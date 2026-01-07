Nestlé thu hồi sữa bột trẻ sơ sinh tại châu Âu, Bộ Y tế phát cảnh báo

(VTC News) -

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa phát đi cảnh báo liên quan một số sản phẩm sữa bột dành cho trẻ sơ sinh của Tập đoàn thực phẩm Nestlé, sau khi hãng này thông báo thu hồi phòng ngừa tại thị trường châu Âu do nguy cơ tồn tại cereulid - độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus sinh ra.

Theo phản ánh của truyền thông quốc tế, các sản phẩm bị ảnh hưởng mang nhãn hiệu Beba và Alfamino, đang được lưu hành tại Đức. Độc tố cereulid được xác định có thể gây hại cho trẻ nhỏ, đặc biệt nguy hiểm do có khả năng khởi phát triệu chứng nhanh và khó bị phân hủy.

Nestle thu hồi một số lô sản phẩm sữa bột SMA và sữa công thức. (Ảnh: Nestlé)

Trước thông tin này, ngày 7/1, Cục An toàn thực phẩm có công văn gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), đề nghị thông báo tới các sàn thương mại điện tử và website bán hàng phối hợp với Công ty TNHH Nestlé Việt Nam cùng các nhà phân phối để rà soát, ngừng kinh doanh các lô sản phẩm nêu trên nếu có lưu hành tại Việt Nam.

Các thông tin quảng bá liên quan đến sản phẩm bị nghi ngờ kém chất lượng cũng phải được gỡ bỏ và xử lý theo quy định pháp luật nếu phát hiện vi phạm.

Song song đó, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Công ty TNHH Nestlé Việt Nam khẩn trương rà soát việc đăng ký bản công bố hoặc tự công bố đối với các sản phẩm sữa bột trẻ sơ sinh mang nhãn hiệu Beba và Alfamino. Doanh nghiệp được đề nghị báo cáo rõ việc các sản phẩm này có hay không được nhập khẩu vào Việt Nam, kèm theo phương án xử lý, trước 10/1.

Trong thời gian chờ kết quả xác minh chính thức từ Nestlé và các cơ quan chức năng trong nước, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua và không sử dụng các sản phẩm sữa bột trẻ sơ sinh mang hai nhãn hiệu trên nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ.

Theo thông báo của Nestlé, các lô hàng bị ảnh hưởng chủ yếu được tiêu thụ tại thị trường châu Âu, gồm Pháp, Đức, Đan Mạch, Áo, Italy và Thụy Điển. Tại mỗi quốc gia, sản phẩm được phân phối dưới các tên thương hiệu khác nhau như Beba, Alfamino ở Đức; Guigoz, Nidal ở Pháp; SMA tại Anh và Ireland.

Đại diện Nestlé cho biết chưa ghi nhận trường hợp trẻ em nào gặp vấn đề sức khỏe liên quan đến các sản phẩm này. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn quyết định thu hồi với lý do “cẩn trọng tối đa”, đồng thời gửi lời xin lỗi và cam kết hoàn tiền cho người tiêu dùng.

Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Anh (FSA) cảnh báo cereulid là độc tố có thể gây ngộ độc thực phẩm cấp tính, với biểu hiện điển hình là nôn mửa dữ dội và đau quặn vùng thượng vị. Đáng lo ngại, loại độc tố này rất bền với nhiệt, khó bị phá hủy ngay cả khi đun sôi nước hay trong quá trình pha sữa thông thường, làm gia tăng rủi ro đối với trẻ sơ sinh – nhóm đối tượng có hệ miễn dịch và tiêu hóa còn non yếu.