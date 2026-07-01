Tin mới

TP.HCM khởi công 8 dự án hơn 253.000 tỷ kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác TP.HCM khởi công 8 dự án trọng điểm với tổng vốn hơn 253.000 tỷ đồng, trải rộng từ giao thông, cảng biển đến không gian văn hóa, tạo động lực phát triển mới.

Bộ ba lợi thế giúp VinFast Viper tạo cơn sốt trong tháng 7 Vững tay lái trên những cung đường mưa gió, nhanh gọn mỗi lần đổi pin và dễ xuống tiền nhờ ưu đãi tới 13%, VinFast Viper đang tạo sức hút lớn với người dùng tháng 7.

Huế điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ lãnh đạo sở ngành chủ chốt TP Huế công bố loạt quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo tại nhiều sở, ngành và đơn vị trực thuộc trên địa bàn.

Tin thế giới nổi bật trong ngày 1/7 Tổng hợp tin tức thế giới ngày 1/7, cập nhật các diễn biến quốc tế đáng chú ý về Iran - Mỹ, Qatar, động đất Nhật Bản và Venezuela.

Cư dân Ocean City với đặc quyền đi biển miễn phí mỗi ngày, trẩy hội mỗi tuần Không cần chờ kỳ nghỉ dài hay di chuyển hàng trăm km, cư dân Ocean City có thể “đi biển” mỗi ngày hay hòa mình vào chuỗi lễ hội sôi động cuối tuần ngay ngưỡng cửa.

Vingroup triển khai 3 dự án hạ tầng đường biển, đường bộ trọng điểm tại TP.HCM Mừng kỷ niệm 50 năm ngày TP.HCM vinh dự mang tên Bác (2/7/1976 – 2/7/2026), Vingroup và các công ty trong hệ sinh thái đồng loạt triển khai 3 công trình hạ tầng.

EVNSPC hỗ trợ tối đa cho người dân, doanh nghiệp lắp đặt điện mặt trời mái nhà EVNSPC cam kết hỗ trợ tối đa để thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà, toàn bộ quy trình, thủ tục đấu nối đều được công khai, minh bạch.

‘Bão lửa’ càn quét châu Âu, thế giới vào kỷ nguyên ‘nung sôi toàn cầu’ Thời tiết cực đoan tiếp tục hoành hành châu Âu, đẩy số người chết vì nắng nóng trong 4 năm qua ở lục địa già lên hơn 200.000.

Nghiên cứu sắp xếp 705 đơn vị hành chính cấp xã không đủ tiêu chuẩn trong năm 2026 Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết sẽ nghiên cứu để sắp xếp 705 đơn vị hành chính cấp xã không đủ tiêu chuẩn, hoàn thành dứt điểm trong năm 2026.

Siêu máy tính dự đoán tỷ lệ thắng Anh vs CHDC Congo, vòng 1/16 World Cup 2026 Siêu máy tính dự đoán đội tuyển Anh có tỷ lệ thắng vượt trội trước CHDC Congo, trong trận đấu mà Harry Kane và Jude Bellingham tiếp tục là điểm tựa lớn nhất.

Giá lúa gạo hôm nay 1/7: Lúa tươi giảm nhẹ, gạo đi ngang Giá lúa gạo hôm nay 1/7 tại thị trường trong nước nhìn chung ổn định, song một số giống lúa tươi giảm nhẹ.

Vì sao có người nhớ giấc mơ sau khi ngủ dậy, có người quên? Có những người vì nội dung giấc mơ mà nghĩ ngợi, người khác lại quên ngay sau khi tỉnh dậy, cứ như não bộ đã xóa sạch mọi ký ức về đêm hôm trước.

Khi du khách tìm kiếm một nơi để thức cùng Nha Trang Trong cuộc cạnh tranh giữa các điểm đến du lịch, thứ quyết định là khả năng tạo ra trải nghiệm, đặc biệt là những trải nghiệm diễn ra sau ánh mặt trời.

Hơn 8.000 học sinh TP.HCM dự khảo sát vào lớp 6 năm 2026 Hơn 8.000 thí sinh TP.HCM bước vào kỳ khảo sát vào lớp 6 năm học 2026-2027 tại 5 trường THCS “hot” trên địa bàn thành phố.