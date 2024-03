Bình Dương và Tiền Giang có thêm thành phố

(VTC News) -

Chiều 19/3, tại phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 100% Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt đã biểu quyết tán thành thông qua các nghị quyết về việc thành lập phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập TP Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương; thành lập, sắp xếp các phường thuộc thị xã Gò Công và thành lập TP Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

100% các vị Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt biểu quyết tán thành thông qua các nghị quyết về sắp xếp một số đơn vị hành chính thuộc tỉnh Bình Dương và tỉnh Tiền Giang. (Ảnh: quochoi.vn)

Trình bày tờ trình tại phiên họp, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, tỉnh Bình Dương đề nghị thành lập 2 phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 2 xã An Điền và An Tây.

Đồng thời, tỉnh Bình Dương đề nghị thành lập TP Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị xã Bến Cát.

Về kết quả sau sắp xếp, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà thông tin, tỉnh Bình Dương không thay đổi về diện tích tự nhiên, quy mô dân số và số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trực thuộc nhưng có giảm 1 thị xã, 2 xã và tăng 1 thành phố, 2 phường. Tỷ lệ đô thị hóa là 84,95%.

Bộ trưởng Nội vụ cũng nêu rõ, TP Bến Cát có 234,35 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 364.578 người, có 8 đơn vị hành chính cấp xã (1 xã và 7 phường). Tỷ lệ đô thị hóa là 94,65%.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. (Ảnh: quochoi.vn)

Về phương án thành lập, sắp xếp các phường thuộc thị xã Gò Công và thành lập TP Gò Công, Bộ trưởng Nội vụ cho biết, tỉnh Tiền Giang đề nghị thành lập 4 phường Long Chánh, Long Hưng, Long Thuận, Long Hòa trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 4 xã Long Chánh, Long Hưng, Long Thuận, Long Hòa; sắp xếp 4 phường thành 2 phường (nhập Phường 4 vào Phường 1, nhập Phường 3 vào Phường 2).

Đồng thời tỉnh Tiền Giang đề nghị thành lập TP Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị xã Gò Công.

Theo Bộ trưởng Nội vụ, sau khi thành lập, sắp xếp các phường thuộc thị xã Gò Công và thành lập TP Gò Công, tỉnh Tiền Giang không thay đổi về diện tích tự nhiên, quy mô dân số và số đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc, nhưng tăng 1 thành phố và giảm 1 thị xã; đồng thời giảm 2 đơn vị hành chính cấp xã (tăng 2 phường, giảm 4 xã). Tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh Tiền Giang là 18,40%.

TP Gò Công có 101,69 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 151.937 người; có 10 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, gồm 7 phường và 03 xã (giảm 2 đơn vị hành chính cấp xã so với thị xã Gò Công hiện nay). Tỷ lệ đô thị hóa của TP Gò Công là 60,76%.