Singapore thu hồi sữa công thức do phát hiện độc tố

Trong tuyên bố chung công bố ngày 17/1, SFA và Cơ quan Phòng chống Bệnh truyền nhiễm (CDA) cho biết, hai sản phẩm này có thể đã sử dụng cùng một nguồn nguyên liệu thô được dùng trong 5 lô sữa công thức cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ của Nestlé đã bị ra lệnh ngừng bán trước đó.

Các sản phẩm bị thu hồi là Nestlé NAN HA1 SupremePro 800g, lô 52340017C3, từ Thụy Sĩ và Dumex Dulac 1 800g, lô 101570778C, từ Thái Lan.

Hai cơ quan trên cũng thông báo một trường hợp trẻ em tiêu thụ sản phẩm trên và có các triệu chứng nhẹ có thể liên quan đến phơi nhiễm cereulide. Hiện họ phối hợp chặt chẽ với các bác sỹ để theo dõi các trường hợp nghi ngờ bị ngộ độc cereulide ở trẻ em.

Sữa Nestlé bị thu hồi trên nhiều quốc gia khắp thế giới. (Ảnh: South China Morning Post)

Cereulide là một loại độc tố do một số chủng vi khuẩn Bacillus cereus sản sinh, có thể gây ra các triệu chứng như buồn nôn, nôn mửa, đau bụng và tiêu chảy. Tuyên bố cho biết các triệu chứng thường xuất hiện trong khoảng từ 30 phút đến 6 giờ sau khi sử dụng thực phẩm bị ảnh hưởng, và thường sẽ tự khỏi trong vòng 24 giờ.

Tuy nhiên, những người dễ bị tổn thương như trẻ sơ sinh và người suy giảm miễn dịch có nguy cơ biến chứng cao hơn, như tổn thương các cơ quan như gan, cơ, thận, não, và hậu quả lâu dài có thể là suy tạng và tử vong.