17 hài cốt nghi liệt sĩ ở Đà Nẵng có thể là các chiến sĩ Sư đoàn 2

(VTC News) -

Ngày 5/8, UBND xã Hiệp Đức, TP Đà Nẵng tổ chức Hội thảo xác minh thông tin mộ liệt sĩ tập thể trên địa bàn xã.

Theo báo cáo tóm tắt kết quả thu thập, xác minh thông tin về mộ liệt sĩ tập thể, tập trung vào các trận đánh tại khu vực Đồi Thị và Chi khu Quận lỵ Hiệp Đức trong giai đoạn 1965 - 1972, Chi khu Quận lỵ Hiệp Đức từng là vị trí quân sự trọng yếu của chính quyền Sài Gòn trên tuyến hành lang chiến lược miền núi phía Tây Quảng Nam. Trong các năm 1965, 1968, 1971 và 1972, quân và dân ta đã mở nhiều đợt tiến công, giành thắng lợi quan trọng, góp phần giải phóng hoàn toàn Hiệp Đức vào ngày 30/4/1972.

Quang cảnh hội thảo.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Ban Chỉ huy Quân sự xã Hiệp Đức đã tổ chức rà soát, thu thập và xác minh các nguồn thông tin liên quan đến khu mộ tập thể. Trong các ngày 12 và 13/7/2026, đơn vị đã trực tiếp làm việc với các nhân chứng, gồm bà Trần Thị Thanh Hải - cán bộ hưu trí và ông Trần Ngọc Châu - nguyên Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Hiệp Đức (cũ).

Theo lời kể của các nhân chứng, năm 1994, trong quá trình san ủi mặt bằng xây dựng Nhà Văn hóa huyện Hiệp Đức (cũ), lực lượng thi công phát hiện một hố chôn tập trung chứa nhiều hài cốt cùng các di vật như quần áo, dép cao su, giày, súng AK, súng M79 và một số vật dụng quân sự khác.

Vụ việc được báo cáo để kiểm tra, xác minh ban đầu. Do thời điểm đó chưa đủ cơ sở xác định là hài cốt liệt sĩ nên chưa quy tập về nghĩa trang liệt sĩ.

Toàn bộ số hài cốt sau đó được ông Võ Đình Thế (doanh nhân tại TP.HCM; quê ở xã Duy Tân, TP Đà Nẵng) di dời, chôn cất tại khu vực chân đồi Tranh, thôn An Đông, xã Hiệp Đức. Đến năm 2019, số hài cốt trên tiếp tục được di chuyển về khu vực Gò Cao, xã Thu Bồn để xây dựng phần mộ và thờ cúng.

Ông Võ Đình Thế chia sẻ thông tin tại hội thảo.

Qua tổng hợp bước đầu, các nhân chứng có sự thống nhất cao về thời gian, địa điểm phát hiện, quá trình di dời hài cốt cũng như các di vật tìm thấy tại hiện trường. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có tài liệu hoặc kết luận của cơ quan có thẩm quyền xác định số hài cốt trên là hài cốt liệt sĩ. Vì vậy, việc tổ chức hội thảo nhằm tiếp tục đối chiếu các nguồn tư liệu lịch sử, hồ sơ lưu trữ, nhật ký chiến đấu và các nguồn thông tin liên quan để làm rõ nguồn gốc khu mộ. Qua đó, tạo cơ sở khoa học, lịch sử và pháp lý phục vụ công tác khảo sát, xác minh, tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ theo quy định.

Tại hội thảo, ông Trần Phước Sảo - nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 15 (Sư đoàn 2), thông tin trước năm 1970, Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tham gia nhiều trận đánh tại chiến trường Hiệp Đức, trong đó có khu vực Đồi Thị - nơi phát hiện 17 hài cốt.

Theo ông Sảo, Đồi Thị có hai trận đánh lớn vào các năm 1969 và 1970. Các trận này đều có nhiều bộ đội hy sinh, một số không thể đưa thi thể về.

Ông Sảo nhận định những thông tin ông Võ Đình Thế cung cấp về vị trí phát hiện, cách chôn cất tập thể và các di vật tại hiện trường khá trùng khớp với các chiến sĩ Sư đoàn 2 hy sinh năm 1970.

Phát biểu tại hội thảo, Đại tá Đỗ Nguyên Hoài - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng ghi nhận những nỗ lực của UBND xã Hiệp Đức và Ban Chỉ huy Quân sự xã trong công tác thu thập, rà soát, xác minh các nguồn thông tin liên quan đến khu mộ liệt sĩ tập thể.

Đại tá Đỗ Nguyên Hoài đề nghị địa phương tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, đối chiếu, xác minh và củng cố đầy đủ các căn cứ lịch sử, pháp lý để khẳng định thông tin về khu mộ. Trên cơ sở đó, phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định, tiến hành quy tập, tổ chức lễ truy điệu trang trọng và đưa các anh hùng liệt sĩ về an nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ, trở về với đồng đội.