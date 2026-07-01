TP.HCM khởi công 8 dự án hơn 253.000 tỷ kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác

Tham dự lễ khởi công có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên; Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang.
Các đại biểu dự lễ khởi công.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sun Group, cho biết doanh nghiệp vinh dự được tham gia đầu tư dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng.
Theo Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sun Group, Bến Nhà Rồng không chỉ là địa điểm lịch sử gắn với hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây 115 năm mà còn là không gian chứa đựng ký ức và tinh thần dân tộc.
Sun Group xác định mục tiêu của dự án không phải tạo nên một biểu tượng mới thay thế các giá trị vốn có mà là bảo tồn, phát huy di sản, hồi sinh cảnh quan và kiến tạo không gian văn hóa cộng đồng. Sau khi hoàn thành, khu vực Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và Bến Bạch Đằng sẽ được kết nối thành trục không gian mở ven sông, phục vụ người dân tham quan, sinh hoạt văn hóa và tiếp cận các giá trị lịch sử.
Doanh nghiệp cũng cam kết huy động tối đa nguồn lực, phối hợp với chính quyền thành phố để triển khai dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ và tính bền vững.
Đối với dự án đường vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu, bà Trần Vân Anh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup, cho biết đây là công trình giao thông cấp đặc biệt, có ý nghĩa chiến lược đối với TP.HCM và khu vực Đông Nam Bộ. Tuyến đường dài khoảng 14,6 km, được thiết kế với quy mô 6 làn xe cơ giới, tốc độ 80 km/h, trong đó có khoảng 8,1 km cầu vượt biển và khoảng 3,85 km hầm vượt biển.
Sau khi hoàn thành, thời gian di chuyển giữa Cần Giờ và Vũng Tàu dự kiến giảm xuống còn khoảng 10 phút, góp phần thúc đẩy giao thương, du lịch, vận tải hành khách, hàng hóa và hoàn thiện trục kết nối từ trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ và Vũng Tàu.
Theo đại diện Vingroup, doanh nghiệp sẽ huy động các nguồn lực về tài chính, công nghệ, nhân lực và kinh nghiệm quản trị để triển khai dự án, bảo đảm chất lượng, tiến độ và tuân thủ quy định pháp luật.
Đại diện liên danh nhà đầu tư dự án Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ (giai đoạn 1), ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch sáng lập Tập đoàn Geleximco, cho rằng dự án không chỉ là công trình hạ tầng mà còn là bước hiện thực hóa định hướng phát triển kinh tế biển.
Theo ông Tiền, liên danh xác định Cái Mép Hạ sẽ trở thành cảng biển thông minh, phát triển theo mô hình xanh, góp phần nâng cao năng lực logistics, thúc đẩy xuất nhập khẩu, tối ưu chuỗi cung ứng và giảm chi phí logistics cho doanh nghiệp. Đơn vị đầu tư cũng cam kết huy động đầy đủ nguồn lực tài chính để tổ chức thi công, phấn đấu đưa các hạng mục vào khai thác sớm hơn tiến độ được phê duyệt.
Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh cho biết việc đồng loạt triển khai 8 dự án trọng điểm thể hiện quyết tâm hiện thực hóa chiến lược phát triển hạ tầng lâu dài của thành phố. Theo ông Dinh, các dự án được khởi công lần này là những mắt xích quan trọng trong bức tranh hạ tầng tổng thể, tạo nền tảng để TP.HCM tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Lãnh đạo UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ngành, địa phương có dự án đi qua phải chủ động giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy hoạch, giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật và nguồn cung vật liệu xây dựng; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm hoặc chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính.
Đồng thời, các chủ đầu tư, nhà thầu cần tập trung tối đa nhân lực, máy móc, ứng dụng công nghệ hiện đại, xây dựng kế hoạch thi công khoa học nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình và an toàn lao động. Lãnh đạo UBND TP.HCM cũng cho biết, cùng với các dự án hạ tầng lớn, trong 6 tháng đầu năm, TP.HCM đã đồng loạt triển khai 4 dự án nhà ở xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển an sinh xã hội theo chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ.
8 dự án được khởi công sáng 1/7 gồm:
Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng
Cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành
Đường vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu
Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ (giai đoạn 1)
Cầu đường Bình Tiên; cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (giai đoạn 1)
Nút giao kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác
Nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với Quốc lộ 50.
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