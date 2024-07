Cách khắc phục tình trạng ô tô bị lắc, đảo bánh

(VTC News) -

Do vậy, lái xe cần sớm phát hiện và có giải pháp khắc phục.

Lốp bám bùn đất, non hơi

Nguyên nhân khiến bánh xe ô tô bị đảo cũng rất đơn giản, có thể do bạn đi xe vào đường dính nhiều bùn đất bám bết lại khiến bánh bị mất ma sát, đảo bánh.

Cách khắc phục đơn giản là việc vệ sinh sạch sẽ cho xe và bùn đất bám trên lốp xe.

Bị cong trục cầu xe

Cong trục cầu xe là một trong những nguyên nhân phổ biến khiến bánh xe ô tô bị đảo. Trường hợp này xảy ra chủ yếu khi bạn gặp các va chạm hoặc bị chướng ngại vật tác động khi đang điều khiển ô tô.

Để kiểm tra chính xác cầu xe có bị lệch hay không hãy tiến hành móc một đồng hồ đo vào hệ thống treo trên xe rồi đo độ rung đảo của bánh xe khi quay để xác định.

Lốp xe non hơi cũng là nguyên nhân khiến xe bị rung lắc. (Ảnh minh họa).

Ngoài ra, các khớp nối đồng tốc bị mòn cũng được xếp vào nguyên nhân dẫn đến xe bị rung, lắc hay đảo bánh…Nếu các tấm chèn như đệm cao su, tấm phủ xung quanh các đầu mút của trục truyền động bị rách, điều đó có nghĩa là chất bẩn, bụi và rác trên đường đã xâm nhập vào phía trong và làm hư hại các khớp nối.

Để ngăn chặn tình trạng này, việc kiểm tra và bảo dưỡng xe định kỳ có vai trò vô cùng quan trọng. Bên cạnh đó, cần hạn chế chở hàng hóa có khối lượng lớn gây áp lực lên trục cầu của xe.

Nếu những chiếc ô tô có hệ thống truyền động trước, các khớp nội đồng tốc bị nóng lên đồng nghĩa với việc cần phải mua trục truyền động mới.

Lỗi lốp xe hư hỏng

Trường hợp khả năng gây lỗi nữa là do lốp xe bị lỗi ở khoảng cách mặt gai hoặc rãnh lốp bị lỗi quá trình sản xuất, các lớp cao su và mặt gai bị rò không khí qua lớp đệm cao su này khiến lốp bị tách, khi chạy dẫn tới đảo bánh.

Cách khắc phục bạn hãy thay thế một bộ lốp chất lượng để đảm bảo an toàn khi chạy xe tránh những nguy hiểm.

Lỗi phanh gây rung lắc

Phanh xe hơi đa phần là phanh đĩa gồm hệ thống thủy lực đẩy má phanh bắt chặt vào đĩa phanh, làm dừng chuyển động quay của bánh xe. Sau một thời gian dài vận hành, má phanh sẽ mòn dần và hiệu quả phanh giảm sút. Má phanh thường là chi tiết dễ hỏng hóc, mài mòn theo thời gian nhất trong hệ thống phanh.

Nếu xe bị rung mỗi khi đạp phanh thì khả năng là đĩa phanh hoặc má phanh đã bị uốn cong khỏi hình dạng ban đầu do hiện tượng mài mòn do quá nóng trong quá trình phanh gấp, vượt lên trên khả năng xử lý của phanh đĩa. Chính vì thế, khi má phanh kẹp vào đĩa sẽ có lực bám không đều so với các bánh xe khác dẫn đến tình trạng rung mạnh.

Lúc này, cần phải đưa xe đến trung tâm sửa chữa để tránh tình trạng xấu nhất có thể xảy ra.