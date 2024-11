Cách trồng cúc mâm xôi chi chít nụ, hoa nở thành vòm rực rỡ

(VTC News) -

Cúc mâm xôi là loại hoa có nhiều màu sắc bắt mắt, thường được trồng để trang trí trong nhà các dịp lễ Tết. Đây là loại hoa rất bền, thời gian ra hoa dài, có thể từ 3-4 tuần.

Cúc mâm xôi có nhiều màu sắc bắt mắt. (Ảnh: Sohu)

Cách trồng cúc mâm xôi chi chít nụ

Cúc mâm xôi rất dễ chăm sóc, chỉ cần điều kiện ánh sáng tốt là có thể nở hoa. Tuy nhiên, cách trồng cúc mâm xôi chi chít nụ, nở hoa rực rỡ như nhà vườn thì không phải ai cũng biết.

Bạn hãy chú ý các yếu tố sau khi trồng cúc mâm xôi:

Cung cấp đủ ánh sáng

Cúc mâm xôi là loại cây thân thảo, mọc thành bụi, dễ dàng phân nhánh. Nó không thích hợp với nhiệt độ lạnh nhưng đặc biệt chịu được nắng, nhiệt độ cao vào mùa hè. Khi trồng cúc mâm xôi, bạn cần cho cây tiếp xúc đủ với ánh nắng mặt trời, đặc biệt trong mùa sinh trưởng và ra hoa. Trung bình mỗi ngày cần cho cây phơi ánh nắng từ 4-6h.

Vào tháng 10, cần chú ý để hoa cúc nhận được ánh nắng đầy đủ, điều này có lợi cho sự phân hóa nụ hoa và độ lớn của nụ. Nếu thiếu ánh sáng trong thời gian dài, hoa cúc chỉ có cành phát triển, rất ít nụ hoa.

Hoa cúc không đòi hỏi chăm sóc nhiều, lại có thời gian ra hoa dài. (Ảnh: Sohu)

Chọn đất và bón phân

Đất trồng cúc mâm xôi phải tơi xốp, thoát nước tốt. Bạn nên chọn một số loại đất giàu chất hữu cơ như than bùn để tăng cường dinh dưỡng, trộn một ít đá trân châu để tránh ứ đọng nước gây thối rễ.

Cây cúc không đòi hỏi quá nhiều thời gian chăm sóc. Trong mùa sinh trưởng, khi lá đang phát triển và nụ hoa đã đủ lớn, bạn có thể bón phân một hoặc hai tuần một lần, chẳng hạn như Huaduoduo số 1 và số 2, phân đạm và các nguyên tố vi lượng khác ngoài phân lân và kali có tác dụng thúc ra hoa.

Tưới nước vừa đủ

Khi tưới nước cho hoa cúc, bạn lưu ý tránh tưới quá nhiều gây úng đất, ứ đọng dẫn đến thối rễ. Luôn giữ cho bầu đất khô ráo và tưới nước thật kỹ vào mùa nắng nóng. Vào mùa đông, cần điều chỉnh lượng nước thích hợp cho cây.

Phòng ngừa sâu bệnh

Khi trồng cúc mâm xôi, bạn sẽ hay gặp vấn đề về sâu bệnh, như rệp ẩn ở mặt sau của lá và hoa. Khi phát hiện cây nhiễm rệp, bạn cần kịp thời cắt bỏ những phần bệnh, phun thuốc trị rệp cho cây vào mặt sau của lá, cành và nụ hoa.

Cần tránh để cành, lá bị héo. Nếu thấy hoa sắp héo hoặc đã nhạt màu thì nên cắt bỏ những bông này để tránh tiêu hao quá nhiều chất dinh dưỡng cho toàn bộ cây, đồng thời dễ gây ra sâu bệnh.

Cây cần nhiều ánh nắng để phát triển nụ và nở hoa. (Ảnh: Sohu)

Cắt tỉa

So với các loại hoa cúc khác, cúc mâm xôi có một số nhược điểm là hoa quá to và tiêu tốn nhiều chất dinh dưỡng, nếu để héo tự nhiên thì cành, lá và rễ của nó sẽ dễ bị héo theo. Do đó, bạn phải lưu ý cắt tỉa khi hoa tàn. Bạn cũng nên loại bỏ một số nụ hoa nhỏ để kích thích chúng mọc lên những nụ mới, to khỏe hơn.

Thay chậu

Hoa cúc mâm xôi cần được thay chậu sau khi cắt tỉa; đặc biệt những cây con trồng trong chậu nhỏ hơn phải được thay chậu trước khi mùa đông đến. Nếu không, đất trong chậu sẽ khô quá nhanh và cây yếu do khả năng chịu lạnh quá thấp.

Khi thời tiết trở lạnh và chậu cây quá nhỏ, bạn chỉ cần đổi sang chậu lớn hơn một hoặc hai kích cỡ.

Bí quyết trồng cúc mâm nhiều hoa: Thay chậu kịp thời. (Ảnh: Sohu)

Khi thay chậu, nếu thấy rễ đặc biệt khỏe, bạn có thể loại bỏ một phần nhỏ của hệ thống rễ, thêm đất bầu mới và thêm một ít phân bón tan chậm. Nếu cây con trong chậu tương đối nhỏ thì không nên loại bỏ rễ khi thay chậu vì sẽ làm cây yếu ớt, chậm phát triển.

Trên đây là bí quyết trồng cúc mâm xôi nhiều hoa rực rỡ, bạn hãy thử áp dụng để cảm nhận sự khác biệt nhé.