Dùng AI tạo vé điện tử Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng giả để lừa đảo

(VTC News) -

Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng vừa làm rõ nhóm người lợi dụng nhu cầu mua vé xem pháo hoa và đặt phòng lưu trú tăng cao trong thời gian diễn ra Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2026) để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân và du khách.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, ngày 9/7, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Đà Nẵng triệu tập, làm việc với Nguyễn Hiểu Phong (SN 1998, trú TP Hải Phòng, tạm trú phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng - là người vừa chấp hành xong án phạt tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản) và Lương Gia Tuấn (SN 2007, trú phường Hải Vân, TP Đà Nẵng).

Nguyễn Hiểu Phong và Lương Gia Tuấn bị triệu tập đến cơ quan điều trả. (Ảnh: Công an TP Đà Nẵng)

Qua làm việc, cơ quan công an xác định, từ tháng 3/2026, do không có nghề nghiệp ổn định, muốn có tiền tiêu xài, nhóm người này bàn bạc, phân công vai trò để thực hiện hành vi lừa đảo.

Nhóm này sử dụng nhiều tài khoản Facebook, Zalo ảo để đăng nhiều bài viết thanh lý, bán vé xem pháo hoa quốc tế DIFF 2026, nhận đặt phòng khách sạn kèm theo các số điện thoại 0702951824, 0589077351, 0922622174 vào các hội nhóm du lịch Đà Nẵng.

Khi có người liên hệ, nhóm người sử dụng công nghệ AI để tạo vé điện tử, hóa đơn thanh toán và xác nhận đặt phòng giả nhằm tạo lòng tin. Sau khi nạn nhân chuyển tiền thì những kẻ lừa đảo lập tức cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định nhóm người này lừa đảo, chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng của nhiều bị hại trên cả nước.

Trước phương thức, thủ đoạn trên, Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân và du khách chỉ mua vé, đặt phòng, đặt tour thông qua các kênh chính thức hoặc đơn vị uy tín. Cảnh giác với các bài đăng bán vé, nhượng phòng giá rẻ bất thường trên mạng xã hội; chủ động gọi điện xác minh với khách sạn hoặc ban tổ chức trước khi chuyển tiền và tuyệt đối không chuyển tiền khi chưa kiểm chứng đầy đủ thông tin.

Những trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc là bị hại của vụ việc, đề nghị liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng (47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu) hoặc cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.