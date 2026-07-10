Lừa hơn 21 tỷ đồng, nữ nhân viên ngân hàng sa lưới sau thời gian trốn truy nã

(VTC News) -

Ngày 10/7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an phường Sài Gòn bắt giữ và di lý Nguyễn Thị Thoại My (SN 1991, ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) từ TP.HCM về địa phương để phục vụ công tác điều tra.

Nguyễn Thị Thoại My là đối tượng đang trốn quyết định truy nã về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. My trước đây là nhân viên của một ngân hàng có chi nhánh tại Kiên Giang (nay phường Rạch Giá, tỉnh An Giang).

Vào khoảng tháng 2/2025 đến tháng 9/2025, My nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền bằng cách vay tiền của người này rồi trả cho người khác, đồng thời trả một phần vốn và lãi cho chính họ để tạo lòng tin đối với chủ nợ.

Đối tượng Nguyễn Thị Thoại My. (Ảnh: CACC)

Theo kết quả điều tra, để vay được tiền, Nguyễn Thị Thoại My đưa ra thông tin gian dối, nói rằng cần vốn để làm thủ tục đáo hạn ngân hàng cho khách hàng. My cam kết chỉ sau vài ngày sẽ hoàn trả đầy đủ tiền gốc cùng khoản lãi theo thỏa thuận.

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, My không sử dụng đúng mục đích như đã hứa mà dùng để trả nợ cá nhân, rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Bằng thủ đoạn mượn tiền với lý do đáo hạn ngân hàng, My đã chiếm đoạt hơn 21,4 tỷ đồng của 5 bị hại. Sau khi tiếp nhận đơn tố giác, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đối với My về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 6/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời ban hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thoại My để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, My đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú trước khi lệnh được thi hành.

Đến ngày 23/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã đối với My. Khoảng 16h ngày 9/7, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn trên địa bàn phường Sài Gòn, TP.HCM, sau đó di lý về An Giang để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.