9 loại cây cảnh ưa nắng thích hợp trồng ở ban công

(VTC News) -

Ban công là không gian lý tưởng để trồng cây xanh, giúp căn hộ thêm sinh động và gần gũi với thiên nhiên. Tuy nhiên, vấn đề nhiều người gặp phải là ban công thường bị ánh nắng chiếu trực tiếp, đặc biệt là hướng Tây, khiến nhiều loại cây khó sống hoặc bị cháy lá. Vì vậy, nếu bạn thích trồng cây ở ban công, việc lựa chọn cây cảnh chịu nắng tốt, dễ chăm sóc là điều rất quan trọng.

Trồng cây ở ban công nên chọn những cây cảnh ưa nắng này

Dưới đây là những loại cây cảnh ưa nắng, phù hợp để trồng ở ban công thành phố, kèm theo gợi ý cách chăm sóc để chúng luôn xanh tốt quanh năm.

Xương rồng – “chiến binh” của môi trường nắng nóng

Nhắc đến cây ưa nắng, xương rồng là lựa chọn đầu tiên. Là loài cây sa mạc, xương rồng có khả năng tích trữ nước tốt, hầu như không cần tưới nhiều và vẫn sống khỏe dưới ánh nắng gay gắt. Các loại phổ biến gồm xương rồng trứng chim, tai thỏ, bánh sinh nhật, xương rồng nến…

Ưu điểm: Rất dễ chăm, gần như không cần tưới mỗi ngày; kiểu dáng độc đáo, có thể trồng đơn hoặc tạo tiểu cảnh; phù hợp với mọi loại ban công nhiều nắng.

Lưu ý: Tưới 1–2 lần/tuần vào buổi sáng; tránh tưới nước lên thân để hạn chế thối.

Xương rồng - cây cảnh ưa nắng thích hợp trồng ở ban công. (Ảnh: Moonvalleynurseries)

Sen đá – đẹp, dễ trồng và chịu nắng cực tốt

Sen đá cũng là loài thuộc họ mọng nước, chịu được nắng nóng như xương rồng nhưng có hình dáng mềm mại, nhiều màu sắc hơn. Sen đá rất hợp trồng ở ban công hướng Nam hoặc hướng Tây.

Các giống sen đá chịu nắng tốt gồm: Sen đá nâu, sen đá tía, sen đá ngọc bích, sen đá hàm cá mập…

Ưu điểm: Không cần tưới nước nhiều, ít sâu bệnh; hợp trồng chậu nhỏ hoặc gắn tường ban công.

Ý nghĩa phong thủy: Tượng trưng cho sự bền vững, gắn kết

Trầu bà leo – dễ sống, che nắng cực hiệu quả

Trầu bà (Pothos) vốn là cây ưa bóng nhưng có nhiều giống chịu sáng rất tốt, thậm chí xanh tốt dưới nắng nhẹ trực tiếp. Nếu bạn muốn ban công có mảng xanh mềm mại, rủ xuống đẹp mắt thì trầu bà leo là lựa chọn tuyệt vời.

Ưu điểm: Tốc độ sinh trưởng nhanh;lọc không khí hiệu quả; có thể trồng chậu treo, giàn leo, hoặc để rủ.

Lưu ý: Nên tưới nước 2–3 lần/tuần.

Hoa giấy – vừa che nắng vừa làm đẹp ban công

Hoa giấy là cây leo rất giỏi chịu nắng, càng nắng thì hoa càng sai và rực rỡ. Có thể trồng hoa giấy làm giàn leo để che nắng cho ban công, đặc biệt là những căn hộ hướng Tây.

Ưu điểm: Hoa nhiều màu sắc, nở quanh năm; ít cần chăm sóc; giúp giảm bức xạ nhiệt, làm mát không gian.

Hoa giấy là cây leo rất giỏi chịu nắng, càng nắng thì hoa càng sai và rực rỡ. (Ảnh: Yates)

Cách trồng: Trồng chậu lớn hoặc làm giàn cố định; tưới vừa phải, tránh tưới nhiều gây rụng lá.

