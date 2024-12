Các bài thuốc chữa bệnh từ đậu rồng

(VTC News) -

Tác dụng của đậu rồng

Đậu rồng là loại rau được nhiều người Việt Nam ưa chuộng. Loài rau này không những phong phú về thành phần dinh dưỡng mà còn được ứng dụng trong điều trị bệnh rất hiệu quả. Báo Thanh niên dẫn nguồn trang Boldsky chỉ ra những tác dụng của đậu rồng với sức khoẻ như sau:

Cải thiện khả năng miễn dịch

Đậu rồng rất giàu vitamin C và vitamin A. Ăn đậu này giúp tăng cường hệ miễn dịch và do đó hỗ trợ cơ thể chống lại bất kỳ bệnh nhiễm trùng và bệnh nào. Vitamin C trong cây họ đậu này đóng vai trò là lá chắn bảo vệ, xua đuổi bệnh tật và bảo vệ cơ thể.

Hỗ trợ giảm cân

Các loại đậu tốt cho sức khỏe và có hàm lượng calo thấp. Nó cũng có một lượng chất xơ giúp giảm cân lành mạnh. Chất xơ và calo giúp giữ cảm giác no, do đó làm giảm cơ hội ăn vặt liên tục có thể dẫn đến tăng cân.

Có lợi khi mang thai

Đậu rồng là nguồn folate phong phú, ăn đậu rồng trong chừng mực có lợi trong thai kỳ. Nó giúp hỗ trợ sinh nở khỏe mạnh và tránh sự xuất hiện của khuyết tật ống thần kinh cho trẻ sơ sinh. Cùng với hàm lượng folate, nguồn chất sắt dồi dào trong cây họ đậu này có lợi vì nó làm giảm nguy cơ thiếu máu của mẹ và nhẹ cân ở trẻ.

Giảm viêm

Một lượng đáng kể mangan trong các loại đậu giúp giảm viêm. Các đặc tính chống ô xy hóa trong đậu rồng tác dụng làm giảm bong gân hoặc sưng, có lợi cho những ai bị viêm khớp, vì nó giúp điều trị thiếu hụt superoxide effutase.

Cải thiện sức khỏe mắt

Theo các nghiên cứu, hàm lượng thiamine trong cây họ đậu ngăn ngừa các vấn đề liên quan đến thị lực. Ăn thường xuyên đậu rồng giúp ngăn ngừa sự khởi đầu của các vấn đề như bệnh tăng nhãn áp và đục thủy tinh thể. Thiamine có khả năng cải thiện tín hiệu cơ và thần kinh, rất quan trọng trong kết nối giữa mắt và não.

Ngăn ngừa bệnh tiểu đường

Các nghiên cứu đã tiết lộ rằng hỗn hợp vitamin D và canxi phối hợp với nhau để ngăn ngừa sự xuất hiện của bệnh tiểu đường, bằng cách tối ưu hóa quá trình chuyển hóa glucose trong cơ thể.

Hai chất dinh dưỡng này ảnh hưởng trực tiếp đến các tế bào tuyến tụy, do đó quản lý việc tiết insulin và lượng đường huyết. Bằng cách cân bằng lượng đường huyết, đậu rồng giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường.

Đậu rồng rất tốt cho sức khoẻ

Một số món ăn bài thuốc từ đậu rồng

Đậu rồng không chỉ là loại thực phẩm bổ dưỡng mà còn là loại dược liệu chữa nhiều bệnh. Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời BS Vũ Duy Thành hướng dẫn một số món ăn, bài thuốc chữa bệnh từ đậu rồng như sau:

Bài thuốc từ đậu rồng chữa viêm dạ dày

Cách 1: Ăn hạt đậu rồng rang

Lựa hạt già, sau đó tách vỏ, thu phần hạt, không lấy hạt lép hoặc sâu, rang với muối cho vàng thơm, ngả màu là được. Nhai khoảng 10 - 12 hạt vào mỗi sáng trước bữa ăn.

Cách 2: Xay nhuyễn hạt đậu rồng

Nếu răng yếu hoặc người già, trẻ nhỏ nên sử dụng dạng bào chế này. Mỗi ngày xúc 1 thìa cà phê bột đậu rồi nhai nhẹ sau đó nuốt từ từ.

Cách 3: Bột hạt đậu rồng kết hợp với mật ong

Nguyên liệu: Hạt đậu rồng già (khoảng 100-200gram), mật ong nguyên chất.

Cách thực hiện:

Rang vàng hạt, để nguội, sau đó xay thành bột mịn và bảo quản trong lọ kín ở nơi khô thoáng, sử dụng dần.

Lấy 2 thìa cafe lượng bột đậu rồng đã rang vàng thơm trộn với ½ thìa cafe mật ong nguyên chất và ăn. Sử dụng hàng ngày và liên tục trong 10-20 ngày.

Chữa đau dạ dày bằng món ăn từ đậu rồng tươi

Nguyên liệu: 300 gram quả đậu rồng tươi, 300 gram thịt ba chỉ, tỏi, gia vị vừa đủ.

Cách thực hiện:

- Đậu rồng đem tước bỏ gân xanh và hai đầu, cắt thành miếng vừa ăn. Thịt ba chỉ đem rửa sạch, thái thành lát mỏng và ướp với một ít bột canh.

- Tỏi đem lột bỏ vỏ bên ngoài, đập dập.

- Cho phần tỏi đã đập dập vào chảo dầu nóng để phi thơm, sau đó cho đậu rồng vào xào. Thêm vào một ít nước lạnh, đậy kín nắp cho đến khi đậu chín thì nêm nếm gia vị vừa ăn rồi đổ đậu ra đĩa.

- Tiếp tục phi thơm tỏi và xào thịt cho chín, đổ thịt đã chín vào đậu rồng, trộn đều lên rồi thưởng thức.

Chữa đau xương khớp với món ăn đậu rồng xào trứng

Nguyên liệu: Đậu rồng 150g, cà rốt 1 củ, cật heo 100g, ớt 1 trái, lòng đỏ trứng vịt 2 cái, hành lá, ngò rí, hành tỏi băm, dầu ăn, nước mắm, rượu trắng, hạt tiêu, hạt nêm, nước tương

Cách thực hiện:

- Đậu rồng nhặt rửa sạch, cắt xéo. Cà rốt cắt sợi dài 4cm. Hành lá, ngò rí cắt nhỏ. Trứng vịt lấy lòng đỏ đánh tan, nêm ít tiêu.

- Cật heo làm sạch, khứa xéo rồi cắt miếng dày 2cm, ướp với ½ muỗng hạt nêm, ¼ muỗng tiêu và hành tỏi băm, để thấm.

- Phi thơm hành tỏi băm, cho cật heo vào xào, nêm 1 muỗng rượu trắng, 1 ít nước, xào vừa chín tới, trút ra đĩa.

- Thêm 1 muỗng dầu ăn vào chảo, phi hành tỏi băm, cho đậu rồng và cà rốt vào xào, nêm 1 muỗng hạt nêm, xào rau vừa chín thì trút cật đã xào vào, cho lòng đỏ trứng vào đảo đều, thêm 1 ít nước, trứng chín thì tắt bếp.

- Cho đậu rồng xào trứng ra đĩa, rắc hành ngò và tiêu lên trên, khi ăn chấm kèm nước tương và ớt cắt lát.

Ngoài ra, ăn đậu rồng luộc có thể giúp giảm đau đầu do căng thẳng, rễ đậu rồng chữa cuống họng sưng đau, miệng hôi, sắc uống ngày 9 - 15g và lá đậu rồng tươi rửa sạch, giã nát, đắp để chữa các mụn mủ chưa vỡ giúp giảm đau, tiêu viêm.