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Cận cảnh 7 vị trí TP.HCM dự kiến xây cầu vượt thép xóa điểm ùn tắc lâu năm TP.HCM đề xuất đầu tư 7 cầu vượt thép tại các nút giao thường xuyên ùn tắc ở trung tâm cùng khu vực Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, tổng vốn hơn 2.700 tỷ đồng.

5 trẻ học bơi cùng nhau, 4 em mắc Adenovirus phải nhập viện điều trị Bệnh viện Nhi Trung ương ghi nhận số trẻ mắc Adenovirus tăng gấp 3 lần cùng kỳ, cảnh báo nguy cơ từ môi trường đông người.

Tin thế giới nổi bật trong ngày 13/7: 10.000 người chết trong nắng nóng châu Âu Tổng hợp tin tức thế giới ngày 13/7, cập nhật diễn biến đáng chú ý về cháy quán bar ở Thái Lan, Mỹ - Iran, nắng nóng cực đoan tại châu Âu và quan hệ liên Triều.

Bỏ lỡ bàn thắng ở World Cup, tiền vệ Colombia bị doạ giết Jaminton Campaz vẫn ở lại Mỹ sau khi Colombia bị loại khỏi World Cup 2026 do anh và gia đình liên tục nhận lời đe dọa sát hại sau trận thua trước Thụy Sỹ.

Giá lúa gạo hôm nay 13/7: Đồng loạt đi ngang Giá lúa gạo hôm nay 13/7 ít biến động, cả thị trường trong nước và xuất khẩu đều duy trì ổn định.

Cập nhật học phí năm học 2026 - 2027 của hơn 120 trường đại học Theo đề án tuyển sinh, hiện hơn 120 trường đại học công bố học phí năm học 2026-2027, chương trình cao nhất lên gần 200 triệu đồng.

Vì sao người Mỹ có những suất ăn 'siêu to khổng lồ'? Người Mỹ nổi tiếng thế giới với những suất ăn "siêu to khổng lồ", không phải do họ ăn khỏe hơn các quốc gia khác.

TS Bùi Ngọc Sơn: Vì sao giá vàng khó giảm trong nửa cuối năm 2026? TS Bùi Ngọc Sơn phân tích những biến số quan trọng như chính sách lãi suất của Fed, căng thẳng địa chính trị... chi phối thị trường vàng toàn cầu.

Nam kế toán mắc căn bệnh đang 'bủa vây' dân văn phòng Nam kế toán 33 tuổi phải nhập viện trong tình trạng không thể tự đi lại vì thoát vị đĩa đệm nặng, gióng lên cảnh báo bệnh cột sống đang trẻ hóa.

Cháy quán bar ở Bangkok, ít nhất 27 người thiệt mạng Ít nhất 27 người thiệt mạng và 63 người bị thương, trong đó 22 người nguy kịch, sau vụ hỏa hoạn tại quán bar nổi tiếng ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) vào đêm 12/7.

Cận cảnh hiện trường UAV của Iran 'xé toạc' hệ thống HIMARS Mỹ Hãng thông tấn Fars đưa tin, loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Iran phá hủy một số hệ thống phóng tên lửa HIMARS của Mỹ tại Kuwait.

Iran mở rộng tấn công vào vùng Vịnh, tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz Iran tuyên bố nhắm mục tiêu vào cơ sở quân sự của Mỹ tại một số quốc gia bên kia Vịnh Ba Tư và xác nhận đóng cửa eo biển Hormuz.

Nàng KOL triệu người theo dõi: 'Tu tập sẽ kiếm tiền gấp 10 lần' Nổi tiếng với loạt video làm đẹp triệu view, cô nàng gen Z Hoàng Minh Ngọc tiết lộ việc tu tập giúp cô kiếm tiền gấp 10 lần do có nhiều năng lượng để tạo ra giá trị.

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa TP.HCM những năm gần đây tăng giảm thế nào? Điểm chuẩn trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM những năm qua tăng giảm ra sao, mời quý phụ huynh và học sinh cùng tham khảo.