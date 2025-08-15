(VTC News) -

Lô hội (nha đam) nổi tiếng là loài cây dễ trồng, dễ chăm sóc và có nhiều công dụng trong đời sống. Nhiều người không biết rằng lô hội cũng có thể nở hoa, những bông hoa mang vẻ đẹp thanh thoát, rực rỡ.

Hoa lô hội mọc thành chùm trên cuống vươn cao rất đẹp mắt. (Ảnh: Greenme)

Hoa lô hội mọc thành cụm dài trên cuống vươn cao, mỗi bông nhỏ hình ống, thường có màu vàng, cam hoặc đỏ tùy giống. Hoa thường xuất hiện vào cuối mùa đông hoặc đầu mùa xuân, khi thời tiết mát mẻ, ít mưa. Một cây lô hội khỏe mạnh, đủ tuổi (thường từ 3 năm trở lên) mới có khả năng ra hoa.

Ngoài giá trị thẩm mỹ, hoa lô hội còn mang ý nghĩa phong thủy tốt lành. Dân gian cho rằng lô hội nở hoa là điềm báo gia đình sắp đón tin vui hoặc tài lộc bất ngờ.

Cách trồng cây lô hội nở hoa

Để lô hội nở hoa, người trồng phải nắm được đặc tính của cây và chăm sóc đúng cách.

Chọn giống và đất trồng

Để trồng được cây lô hội khỏe mạnh, sớm ra hoa, cần chú ý ngay từ khâu chọn giống và đất trồng. Nên chọn cây giống lô hội từ 6 – 8 tháng tuổi, lá xanh mướt, không sâu bệnh, gốc to khỏe. Một số giống có khả năng ra hoa đẹp như Aloe Vera, Aloe Ferox, Aloe Arborescens…

Lô hội ưa đất tơi xốp, thoát nước tốt. Có thể phối trộn đất thịt nhẹ với cát và xơ dừa theo tỷ lệ 5:3:2. Bổ sung thêm ít phân hữu cơ hoai mục để tăng dinh dưỡng.

Chậu trồng và vị trí đặt

Nên dùng chậu đất nung hoặc chậu nhựa có lỗ thoát nước ở đáy, đường kính tối thiểu 20–25 cm để rễ phát triển.

Lô hội ưa sáng, nên đặt chậu ở ban công, sân thượng hoặc gần cửa sổ nhiều ánh sáng. Nếu trồng ngoài vườn, chọn nơi có nắng buổi sáng và bóng râm nhẹ buổi chiều.

Cách trồng cây lô hội nở hoa rất đẹp. (Ảnh: Sciencenet)

Tưới nước, bón phân

Lô hội chịu hạn tốt nhưng lại dễ thối rễ nếu úng nước. Cách tưới hợp lý: Chỉ tưới khi đất khô bề mặt 3–5 cm; mùa hè có thể tưới 2–3 lần/tuần, mùa đông giảm còn 1–2 lần/tuần. Tránh để nước đọng ở gốc hoặc trong lá.

Để cây lô hội ra hoa, ngoài phân hữu cơ, bạn nên bón thêm phân kali và lân định kỳ: Mỗi tháng bón NPK (15-20-15) pha loãng, tưới quanh gốc. Trước mùa hoa (cuối thu), tăng lượng lân và kali để kích thích ra nụ.

Có thể dùng phân bón lá giàu vi lượng phun định kỳ 20–30 ngày/lần.

Bí quyết giúp lô hội dễ nở hoa

Không phải cây lô hội nào cũng dễ ra hoa. Để cây trổ bông rực rỡ, cần áp dụng một số mẹo:

- Cây đủ tuổi: Lô hội dưới 3 năm tuổi rất hiếm khi ra hoa. Nên kiên nhẫn chăm sóc đến khi cây trưởng thành.

-Chênh lệch nhiệt độ ngày – đêm: Thời điểm hoa xuất hiện thường khi nhiệt độ ban ngày khoảng 20–25°C, ban đêm xuống 10–15°C. Có thể tận dụng mùa đông – xuân ở miền Bắc hoặc cao nguyên.

- Ánh sáng đầy đủ: Cây cần ít nhất 6 giờ nắng mỗi ngày. Thiếu sáng, cây yếu, khó ra hoa.

- Hạn chế tưới nước trước khi ra nụ: Khi thấy cây có dấu hiệu chuẩn bị ra cuống hoa, giảm lượng nước để tránh rụng nụ.

Phòng trừ sâu bệnh

Lô hội ít sâu bệnh nhưng có thể bị rệp sáp, nấm gây thối rễ. Cách phòng tránh:

- Giữ đất khô ráo, thoáng gió.

- Loại bỏ lá già, lá dập để tránh ổ bệnh.

- Nếu có sâu bệnh, dùng dung dịch xà phòng loãng hoặc chế phẩm sinh học phun lên lá.

Hoa lô hội ngoài việc làm đẹp không gian còn có thể phơi khô, dùng pha trà hoặc chế biến thành một số bài thuốc dân gian hỗ trợ tiêu hóa, thanh nhiệt. Tuy nhiên, trước khi sử dụng, cần tham khảo ý kiến chuyên gia để đảm bảo an toàn.