Biểu tượng điện ảnh Pháp Alain Delon qua đời

Ngày 18/8, Alain Delon qua đời tại nhà riêng ở Douchy, Pháp, bên 3 người con và gia đình. Trước đó, năm 2019, ông từng bị đột quỵ.

Alain Delon trong Le Samouraï. (Ảnh: Cinetext)

Alain Delon sinh năm 1935 tại Sceaux ở ngoại ô Paris. Cha mẹ ly dị khi ông bốn tuổi. Thuở nhỏ, nam diễn viên nhiều lần bị đuổi học vì nghịch ngợm khiến mẹ và bố dượng phải liên tục tìm trường mới cho ông.

Năm 14 tuổi, Alain bỏ học và xin làm việc tại lò mổ của cha dượng. Năm 1942, ông gia nhập hải quân và tham chiến tại Đông Dương. Vì vô kