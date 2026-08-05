Quảng Ngãi: 1 tuần, tìm thấy 9 hài cốt liệt sĩ ở Đăk Pék

(VTC News) -

Ngày 5/8, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong ngày 4/8, các lực lượng tìm kiếm của tỉnh đã quy tập thêm 5 hài cốt liệt sĩ tại khu vực xã Đăk Pék, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại thôn 16/5 lên 9.

Từ ngày 29/7 đến ngày 4/8, lực lượng chức năng tìm thấy và quy tập 9 hài cốt liệt sĩ ở xã Đăk Pék. (Ảnh: Q.N)

Cụ thể, các vị trí phát hiện hài cốt chủ yếu nằm trên sườn núi, cách đường Hồ Chí Minh từ 15-20m. Các hài cốt được chôn trong các tấm áo mưa, vải dù,… Trong lúc khai quật, lực lượng chức năng tìm thấy các di vật cạnh hài cốt liệt sĩ như: Ba lô, giày vải, bi đông, dây thắt lưng, dao găm, hộp quẹt,… Một số hài cốt còn khá đầy đủ, ghi nhận số lượng răng từ 9 đến 22 chiếc.

Trước đó, từ ngày 29/7 đến 2/8, Ban Chỉ huy quân sự xã Đăk Pék cũng quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ tại khu vực thôn 16/5. Các hài cốt chủ yếu được bọc trong áo mưa, tấm tăng, vải dù, võng, màn và chăn. Do chôn cất đã nhiều năm, phần lớn xương cốt đã phân hủy, song lực lượng chức năng vẫn thu được một số di vật như giày vải quân nhu, khuy tăng và cúc áo.

Cách đây vài ngày, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với chính quyền xã Sơn Tịnh tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN nhằm xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ Tịnh Sơn, xã Sơn Tịnh.

Đáng chú ý, trong quá trình lấy mẫu, lực lượng chức năng đã mở phần bao gói hài cốt tại ngôi mộ số 23, hàng số 9, lô E và phát hiện bên cạnh hài cốt có một chiếc bút máy.

Sau khi được lau rửa cẩn thận, chiếc bút lộ rõ màu xám nhạt. Trên thân bút còn khắc dòng chữ, trong đó hai chữ “Thúy Phương” vẫn còn khá rõ, riêng chữ đầu tiên đã bị mờ theo thời gian nên rất khó nhận diện. Phần nắp bút xuất hiện một vết nứt và được khắc hình hoa hồng.

Sau khi ghi nhận hiện trạng, lực lượng chức năng tiến hành chụp ảnh, lấy mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN rồi hoàn trả nguyên trạng di vật xuống phần mộ.