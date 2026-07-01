Các 'ông lớn' cam kết dồn lực thi công dự án trọng điểm TP.HCM

(VTC News) -

Sáng 1/7, TP.HCM tổ chức lễ khởi công các công trình, dự án trọng điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).

Tại lễ khởi công, lãnh đạo Sun Group, Vingroup và Geleximco đều khẳng định sẽ tập trung tối đa nguồn lực tài chính, công nghệ, nhân lực cùng kinh nghiệm quản trị để triển khai các dự án được giao, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền nhằm đưa các công trình sớm đi vào khai thác, phát huy hiệu quả kinh tế - xã hội.

TP.HCM khởi công 8 dự án trọng điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Lương Ý)

Biến Bến Nhà Rồng - Khánh Hội thành món quà dành cho nhiều thế hệ

Đối với dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng, quy mô khoảng 73,3 ha với tổng mức đầu tư hơn 29.317 tỷ đồng, ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group, cho rằng đây không đơn thuần là một dự án đầu tư mà còn là “một trọng trách, một cơ hội lịch sử”.

Theo ông Trường, Bến Nhà Rồng - Khánh Hội là không gian gắn với dấu mốc lịch sử đặc biệt của dân tộc khi cách đây 115 năm, người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước.

Vì vậy, giá trị lớn nhất của khu vực này không nằm ở những công trình sẽ được xây dựng, mà ở ký ức lịch sử và tinh thần dân tộc đã được hun đúc qua nhiều thế hệ.

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Sun Group cho biết dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng sẽ là món quà ý nghĩa cho nhiều thế hệ mai sau. (Ảnh: Lương Ý)

Lãnh đạo Sun Group nhấn mạnh triết lý phát triển của doanh nghiệp không phải tạo nên một biểu tượng mới để thay thế các giá trị vốn có, mà là gìn giữ, tiếp nối lịch sử, tôn trọng di sản, hồi sinh cảnh quan và bổ sung những giá trị mới để di sản hiện diện trong đời sống đương đại.

Theo định hướng đó, Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và khu cây xanh Bến Bạch Đằng sẽ được kết nối thành một trục không gian mở ven sông, nơi người dân có thể tìm hiểu lịch sử, tận hưởng thiên nhiên, tham gia các hoạt động văn hóa và tăng cường sự gắn kết với đô thị.

“Sun Group cam kết huy động những nguồn lực tốt nhất, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của TP.HCM để triển khai dự án với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bảo đảm chất lượng, tiến độ và tính bền vững lâu dài”, ông Trường khẳng định.

Ông bày tỏ kỳ vọng khi hoàn thành, quần thể Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và Bến Bạch Đằng sẽ trở thành không gian công cộng xanh, hiện đại, giàu bản sắc, góp phần lan tỏa giá trị lịch sử, nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc và trở thành “món quà ý nghĩa dành cho người dân hôm nay cũng như nhiều thế hệ mai sau”.

Phối cảnh dự án Bến Nhà Rồng - Khánh Hội. (Ảnh: Nhà đầu tư)

Huy động tối đa nguồn lực để xây dựng tuyến vượt biển chiến lược

Đại diện Tập đoàn Vingroup, bà Trần Vân Anh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup, cho biết tập đoàn rất vinh dự khi được giao đầu tư tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, công trình giao thông cấp đặc biệt có ý nghĩa chiến lược đối với TP.HCM và toàn vùng Đông Nam Bộ.

Theo quy hoạch, tuyến đường dài khoảng 14,6 km, gồm cầu vượt biển dài khoảng 8,1 km và hầm vượt biển dài gần 3,85 km, được thiết kế với quy mô 6 làn xe, tốc độ 80 km/h.

Sau khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng rút ngắn thời gian di chuyển giữa Cần Giờ và Vũng Tàu xuống còn khoảng 10 phút, tạo chuyển biến lớn đối với hoạt động giao thương, du lịch, vận tải hành khách, vận chuyển hàng hóa và đời sống người dân.

Bà Trần Vân Anh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup. (Ảnh: Lương Ý)

Đại diện Vingroup cho rằng dự án sẽ góp phần hoàn thiện trục giao thông liên hoàn từ trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ và Vũng Tàu. Đồng thời, cùng với khu đô thị Vinhomes Green Paradise, tuyến đường sẽ tạo thêm động lực phát triển để Cần Giờ hướng tới mục tiêu đón khoảng 40 triệu lượt khách mỗi năm, hình thành cực tăng trưởng mới của thành phố.

Nhấn mạnh trách nhiệm của nhà đầu tư, bà Trần Vân Anh cho biết Vingroup sẽ huy động tối đa nguồn lực về tài chính, công nghệ, nhân lực và kinh nghiệm quản trị dự án; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý, đơn vị tư vấn và nhà thầu để bảo đảm công trình đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, tiến độ, an toàn và tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật.

Theo đại diện doanh nghiệp, mục tiêu không chỉ là hoàn thành một công trình giao thông quy mô lớn mà còn xây dựng một biểu tượng hạ tầng mới, góp phần đưa Cần Giờ trở thành đô thị biển hiện đại, tăng cường kết nối với các trung tâm kinh tế trong nước và quốc tế.

Phối cảnh đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu. (Ảnh: Nhà đầu tư)

Thi công thần tốc, xây cảng thông minh tầm vóc thế giới

Đối với dự án cảng Cái Mép Hạ, ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch sáng lập Tập đoàn Geleximco, đánh giá lễ khởi công không chỉ mang ý nghĩa của một dự án hạ tầng đơn lẻ mà còn thể hiện cam kết của cộng đồng doanh nghiệp trong việc hiện thực hóa các định hướng phát triển kinh tế biển theo Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị.

Ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch sáng lập Tập đoàn Geleximco cam kết thi công dự án cảng Cái Mép Hạ thần tốc, xây cảng thông minh tầm vóc thế giới. (Ảnh: Lương Ý)

Theo ông Tiền, liên danh nhà đầu tư xác định Cái Mép Hạ không chỉ là một bến cảng mà sẽ trở thành cửa ngõ kinh tế biển chiến lược, góp phần đưa TP.HCM phát triển thành trung tâm logistics hàng đầu khu vực.

Đại diện liên danh cam kết chuẩn bị đầy đủ nguồn lực tài chính, tổ chức thi công với quyết tâm rút ngắn tối đa thời gian triển khai, đưa từng giai đoạn của dự án vào khai thác thương mại sớm hơn tiến độ được phê duyệt.

Bên cạnh đó, dự án được định hướng phát triển thành cảng biển thông minh gắn với hệ sinh thái xanh, sạch, hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế.

Theo ông Vũ Văn Tiền, khi đi vào vận hành, cảng Cái Mép Hạ sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, tối ưu chuỗi cung ứng, giảm chi phí logistics cho doanh nghiệp, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo thêm động lực tăng trưởng cho kinh tế TP.HCM cũng như khu vực phía Nam.