móng, cọc khoan nhồi, trụ đất xi măng tại các gói thầu số 40 và 41.
Nhằm bảo đảm tiến độ, chủ đầu tư cùng đơn vị tư vấn giám sát và các nhà thầu duy trì thi công liên tục theo phương án "3 ca, 4 kíp". Dù vậy, quá trình triển khai vẫn chịu tác động từ biến động giá nhiên liệu và vật liệu xây dựng, khiến chi phí thi công thường xuyên thay đổi.
Do nằm trên tuyến luồng hàng hải quan trọng của khu vực, dự án đang được chủ đầu tư phối hợp với Cảng vụ Hàng hải TP.HCM và các đơn vị liên quan triển khai các thủ tục cấp phép thi công trong phạm vi luồng sông Thị Vải, bảo đảm an toàn hàng hải và tiến độ xây dựng.
Theo kế hoạch, cầu Phước An sẽ được hợp long trong thời gian tới. Dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác từ tháng 9/2026, sớm hơn khoảng 8 tháng so với tiến độ ban đầu.
Với tổng mức đầu tư khoảng 4.900 tỷ đồng, dự án cầu Phước An được khởi công từ tháng 6/2023. Công trình được kỳ vọng sẽ mở ra tuyến kết nối trực tiếp giữa các khu công nghiệp Đồng Nai và cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, đồng thời giảm áp lực cho Quốc lộ 51 và các tuyến giao thông hiện hữu trong khu vực.
Về lâu dài, công trình được kỳ vọng trở thành mắt xích quan trọng trong mạng lưới giao thông liên vùng, thúc đẩy phát triển logistics, nâng cao năng lực vận tải hàng hóa và hoàn thiện chuỗi cung ứng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
Trái ngược với không khí thi công khẩn trương ở phía TP.HCM, khu vực mặt bằng phía Đồng Nai vẫn chưa ghi nhận nhiều chuyển biến đáng kể về tiến độ. Dù máy móc, thiết bị đã được tập kết tại công trường, nhiều hạng mục vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị thi công.
Theo quan sát, khu vực đường dẫn phía Đồng Nai chủ yếu mới hoàn thành công tác phát quang mặt bằng, hình thành tuyến công vụ và tập kết vật tư. Xen giữa những cánh rừng ngập mặn ven sông Thị Vải, nhiều vị trí đã được khoanh vùng thi công, bố trí máy đào, cẩu và vật liệu xây dựng, song chưa xuất hiện nhiều mũi thi công đồng loạt như phía đầu tuyến thuộc TP.HCM.
Từ trên cao có thể thấy hành lang tuyến đã được mở xuyên qua khu vực rừng ngập mặn, tạo mặt bằng phục vụ triển khai dự án. Tuy nhiên, khối lượng công việc hoàn thành tại khu vực này vẫn còn khá hạn chế so với các hạng mục cầu chính đang được đẩy nhanh tiến độ ở phía đối diện.
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