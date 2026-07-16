Mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ gần khu vực ao ở Công viên Lê Thị Riêng

(VTC News) -

Chiều 16/7, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục mở rộng phạm vi khai quật tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hoà Hưng, TP.HCM).

Hướng mở rộng mới tập trung về khu vực gần ao để xác minh thêm các dấu vết, thông tin liên quan đến những rãnh mộ tập thể sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Lực lượng công binh rà soát bom, mìn và vật liệu nổ, bảo đảm an toàn tại khu vực khai quật.

Trong ngày, các lực lượng đồng thời thực hiện gia cố khu vực gần bia tưởng niệm để bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ, phương tiện thi công và phục vụ công tác tìm kiếm trong những ngày tiếp theo.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, lực lượng đã đào, sàng lọc hơn 30 m³ đất, tuy nhiên chưa phát hiện thêm hài cốt liệt sĩ trong ngày.

Đến hết ngày 16/7, lực lượng đã quy tập được 93 bộ hài cốt liệt sĩ và 1 bộ hài cốt tập thể, cùng nhiều di vật có giá trị phục vụ công tác xác minh, xác định danh tính.

Trước đó, cuối tháng 5, Bộ Tư lệnh TP.HCM phát đi thông báo tìm kiếm nhân chứng từng trực tiếp tham gia chôn cất, hoặc biết thông tin về các liệt sĩ hy sinh trong trận đánh vào sân bay Tân Sơn Nhất dịp Tết Mậu Thân 1968.

Sau lời kêu gọi, nhiều nhân chứng, cựu chiến binh và thân nhân liệt sĩ đã cung cấp những tư liệu, ký ức quan trọng, góp phần khoanh vùng khu vực nghi có hố chôn tập thể.

Trên cơ sở tổng hợp tài liệu lịch sử, lời kể của nhân chứng và kết quả khảo sát bằng thiết bị radar xuyên đất, Bộ Tư lệnh TP.HCM xác định khu vực Công viên Lê Thị Riêng có dấu hiệu bất thường dưới lòng đất, và tổ chức khai quật tìm kiếm từ sáng 6/7.

Lực lượng tìm kiếm đã phát hiện một rãnh chôn tập thể dài khoảng 25m phía sau Nhà truyền thống trong công viên Lê Thị Riêng. Từ rãnh mộ này, nhiều hài cốt và di vật của các chiến sĩ đã được tìm thấy, gồm tấm tăng bộ đội, hộp tiếp đạn, lược, cưa tay cùng nhiều giấy tờ đã hư hỏng.

Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng là một phần của Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, với mục tiêu đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình sau gần 60 năm.

Trong chiến dịch này, các lực lượng đặt mục tiêu quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ, lấy mẫu sinh phẩm từ khoảng 230.000 phần mộ chưa xác định danh tính và giám định ADN khoảng 18.000 mẫu để trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ.