Cách chọn giày cao gót chuẩn cho phái đẹp

(VTC News) -

Giày cao gót được xem là bạn thân không thể tách rời của phái đẹp. Dù là cô nàng nữ tính, dịu dàng hay cá tính thì việc sở hữu cho mình mẫu giày cao gót phù hợp là điều nên có. Tuy nhiên không phải cô gái nào cũng biết cách chọn một đôi giày phù hợp với mình.

Giày cao gót là món đồ quen thuộc của phái đẹp.

Chọn giày phù hợp với nhu cầu

Điều quan trọng nhất mà bạn phải nhớ khi mua giày cao gót là mục đích và môi trường sử dụng như đi làm, đi tiệc hay đi chơi, du lịch… Đôi khi vì quá cao hứng và thiếu kinh nghiệm mua giày cao gót, nên phái đẹp đã chọn những đôi giày không phục vụ đúng nhu cầu của mình.

Kiểu dáng

Kiểu dáng là một trong những yếu tố không thể bỏ qua khi chọn giày. Bởi lẽ nếu biết chọn kiểu giày sẽ có thể che khuyết điểm bàn chân. Những người có đôi chân to thô nên chọn giày cao gót mũi nhọn hoặc mũi tròn ôm chân để tạo hiệu ứng chân thon dài. Ngược lại, những chị em có đôi chân nhỏ, gân thì nên chọn giày có dây ngang bản to để giúp chân nhìn trông đầy đặn và che đi bớt những phần gân.

Nếu yêu thích sự thoải mái, thoáng mát thì mẫu giày sandals cao gót là lựa chọn phù hợp.

Chất liệu

Chất liệu của một đôi giày quyết định phần lớn đến sự thoải mái cho người mang. Nhưng đôi giày làm từ chất liệu cao cấp sẽ đem lại bề mặt tiếp xúc mềm mại hơn với da chân, hạn chế việc ma sát làm trầy da, đỏ chân.

Giày cao gót còn được làm từ các loại nguyên vật liệu tổng hợp khác nhau chúng ta có thể tha hồ lựa chọn. Tuy nhiên có những giày cao gót được làm từ chất liệu kém chất lượng và quá thời hạn sử dụng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tình trạng sức khỏe của bạn như gây viêm da, hôi chân…

Màu đen và nude được nhiều chị em lựa chọn.

Màu sắc

Bạn có thể chọn màu giày cao gót theo sở thích, theo mệnh phong thủy, dựa theo màu sắc trang phục. Tuy nhiên để an toàn và dễ chọn nhất vẫn là màu đen, trắng, be hoặc nude. Đây là những màu sắc an toàn, rất dễ phối đồ và phù hợp với nhiều hoàn cảnh.

Chọn size giày

Để chọn giày cao gót có size vừa chân nhất bạn nên đi mua vào buổi chiều. Đây là thời điểm bàn chân có xu hướng to hơn, đặc biệt là vào mùa hè.

Ngoài ra, hãy chọn một đôi giày vừa chân hoặc rộng hơn một chút. Vì những đôi giày chật, kích chân sẽ khiến bạn cảm thấy khó chịu thậm chí là trầy xước da. Ngược lại, những đôi giày quá rộng không hề giúp bạn thoải mái mà ngược lại bạn sẽ rất khó điều khiển và đi lại một cách dễ dàng, vững vàng trên những đôi giày rộng quá khổ.

Độ cao của phần gót

Chiều cao phù hợp nhất là từ 3-7 cm. Độ cao này sẽ mang cho bạn sự tự tin, thoải mái đồng thời tạo những bước đi uyển chuyển, nữ tính. Nếu có một chiều cao khá khiêm tốn và thật sự mê mệt những mẫu giày cao, chị em vẫn có thể mạnh dạn chọn những đôi giày có chiều cao 9-10 cm. Tuy nhiên đừng đi giày cao gót quá 6 tiếng liên tục vì có thể khiến chân bị đau mỏi.

Độ cao lý tưởng của giày là 3-7cm.

Thử giày kĩ càng

Một “nguyên tắc vàng” là nên thử thật kỹ và đi lại nhiều lần vì có những đôi giày rất đẹp trên giá nhưng khi đi vào chân lại không đẹp và ngược lại. Đừng quyết định một cách vội vàng vì mỗi một lần thử lại vào chân bạn có thể nhận ra điểm chưa thực sự hài lòng. Đừng ngại đi tới lui và vòng quanh cửa hàng, trên nền đất cứng, thỉnh thoảng khuỵu chân trái, phải của bạn lên xuống để lựa chọn được những đôi thoải mái, vừa vặn nhất.

Ngoài ra khi thử giày, nhiều người thường tập trung vào mũi chân và gót chân hơn là lòng bàn chân. Tuy nhiên, điều này rất quan trọng, đặc biệt là khi bạn đi chọn mua giày cao gót hoặc giày đế xuồng. Việc bạn thoải mái trong đôi giày cao lênh khênh của mình hay không phụ thuộc vào độ vừa vặn của lòng bàn chân. Để kiểm tra một cách chính xác nhất, khi xỏ chân vào giày, hãy chú ý xem phần mũi giày nơi bạn đặt ngón chân cái có thẳng hàng với lòng giày hay không.