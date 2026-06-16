Báo chí cần chuyển từ truyền tải thông tin đơn thuần sang kiến tạo chính sách

(VTC News) -

Sáng 16/6, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp cùng Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức hội nghị giao ban báo chí.

Ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. (Ảnh: Minh Đức)

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cho biết, từ dấu mốc kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam đến nay, báo chí cách mạng tiếp tục đồng hành cùng những sự kiện trọng đại của đất nước.

Theo đó, các cơ quan báo chí bám sát thực tiễn, tuyên truyền sâu rộng về Đại hội XIV của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; cũng như quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

"Báo chí đã theo sát hơi thở cuộc sống, tuyên truyền thường xuyên, sâu sắc các chính sách quan trọng của đất nước, phản ánh tâm tư nguyện vọng của Nhân dân, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí, không ngừng nỗ lực để hoàn thành tốt sứ mệnh của mình", ông Phạm Tất Thắng ghi nhận.

Đề cập nhiệm vụ thời gian tới, ông Phạm Tất Thắng cho rằng công cuộc xây dựng, đổi mới và phát triển đất nước đang đặt ra cho báo chí cách mạng sứ mệnh vẻ vang, cao cả nhưng cũng hết sức nặng nề.

Để xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại như Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã xác định; để tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột tư tưởng, hoàn thành sứ mệnh, đồng hành cùng với dân tộc, báo chí cách mạng cần tiếp tục đổi mới, đột phá, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu thông tin, tuyên truyền trong bối cảnh mới, đặc biệt trên không gian mạng.

"Về tư duy, cần thay đổi vị thế từ 'cơ quan thông tin' sang 'cơ quan dẫn dắt thông tin'; chuyển trạng thái từ truyền tải thông tin đơn thuần sang đóng vai trò định hướng, dẫn dắt, hướng dẫn luồng tư tưởng chính thống, tham gia kiến tạo chính sách, dẫn dắt dư luận và thúc đẩy cải cách. Báo chí phải là kênh quan trọng tạo ra sự thống nhất trong nhận thức và hành động của toàn xã hội", Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nói.

Về phương thức hoạt động, theo ông Phạm Tất Thắng, các cơ quan báo chí cần đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển báo chí đa nền tảng, ứng dụng công nghệ mới trong phương thức sản xuất các tác phẩm báo chí và phân phối nội dung.

Sự hiện diện của báo chí cách mạng trên các nền tảng số phải được xác định là phương thức quan trọng để làm chủ mặt trận thông tin trên không gian mạng; lan tỏa thông tin tích cực, thực hiện phương châm "lấy xây để chống", tạo dòng thông tin chủ lưu, chính thống và tích cực trên không gian mạng.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương lưu ý, dù đổi mới tư duy và phương thức hoạt động, báo chí cách mạng vẫn phải giữ vững định hướng tư tưởng, phát huy vai trò dòng thông tin chủ lưu, lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng; góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận xã hội, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước và lan tỏa các giá trị tốt đẹp trong đời sống.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng chúc mừng những người làm báo nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. (Ảnh: Minh Đức)

Về nội dung tuyên truyền, ông Phạm Tất Thắng đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị vào cuộc sống; tập trung phản ánh những chủ trương lớn về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế tư nhân, bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, kinh tế Nhà nước và công tác đối ngoại.

Báo chí cũng cần tuyên truyền các thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng, các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030; tạo sự đồng lòng, thống nhất trong xã hội để thực hiện hai mục tiêu chiến lược nhân dịp 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước.

Bên cạnh đó, cần tuyên truyền những đổi mới trong hoạt động lập pháp của Quốc hội, việc thể chế hóa các chủ trương của Đảng, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời phản ánh kịp thời các chỉ đạo quan trọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước...

Theo ông Phạm Tất Thắng, các cơ quan báo chí cần xây dựng nội dung phong phú, có sức lan tỏa mạnh; kết hợp giữa chính luận và các câu chuyện gần gũi, dễ tiếp cận với đông đảo công chúng; đa dạng hóa hình thức thể hiện, tận dụng các nền tảng báo chí, truyền thông số và mạng xã hội.

Ông Phạm Tất Thắng cho biết thêm, tại buổi làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho ý kiến về đề án Chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số chiều 15/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặc biệt quan tâm đến báo chí cách mạng Việt Nam và nhấn mạnh phương châm: "Thông tin đúng, kịp thời, hấp dẫn".

Báo chí đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ

Phát biểu chào mừng trước đó, ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Giám đốc VOV, cho biết những người làm báo đang sống trong những ngày có ý nghĩa đặc biệt khi cả nước kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, đồng thời báo chí cách mạng cũng đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ để đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước.

"Ở bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, sứ mệnh đồng hành cùng Tổ quốc và Nhân dân luôn là trọng trách, niềm vinh dự lớn lao của những người làm báo", ông Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh.

Ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Giám đốc VOV. (Ảnh: Minh Đức)

Cùng với hai cơ quan báo chí chủ lực là Thông tấn xã Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với tâm thế mới, nhận thức sâu sắc về trách nhiệm chính trị của mình. Đội ngũ những người làm báo cách mạng sẽ tiếp tục nỗ lực lan tỏa các giá trị tốt đẹp, cổ vũ tinh thần sáng tạo và cống hiến vì lợi ích chung của đất nước, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển dân tộc.

Ông Đỗ Tiến Sỹ cho rằng những người làm báo đang đứng trước nhiều thách thức và lựa chọn trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra với tốc độ không thể đoán định.

"Chúng ta sẽ kể những câu chuyện nào trên từng trang viết, trên từng tác phẩm báo chí? Lối đi nào dẫn đến trái tim công chúng? Tiếng nói của người dân trong quá trình hoàn thiện chính sách, củng cố đồng thuận xã hội và khơi dậy khát vọng phát triển đất nước đang cần sự chung tay của mỗi nhà báo có trách nhiệm, bản lĩnh và tâm huyết", Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ đặt vấn đề.

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, ông Đỗ Tiến Sỹ cho biết VOV thường xuyên cập nhật, đẩy mạnh tuyên truyền các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là các nghị quyết chiến lược của Đảng cùng những chỉ đạo, thông điệp của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhất là của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Các nội dung này được triển khai đồng bộ trên hệ thống đa nền tảng của VOV, góp phần lan tỏa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời cùng các cơ quan báo chí tạo dựng sự đồng thuận, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.