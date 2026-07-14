Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng ở Huế, khởi tố 4 bị can

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 người có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng

Những người bị bắt giữ gồm Ngô Tá Thành (SN 1986, trú phường Thanh Thủy, TP Huế); Nguyễn Văn An (SN 1985, trú tại phường Hương Thủy, TP Huế); Cao Hoàng Qúy (SN 1982, trú phường Thanh Thủy); Nguyễn Văn Quý (SN 1991, trú phường Thanh Thủy).

4 bị can tại trụ sở cơ quan điều tra

Theo điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định từ ngày 4/6 đến 7/7, Ngô Tá Thành tổ chức đánh bạc và đánh bạc cho Cao Hoàng Quý, Nguyễn Văn Quý, Nguyễn Văn An dưới hình thức cá cược bóng đá ăn thua bằng tiền với tổng số tiền đánh bạc ghi nhận ban đầu là hơn 22 tỷ đồng.

Hành vi của Ngô Tá Thành, Cao Hoàng Quý, Nguyễn Văn Quý và Nguyễn Văn An có dấu hiệu của tội phạm Tổ chức đánh bạc và đánh bạc, quy định tại Khoản 02 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Cách đây ít ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cũng ra quyết định tạm giữ hình sự 11 người trong đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh quy mô lớn qua không gian mạng trong chuyên án mang bí số 179H.

Danh tính 11 người này bao gồm Trần Đình Lộc (SN 1986), Trần Hiệp (SN 1993), Võ Văn Phi (SN 1990), Trần Ngọc Được (SN 1995), Lê Trương Minh (SN 1982), và Nguyễn Thanh Quang (SN 1972), cùng trú tại TP Huế.

Bùi Quang Lĩnh (SN 1995), Nguyễn Văn Bình (SN 1987), Trần Tấn Cường (SN 2001), Trần Tuấn Anh (SN 1995), và Nguyễn Văn Hải (SN 1979), Cùng trú tại tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá có sự tham gia của nhiều người tại TP Huế và tỉnh Quảng Trị.

Đường dây này hoạt động hết sức tinh vi, lợi dụng thời điểm diễn ra giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026, để lôi kéo các con bạc sát phạt.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chỉ tính riêng trong thời điểm diễn ra giải bóng đá World Cup 2026, tổng số tiền giao dịch đánh bạc của đường dây liên tỉnh này lên đến khoảng 400 tỷ đồng.