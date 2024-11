Cách làm sườn nướng bằng nồi chiên không dầu

(VTC News) -

Nguyên liệu làm nón sườn nướng:

- 0,5 kg sườn non, mật ong, tỏi, hành tím, nước mắm, dầu màu điều, dầu ăn. Gia vị gồm có: muối, hạt nêm, nước mắm, bột ngọt...

Cách chọn sườn non

Khi chọn mua sườn, bạn nên chú ý vào màu sắc. Sườn non ngon, chất lượng thường có màu hồng nhạt hay đỏ nhạt, khi nhấn vào có độ đàn hồi. Bạn nên ưu tiên chọn sườn có xương nhỏ và dẹt vì loại này thịt nhiều hơn so với loại sườn to và tròn.

Món sườn chiên thơm ngon. (Ảnh minh họa: B.L)

Không nên chọn sườn có màu sắc nhợt nhạt, tím tái, có mùi hôi, chảy nhớt. Để đảm bảo chất lượng, bạn nên mua sườn ở những địa chỉ uy tín, biết rõ nguồn gốc, hạn sử dụng.

Cách làm sườn nướng bằng nồi chiên không dầu

Sơ chế sườn:

Để khử mùi hôi, bạn chặt sườn thành từng miếng vừa ăn, dùng muối chà xát lên phần sườn (hoặc ngâm sườn với nước muối loãng 5 phút). Sau đó rửa kỹ với nước sạch nhiều lần rồi để ráo.

Tỏi, hành tím bạn bóc vỏ, rửa sạch, để ráo rồi dùng dao băm nhuyễn.

Ướp sườn

Làm món sườn nướng bằng nồi chiên không dầu. (Ảnh: T.H)

Ướp sườn với hỗn hợp nguyên liệu gồm: 2 muỗng nhỏ mật ong, nửa muỗng hạt nêm, 1 muỗng nhỏ nước mắm, nửa muỗng nhỏ bột ngọt, nửa muỗng dầu màu điều, một ít dầu ăn và phần hành tỏi đã băm. Trộn đều các nguyên liệu với sườn và ướp sườn khoảng 50 phút cho thấm gia vị.

Nướng sườn

Đầu tiên, bạn làm nóng nồi chiên ở 200 độ C trong 3 - 5 phút. Tiếp đến, lót một miếng giấy vào nồi chiên không dầu, cho phần sườn đã được ướp vào và nướng ở nhiệt độ 180 độ C trong 10 - 15 phút, tùy vào độ nóng của từng loại nồi chiên.

Sau đó trở mặt bên kia của sườn và tiếp tục nướng ở nhiệt độ 160 độ C trong 10 - 15 phút.

Món sườn nướng hoàn thành với màu nâu đậm sáng bóng, thịt chín đều và thấm vị, sườn mềm và không bị khô. Bạn có thể ăn sườn nướng với cơm trắng hoặc bún tươi.