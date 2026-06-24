Cách chăm sóc hồ tiêu giai đoạn nuôi trái

(VTC News) -

Tại các vùng trồng tiêu trọng điểm như Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, giai đoạn cây hồ tiêu bước vào thời kỳ nuôi trái (phát triển quả và quả vào chắc) thường trùng với mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm. Đây là giai đoạn cây trồng diễn ra quá trình trao đổi chất mãnh liệt nhất để tích lũy tinh bột và piperine vào hạt.

Tuy nhiên, sự trùng hợp với mùa mưa cũng tạo ra một nghịch lý, cây cần rất nhiều nước và dinh dưỡng, nhưng nền nhiệt ẩm thất thường lại dễ làm tổn thương bộ rễ, dẫn đến hiện tượng sốc sinh lý gây rụng trái non hoặc chết dây hàng loạt. Để bảo vệ thành quả cả năm, nhà nông cần triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật cốt lõi dưới đây.

Thiết lập hệ thống thoát nước

Hồ tiêu là loài cây công nghiệp mang đặc tính ưa ẩm nhưng tuyệt đối chịu úng kém". Trong mùa mưa, khi lượng nước ngầm dâng cao kết hợp với bề mặt đất bị bão hòa, các lỗ hổng chứa oxy trong đất bị lấp đầy bởi nước. Nếu tình trạng kéo dài quá 24 - 48 giờ, bộ rễ tơ sẽ bị ngạt thiếu oxy, dẫn đến thối rễ và tạo cửa ngõ cho nấm bệnh xâm nhập.

Do đó, nguyên tắc kỹ thuật đầu tiên là phải chủ động kiến tạo hệ thống mương, rãnh thoát nước phù hợp với địa hình. Rãnh thoát nước cần được đào giữa các hàng tiêu để đảm bảo nước mưa trôi đi nhanh chóng, giữ cho mực nước ngầm luôn cách mặt đất tối thiểu 80cm - 1 mét.

Lưu ý kỹ thuật quan trọng: Sau những trận mưa dầm kéo dài, đất vườn đang ở trạng thái bí và nhão, bà con cần hạn chế tối đa việc đi lại, vận chuyển nặng trong vườn. Lực nén cơ học từ bàn chân hoặc lốp xe lúc này sẽ trực tiếp làm giập nát hệ thống rễ tơ mọc nông sát mặt đất, gây ra tổn thương vật lý không thể phục hồi.

Giai đoạn nuôi trái quyết định năng suất hồ tiêu. Kiểm soát hệ thống thoát nước, bón cân đối tỷ lệ cùng phòng bệnh sinh học sẽ giúp cây chống rụng gié, chắc hạt. (Ảnh: BZ)

Cách bón kali chống rụng trái, giúp nặng ký

Trong giai đoạn đầu mùa mưa, cây phát triển thân lá, công thức phân bón thường ưu tiên đạm (N) và lân (P). Tuy nhiên, khi chuyển sang giai đoạn nuôi trái lớn và tạo độ chắc hạt, nhu cầu dinh dưỡng của hồ tiêu "bẻ lái" sang kali (K). Kali đóng vai trò như một chất xúc tác vận chuyển dòng nhựa, kéo đường và tinh bột từ là xuống chuỗi hạt.

Công thức NPK lý tưởng: Các chuyên gia nông nghiệp khuyến cáo bà con nên chuyển sang sử dụng các dòng phân NPK tổng hợp có tỷ lệ N-P-K vào khoảng 2-1-2 hoặc hàm lượng kali cao hơn đạm một chút. Các công thức chuẩn phù hợp bao gồm: NPK 16-8-16+TE, NPK 19-9-19+TE, NPK 16-8-18 hoặc NPK 15-5-25.

- Liều lượng và cách bón: Đối với tiêu kinh doanh (từ năm thứ 4 trở đi), lượng bón khuyến nghị dao động từ 200g đến 350g/trụ/lần tùy thuộc vào độ sung của cây và năng suất dự kiến. Nên chia nhỏ làm 2-3 đợt bón từ lúc quả phát triển đến trước thu hoạch khoảng 1 tháng để cây hấp thụ từ từ, tránh xót rễ.

Bổ sung vi lượng qua lá: Hồ tiêu cực kỳ nhạy cảm với sự thiếu hụt vi chất. Định kỳ 20 – 30 ngày/lần, bà con cần phun phân bón lá bổ sung canxi (Ca), bo (B), magie (Mg) và kẽm (Zn). Canxi và bo đóng vai trò củng cố tầng rời cuống trái, ngăn chặn triệt lệ hiện tượng rụng quả non hàng loạt khi gặp mưa đêm.

Nguyên tắc không cuốc xới

Sai lầm canh tác truyền thống của nhiều nhà vườn là dọn sạch bong cỏ dại bằng cách dùng cuốc xới sâu quanh gốc. Dưới lăng kính khoa học đất, đây là hành động tự phá hủy hệ sinh thái vườn tiêu.

Rễ tiêu lan rất rộng nhưng mọc cực kỳ nông. Việc cuốc xới sẽ trực tiếp chặt đứt bộ rễ buông. Cây mất rễ sẽ không thể hút dinh dưỡng nuôi trái, đồng thời vết đứt rễ trở thành điểm lây nhiễm nấm Phytophthora.

Thay vào đó, chiến lược thông minh là giữ lại thảm thực vật tự nhiên hoặc trồng xen các loài cỏ bản địa, cây họ đậu dại trong vườn. Thảm thực vật đóng vai trò như một lớp áo giáp vật lý, giúp phân tán lực rơi của hạt mưa chống xói mòn đất, giữ cấu trúc đất tơi xốp và tạo sinh khối mùn. Khi làm cỏ, bà con chỉ nên dùng máy cắt cỏ phát hớt phần ngọn trên bề mặt cao 10-15cm, hoặc nhổ thủ công quanh gốc.

Phòng bệnh

Mùa mưa độ ẩm liên tục duy trì ở mức cao (90% - 98%) là điều kiện bùng phát hai căn bệnh nguy hiểm nhất: Bệnh chết nhanh do nấm Phytophthora capsici và bệnh chết chậm do tuyến trùng kết hợp nấm Fusarium.

Xu hướng nông nghiệp bền vững hiện nay khuyến cáo hạn chế tối đa việc đổ hóa chất bảo vệ thực vật định kỳ xuống đất, bởi hóa chất sẽ tiêu diệt hệ vi sinh vật đối kháng tự nhiên.

Giải pháp chủ động: Ngay từ giữa mùa mưa, bà con nên tưới bổ sung các chế phẩm sinh học chứa nấm đối kháng Trichoderma kết hợp vi khuẩn Bacillus subtilis hoặc Chaetomium (BS01). Các chủng vi sinh này sẽ bám quanh rễ, tiết ra kháng sinh sinh học tiêu diệt mầm bệnh trước khi chúng tấn công cây. Đối với các cành lá phía trên bị rệp sáp hay bọ xít muỗi chích hút trái non, hãy ưu tiên các dòng thuốc sinh học hoặc thuốc hóa học chọn lọc, phun vào sáng sớm hoặc chiều mát khi trời tạnh ráo.

Nhìn chung, chăm sóc hồ tiêu giai đoạn nuôi trái là dung hòa các nguyên lý khoa học đất, sinh lý thực vật và quản trị rủi ro thời tiết. Một quy trình can thiệp đúng lúc, tôn trọng bộ rễ và tối ưu hóa dinh dưỡng không chỉ bảo vệ sự sống cho vườn cây mà còn kiến tạo nên những vụ mùa bội thu, chất lượng vượt trội trên thị trường.