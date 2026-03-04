Bộ Xây dựng: Thị trường bất động sản năm 2026 sẽ sôi động trong sự thận trọng

(VTC News) -

Nhận định trên được ông Hà Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) đưa ra tại họp báo Chính phủ thường kỳ, chiều 4/3.

Ông Hà Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng).

Ông Hưng cho biết, trong năm năm 2025, Chính phủ, Thủ tướng đã chỉ đạo các bộ ngành tập trung triển khai và tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, pháp lý và nguồn vốn. Trong năm 2026, thị trường được kỳ vọng sẽ bước sang giai đoạn phục hồi rõ nét hơn.

Theo đó, năm 2025, chúng ta đã ghi nhận những chuyển biến tích cực trong việc rà soát, sửa đổi các cơ chế chính sách gồm: pháp luật về đất đai; pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn; pháp luật về xây dựng; pháp luật về nhà ở; các luật liên quan đến đầu tư và tài chính, ngân hàng.

Vừa qua chúng ta đều đã sửa đổi, bổ sung và rà soát để xử lý các vấn đề, các điểm nghẽn trong những lĩnh vực này. "Qua đó, nhiều dự án thời gian trước đó bị vướng mắc liên quan đến thể chế đã được phân loại và xử lý theo thẩm quyền. Các thủ tục hành chính cũng được điều chỉnh cắt giảm theo hướng công khai, minh bạch và giảm thời gian chuẩn bị đầu tư cho dự án. Đây là tiền đề rất quan trọng cho doanh nghiệp và người dân, đồng thời tạo môi trường đầu tư kinh doanh ổn định", ông Hưng nói.

Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng kỳ vọng thị trường bất động sản năm 2026 sẽ ghi nhận sự cải thiện đồng bộ cả ở phía cung và phía cầu.

Về nguồn cung, theo Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, rất nhiều dự án vướng mắc trong thời gian vừa qua, từng bị đình trệ, rồi chậm triển khai, sẽ được tháo gỡ và tái khởi động. Đặc biệt là các dự án hoàn thiện về pháp lý, đủ điều kiện triển khai dự kiến sẽ tiếp tục tăng hơn so với năm 2025.

"Như vậy, chúng ta sẽ có nguồn cung lớn hơn năm 2025. Việc khơi thông nguồn cung này sẽ góp phần điều tiết mặt bằng giá và giúp thị trường giảm áp lực nóng như thời gian qua. Người dân có nhu cầu thực sẽ có cơ hội, điều kiện để tiếp cận các sản phẩm nhà ở phù hợp với thu nhập của mình", ông Hưng khẳng định.

Về tính thanh khoản của thị trường, ông Hưng cho rằng có xu hướng phục hồi theo hướng thực chất hơn, gắn với nhu cầu ở thực và nhu cầu đầu tư dài hạn thay vì phụ thuộc vào các chu kỳ tăng nóng và ngắn hạn.

Các phân khúc mà Bộ Xây dựng đánh giá trong năm 2025 và 2026 sẽ tiếp tục được tăng mạnh hơn là nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân và nhà ở thương mại giá rẻ sẽ được ưu tiên phát triển trong thời gian tới.

Tuy nhiên, thị trường bất động sản thời gian tới sẽ vẫn chịu tác động từ kinh tế vĩ mô, những biến động trong và ngoài nước, biến động lãi suất và chi phí vốn cũng như các yêu cầu khác về quy hoạch, tiêu chuẩn, quy chuẩn nhà ở, bảo vệ môi trường và phát triển đô thị bền vững. Như vậy, việc điều hành chính sách cần tiếp tục bảo đảm hài hòa để giữ được mục tiêu tăng trưởng và kiểm soát rủi ro.

"Nhìn chung, thị trường bất động sản năm 2026 dự báo sẽ sôi động trong sự thận trọng, với phân khúc căn hộ và nhà ở phục vụ nhu cầu trực tiếp sẽ tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt; sự phân hóa sẽ ngày càng rõ nét khi người mua nhà ở, nhà đầu tư ưu tiên các dự án có pháp lý minh bạch, hạ tầng đồng bộ, giá trị sử dụng thực và uy tín của chủ đầu tư", đại diện Bộ Xây dựng nói thêm.

Cũng theo ông Hưng, đây sẽ là nền tảng để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, giảm đầu cơ và hướng tới tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới.