Đội tuyển Việt Nam chốt danh sách dự ASEAN Cup 2026

(VTC News) -

Chiều 14/7, đội tuyển Việt Nam chia tay trung vệ Lê Ngọc Bảo. Cầu thủ này gặp chấn thương, phải rời đội tuyển Việt Nam ngay trước thềm ASEAN Cup 2026. Trước đó, từ đầu đợt tập trung, tiền vệ Ngô Đăng Khoa cũng không thể tiếp tục tập luyện bởi vết đau gặp từ khi còn thi đấu cho câu lạc bộ Công an TP.HCM trong mùa giải.

Sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam đã có đủ 26 thành viên bao gồm 3 thủ môn để hướng tới mục tiêu giành chức vô địch ASEAN Cup 2026. Trong đó, 3 cầu thủ nhập tịch gồm Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Tài Lộc và Đỗ Hoàng Hên là những nhân tố được kỳ vọng nhất.

Xuân Son (Rafaelson) từng thi đấu xuất sắc ASEAN Cup 2024. Hoàng Hên (Hendrio Araujo) vừa ra mắt đội tuyển Việt Nam trong 2 trận đấu hồi tháng 3 năm nay. Trong khi đó, Tài Lộc (Geovane Magno) vừa hoàn tất thủ tục nhập tịch và trở thành công dân Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026.

Trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam được tạo điều kiện tập luyện trong môi trường có cơ sở vật chất thuận lợi. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik thi đấu ba trận đấu tập với các đối thủ có trình độ tăng dần, gồm Siheung FC (K.League 3), Yongin FC (K.League 2) và Gangwon FC (K.League 1).

Qua các trận đấu này, ban huấn luyện đã có điều kiện đánh giá toàn diện phong độ của các cầu thủ, thử nghiệm nhiều phương án nhân sự cũng như từng bước định hình bộ khung cho ASEAN Cup 2026.

Sau khi trở về nước, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi di chuyển lên Thái Nguyên vào ngày 17/7 để thi đấu trận giao hữu quốc tế với Myanmar vào ngày 18/7. Đây được xem là màn tổng duyệt quan trọng, giúp Ban huấn luyện hoàn tất những đánh giá cuối cùng về lực lượng và các phương án chiến thuật trước khi tham dự ASEAN Championship 2026.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ ra quân tại vòng bảng ASEAN Cup 2026 bằng chuyến làm khách trên sân của Timor Leste vào ngày 24/7. Với lực lượng hiện có cùng quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, thầy trò HLV Kim Sang Sik hướng tới mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Cup.