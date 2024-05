Bộ Quốc phòng Campuchia công bố nguyên nhân vụ nổ kho đạn làm 20 người tử vong

Theo thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Campuchia, sau khi điều tra trực tiếp tại hiện trường vụ nổ kho đạn vào ngày 27/4/2024 tại Bộ Tư lệnh Quân khu III ở tỉnh Kampong Speu, các lực lượng chức năng đã xác định nguyên nhân là do sự cố kỹ thuật và do thời tiết nắng nóng. Bộ Quốc phòng cũng bác bỏ mọi thông tin có liên quan cho rằng vụ nổ do quân nổi dậy, khủng bố hay sự cố ý của cá nhân nào đó.

Hiện trường vụ nổ. (Ảnh: Van Do)

Vụ nổ xảy ra lúc 14h45 ngày 27/4 tại một căn cứ thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 3 ở tỉnh Kampong Speu, Campuchia.

Theo báo cáo của lực lượng lục quân Campuchia, 2 xe tải chở đạn đã phát nổ, 3 kho vũ khí bị sập, một tòa nhà văn phòng và doanh trại gần đó bị phá hủy, 25 ngôi nhà gần hiện trường bị hư hại, 20 binh sĩ thiệt mạng và một số người bị thương.