Lưỡi hổ – cây lọc độc tố “thần kỳ” sống khỏe dưới nắng

Lưỡi hổ có khả năng chịu nắng tốt, đồng thời lọc formaldehyde, benzene và các chất độc trong không khí. Trong phong thủy, lưỡi hổ còn mang ý nghĩa xua đuổi tà khí và bảo vệ gia chủ.

Ưu điểm: Không cần tưới quá nhiều; phù hợp ban công hướng nắng mạnh; ít sâu bệnh.

Lưu ý: Không để nước đọng trong chậu; bón phân nhẹ 1–2 tháng/lần.

Cau tiểu trâm – tạo không gian nhiệt đới, chịu nắng nhẹ

Nếu bạn thích ban công mang hơi hướng “mini resort”, cau tiểu trâm là lựa chọn hoàn hảo. Cây chịu sáng tốt, có thân mảnh, lá xanh tươi và rất dễ chăm.

Ưu điểm: Nhỏ gọn, đẹp mắt; có khả năng lọc khí độc; không cần tưới nhiều.

Cây cau tiểu trâm. (Ảnh: Loving Tree)

Cây si rô (hồng xiêm mini) - vừa làm cảnh, vừa có quả

Cây si rô hay còn gọi là hồng xiêm mini, tuy là cây ăn quả nhưng rất hợp trồng trong chậu và chịu nắng giỏi. Nếu trồng ở ban công, bạn có thể vừa tạo bóng mát vừa có quả sạch để thưởng thức.

Cách chăm: Tưới đều mỗi ngày 1 lần; bón phân hữu cơ định kỳ.

Sam thái (sam biển) – cây cảnh chịu nắng top đầu

Sam thái là loài cây cảnh bò sát đất, ra hoa nhỏ xinh quanh năm và được coi là “thần dược” chịu nắng. Cây hầu như không yêu cầu chăm nhiều, rất hợp trồng phủ ban công, làm tường cây hoặc làm chậu treo.

Cây ô liu mini

Không chỉ là cây cảnh ưa nắng thích hợp trồng ở ban công, ô liu mini còn phù hợp với xu hướng cây cảnh hiện đại. Ô liu chịu nắng cực tốt vì vốn là loài cây Địa Trung Hải. Nhiều người trồng ô liu trên ban công để tạo phong cách châu Âu sang trọng.

Ưu điểm: Sống khỏe dưới nắng gắt; lá đẹp, sang trọng; có thể cho quả nếu chăm tốt.

Lưu ý khi trồng cây chịu nắng ở ban công

Dù trồng cây chịu nắng, bạn vẫn cần chú ý:

- Chọn chậu thoát nước tốt, tránh úng rễ.

- Tưới nước vào sáng sớm, hạn chế tưới giữa trưa.

- Bổ sung đất định kỳ, tránh đất bạc màu.

- Che nắng tạm thời khi nắng quá gắt (trên 40°C).

- Ghép nhiều loại cây để ban công xanh đa dạng và bền vững.

Trồng cây cảnh ở ban công không chỉ tạo vẻ đẹp xanh mát, mà còn giúp cải thiện chất lượng không khí, giảm nhiệt và mang lại cảm giác thư thái. Việc lựa chọn đúng loại cây ưa nắng như xương rồng, sen đá, hoa giấy, lưỡi hổ, trầu bà leo hay ô liu mini sẽ giúp bạn sở hữu một không gian xanh bền vững mà không mất quá nhiều công chăm sóc.

Nếu bạn đang băn khoăn chưa biết trồng cây gì ở ban công hướng nắng mạnh, hãy tham khảo danh sách trên để lựa chọn những “chiến binh xanh” phù hợp. Với một chút khéo léo sắp đặt, ban công nhà bạn chắc chắn sẽ trở thành góc thư giãn đáng mơ ước giữa phố thị!