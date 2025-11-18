10 loại cây cảnh ưa bóng râm thích hợp trồng trong nhà

(VTC News) -

Trồng cây cảnh trong nhà ngày càng trở thành xu hướng phổ biến. Tuy nhiên, không phải khu vực nào trong nhà cũng có đủ ánh sáng tự nhiên để cây quang hợp. Những vị trí như góc phòng, chân cầu thang, bàn làm việc hay phòng tắm thường thiếu sáng, khiến nhiều người lo ngại cây sẽ nhanh héo úa. Do đó bạn cần chọn những loại cây cảnh ưa bóng râm.

Trong những ngôi nhà hiện đại, việc bố trí cây xanh ở các góc phòng thiếu ánh sáng đã không còn là điều khó khăn. Nhiều loài cây cảnh ưa bóng râm có khả năng sống khỏe trong môi trường ít nắng, lại giúp không gian trở nên tươi mát, thư giãn hơn.

Dưới đây là 10 loại cây cảnh “sống khỏe trong bóng tối”, phù hợp đặt ở phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm hay cả những góc nhỏ thiếu sáng trong nhà bạn.

Cây lưỡi hổ

Cây lưỡi hổ có thể sống khỏe trong điều kiện ánh sáng yếu, thậm chí không cần tưới nước quá thường xuyên. (Ảnh: Scientist)

Lưỡi hổ là một trong những loại cây cảnh lọc không khí tốt nhất theo nhiều nghiên cứu. Cây có thể sống khỏe trong điều kiện ánh sáng yếu, thậm chí không cần tưới nước quá thường xuyên. Phiến lá thẳng đứng, cứng cáp với đường vân vàng hoặc xanh đậm giúp cây trông nổi bật và hiện đại.

Ưu điểm: Ít sâu bệnh, chịu hạn tốt, phù hợp phòng ngủ vì nhả oxy vào đêm.

Cây trầu bà

Trầu Bà là “vị cứu tinh” cho mọi góc nhà thiếu sáng. (Ảnh: Terrariu)

Trầu bà là “vị cứu tinh” cho mọi góc nhà thiếu sáng. Cây có thân mềm, lá xanh bóng, dễ trồng trong cả đất và nước. Rễ phát triển nhanh nên rất dễ nhân giống. Bạn có thể treo chậu hoặc đặt trên kệ để dây rủ xuống tạo hiệu ứng mềm mại.

Ưu điểm: Thanh lọc không khí, sinh trưởng nhanh, hầu như không cần chăm nhiều.

Cây lan Ý

Lan Ý - cây cảnh ưa bóng râm thích hợp trồng trong nhà. (Ảnh: Allrecipes)

Lan Ý nổi tiếng với bộ lá xanh đậm, bóng mượt và những bông hoa trắng tinh khôi tượng trưng cho sự thanh khiết. Cây sống tốt trong bóng râm và chỉ cần tưới nước khi đất khô. Lan Ý còn có khả năng hấp thụ các chất độc như benzene, formaldehyde và toluene.

Ưu điểm: Vừa là cây cảnh vừa là máy lọc khí tự nhiên.

Cây kim tiền

Cây kim tiền sống khỏe và dễ chăm sóc. (Ảnh: Allrecipes)

Là cây cảnh ưa bóng râm thích hợp trồng trong nhà, kim tiền là lựa chọn lý tưởng cho người bận rộn. Cây có lá dày, bóng, sống khỏe trong điều kiện thiếu ánh sáng và rất lâu cần tưới. Theo phong thủy, Kim Tiền còn mang lại may mắn, tài lộc.

Ưu điểm: Dễ chăm, sống lâu, hình dáng sang trọng.

Cây dương xỉ

Dương xỉ thích môi trường ẩm và bóng râm, rất phù hợp đặt trong phòng tắm hoặc cửa sổ ít nắng. Tán lá lông chim mềm mại giúp không gian trở nên sinh động và tự nhiên.Ưu điểm: Hút ẩm tốt và cải thiện chất lượng không khí.

Cây trúc mây

Trúc mây là loại cây thân bụi, tán lá xòe đẹp mắt, mang hơi hướng Á Đông rất thanh lịch. Dù thích ánh sáng tán xạ, Trúc Mây vẫn sinh trưởng ổn ở nơi thiếu sáng. Đây là loại cây được nhiều người chọn để trang trí phòng khách hoặc văn phòng.

Ưu điểm: Tạo cảm giác trang nhã, lọc khí tốt.

Cây phú quý

Cây phú quý ưa bóng râm, không cần chăm nhiều và rất đa dạng màu sắc – từ xanh đậm đến đỏ hồng. (Ảnh: bTaskee)

Cây phú quý là một trong những loại cây nội thất “bền bỉ” nhất. Cây ưa bóng râm, không cần chăm nhiều và rất đa dạng màu sắc – từ xanh đậm đến đỏ hồng. Cây giống như một điểm nhấn rực rỡ trong không gian thiếu ánh sáng.

Ưu điểm: Màu sắc tươi sáng, ý nghĩa phong thủy tốt.

Cây trầu bà thanh xuân

Thuộc họ ráy, trầu bà thanh xuân có khả năng chịu bóng rất tốt. Với hình dáng lá mềm mại, có loại hình trái tim, loại lá xẻ, cây mang đến vẻ đẹp hiện đại và sang trọng.

Ưu điểm: Dễ trồng, thích hợp để bàn, kệ tủ, góc tường.

Cây ngọc ngân

Ngọc ngân có lá xanh bạc bắt mắt, thường được xem là cây mang lại may mắn và thịnh vượng. Đây là một trong những loài cây nội thất dễ sống nhất, chịu bóng tốt và không yêu cầu ánh sáng trực tiếp.

Ưu điểm: Sinh trưởng tốt trong nhà, ít bị vàng lá.

Cây vạn niên thanh

Cây vạn niên thanh chịu bóng râm tốt và có tốc độ phát triển nhanh. (Ảnh: PriceScope)

Vạn niên thanh có lá to, được tô điểm bởi các đốm trắng hoặc vàng đẹp mắt. Cây chịu bóng râm tốt và có tốc độ phát triển nhanh. Tuy nhiên, nhựa cây hơi độc nên cần đặt xa tầm tay trẻ em và thú cưng.

Ưu điểm: Tán lá lớn, tạo cảm giác xanh mát cho không gian.

Lời khuyên khi chăm sóc cây ưa bóng râm trong nhà

Mặc dù những loại cây nói trên đều sống tốt trong điều kiện thiếu sáng, bạn vẫn nên chú ý một vài nguyên tắc:

- Tưới nước vừa phải: Cây trong bóng râm thường giữ ẩm lâu nên tuyệt đối tránh tưới quá tay gây úng rễ.

- Đảm bảo độ ẩm phù hợp: Một số loại như Dương Xỉ, Lan Ý yêu thích môi trường ẩm. Bạn có thể dùng bình xịt để tăng độ ẩm.

- Tắm nắng định kỳ: Mỗi tuần nên đưa cây ra nơi có ánh sáng nhẹ 1–2 giờ giúp cây quang hợp tốt hơn.

- Lau lá thường xuyên: Bụi bám nhiều khiến cây khó hấp thụ ánh sáng. Lau lá giúp cây xanh bóng và khỏe mạnh.

- Quan sát tình trạng lá: Lá vàng, mềm nhũn thường do thừa nước; lá héo khô có thể do thiếu nước hoặc thiếu ẩm.