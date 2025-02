Các nhà bán lẻ bắt đầu ‘xí chỗ’ nhà ga Metro số 1

(VTC News) -

Hai tháng vận hành, Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã thực sự "giải cơn khát" giao thông công cộng cho người dân TP.HCM, nhất là giao thông khu Đông thành phố. Nhưng không chỉ có giao thông, các lợi thế hạ tầng quanh nhà ga đang kích thích doanh nghiệp chen chân đầu tư.

Nhiều ông lớn đua "xí chỗ"

Trong thỏa thuận hợp tác vừa ký kết giữa Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 (HURC), đơn vị quản lý và vận hành tuyến Metro số 1 và Saigon Co.op, một trong những nội dung gây chú ý là việc phát triển hệ thống bán lẻ, cửa hàng tiện lợi theo các nhà ga, nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm nhanh, tiện lợi của hành khách.

Hơn 2 tháng vận hành, các chuyến tàu Metro số 1 rất đông đúc hành khách, các nhà ga luôn trong cảnh nhộn nhịp. (Ảnh: Hà Linh)

Bên cạnh mở cửa hàng, nhà bán lẻ lớn nhất này còn khai thác các giải pháp thanh toán không tiền mặt, tích hợp thẻ metro vào hệ thống thanh toán dựa trên kho dữ liệu thông tin khách hàng và triển khai các chương trình ưu đãi, khuyến mãi dành riêng cho hành khách tuyến metro khi mua sắm tại hệ thống bán lẻ của doanh nghiệp…

Theo lãnh đạo Saigon co.op, việc khai thác các cửa hàng quanh nhà ga metro là bước đi chiến lược, giúp Saigon Co.op tiếp tục mở rộng và đa dạng hệ thống phân phối, tối ưu trải nghiệm mua sắm đa kênh.

Như vậy, các nhà ga của Metro số 1 trong thời gian tới sẽ có những cửa hàng tiện lợi, điểm mua sắm phục vụ khách đi tàu. Đây là phương án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng của tuyến đường sắt đô thị mà các bên liên quan đã trình UBND TP.HCM từ cuối năm ngoái.

Cụ thể, bên trong nhà ga sẽ được triển khai các dịch vụ thương mại như trụ ATM, cửa hàng tiện lợi, máy bán hàng tự động, các doanh nghiệp muốn kinh doanh tại ga sẽ thông qua hình thức đấu giá.

Trả lời PV Báo điện tử VTC News, đại diện một nhà bán lẻ ngoại với nhiều chuỗi siêu thị có tiếng tại Việt Nam cũng cho biết việc mở điểm bán ở các nhà ga là lợi thế đã được tính đến từ sớm. Tuy nhiên, nhà bán lẻ này đang phát triển mô hình siêu thị và đại siêu thị, nên vẫn đang chờ cơ hội phù hợp để có thể mở rộng quanh các nhà ga, như tại các khu TOD (đô thị dọc theo tuyến metro) .

Chủ cửa hàng cà phê Sunday ở phường Phước Llong A (TP Thủ Đức) cho biết nếu các điều kiện kinh doanh ở nhà ga Metro số 1 không có những ràng buộc hạn chế với hộ kinh doanh nhỏ, anh cũng mong muốn tham gia kinh doanh cà phê và thức ăn nhanh ở nhà ga. Địa chỉ anh "ngắm nghía" là ga Thủ Đức và ga Công nghệ cao, vì những nơi này lượng khách trẻ đi tàu đông và ổn định.

Miếng bánh màu mỡ

Thực tế, gần 20 km tuyến metro số 1 với 14 nhà ga, nhưng hiện mới chỉ có ga An Phú là nơi hành khách có thể trải nghiệm mua sắm, ăn uống tại trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Thảo Điền (TP Thủ Đức). Đây cũng là lý do dễ hiểu khi tại nhà ga này từ Tết Ất Tỵ đến đây, lượng khách đến vui chơi, mua sắm, ăn uống tăng lên gấp nhiều lần so với hình ảnh chỉ nhộn nhịp vào cuối tuần trước đó. Trung tâm thương mại này hình thành từ 10 năm trước và “may mắn” nằm ngay nhà ga An Phú với rất nhiều tiện ích.

Nhà bán lẻ lớn nhất Việt Nam đang nhanh chân đi trước để đặt sự hiện diện của các cửa hàng tiện tại các nhà ga. (Ảnh: TL)

Cũng từ khi tuyến Metro số 1 vận hành, nơi này liên tục chào đón thêm loạt thương hiệu thời trang, hàng tiêu dùng đổ bộ.

Ngay sau Tết, các chuỗi thời trang, hàng gia dụng nổi tiếng như Uniqlo, Homé cóordy… đã nhanh chóng đặt cửa hàng tại đây.

Với lượng khách lớn, trung bình quanh 70.000 lượt/ngày, việc có thêm các điểm mua sắm, vui chơi, các cửa hàng tiện lợi, hàng ăn nhanh để phục vụ nhu cầu của khách tại các nhà ga là điều không thể chần chừ.

Với lợi thế nằm ngay trung tâm thương mại, ga An Phú luôn đông đúc khách vui chơi, trải nghiệm mua sắm, ăn uống. (Ảnh: H. Linh)

Theo kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, ở các nước, nhà ga metro đáp ứng rất nhiều nhu cầu của người đi tàu từ rút tiền mặt, đổi ngoại tệ, mua sắm tại các cửa hàng tiện lợi, mua sắm thời trang, thưởng thức ẩm thực… Có nơi ga tàu điện còn là không gian biểu diễn, thưởng thức nghệ thuật của các nghệ sĩ tự do và người dân.

Ông nói xung quanh các nhà ga Metro số 1 phải có các dịch vụ thương mại đi kèm, có khu dân cư, có nơi mua sắm, vui chơi mới đáp ứng nhu cầu. Nên để thu hút khách đi tàu, sử dụng tàu với hiệu suất lấp đầy 80-90% như kỳ vọng, rất cần xây dựng ngay các hệ thống tiện ích. Có tiện ích thì mới thu hút khách sử dụng tàu thường xuyên.

Xa hơn là phát triển TOD để gia tăng lượng dân cư sinh sống và làm việc quanh metro, đây chính là tệp hành khách sử dụng metro hàng ngày, và chính họ cũng là người sử dụng các dịch vụ ăn theo ở các nhà ga.