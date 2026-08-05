Chống sốc nhiệt mùa hè, Nhật Bản làm 'tủ lạnh cho người'

(VTC News) -

Thiết bị nhằm mục tiêu hỗ trợ phòng ngừa kiệt sức và sốc nhiệt tại những nơi không có điều hòa, có tên Do Hiemon Box - được thiết kế dưới dạng một buồng làm mát bằng thép không gỉ, có cửa kính, ghế ngồi và bánh xe để dễ dàng di chuyển.

Hình ảnh trên mạng xã hội về thiết bị làm mát.

Thiết bị sử dụng nguồn điện từ ổ cắm thông thường, duy trì nhiệt độ bên trong khoảng 15 độ C và khi có người ngồi vào sẽ thổi luồng khí lạnh khoảng 5 độ C nhằm giúp cơ thể hạ nhiệt trong thời gian ngắn.

Theo nhà sản xuất Trusco Nakayama, sản phẩm hướng đến các môi trường làm việc ngoài trời hoặc khu vực khó lắp đặt hệ thống điều hòa như công trường xây dựng, nhà máy, sân golf, trường đại học và các cơ sở công cộng. Sau trận động đất xảy ra tại tỉnh Kumamoto tuần trước, một số thiết bị cũng đã được đưa đến các điểm sơ tán để hỗ trợ người dân tránh nắng nóng.

Nhật Bản đang trải qua những mùa hè ngày càng nóng và ẩm do tác động của biến đổi khí hậu. Nhiệt độ tại nhiều địa phương thường xuyên vượt ngưỡng 35 độ C, trong khi cơ quan khí tượng và đài truyền hình quốc gia NHK liên tục phát cảnh báo nguy cơ sốc nhiệt. Các biện pháp ứng phó với nắng nóng vì thế cũng được mở rộng, từ tăng cường tuyên truyền đến phát triển các thiết bị hỗ trợ làm mát.

Đại diện Trusco Nakayama cho biết mục tiêu của thiết bị không phải tạo ra không gian nghỉ ngơi, mà là giúp người sử dụng nhanh chóng hạ thân nhiệt để hạn chế nguy cơ các vấn đề liên quan đến nắng nóng diễn biến nghiêm trọng hơn.

Theo doanh nghiệp, thiết bị hiện đã được triển khai tại một số cơ sở sản xuất và công trình xây dựng ở Nhật Bản. Công ty cũng ghi nhận sự quan tâm từ một số thị trường nước ngoài khi tình trạng nắng nóng cực đoan xuất hiện với tần suất ngày càng cao.

Các chuyên gia nhận định nhu cầu đối với những giải pháp làm mát tại nơi làm việc và không gian công cộng có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới, đặc biệt khi Nhật Bản siết chặt các quy định về phòng chống sốc nhiệt nhằm bảo vệ sức khỏe người lao động.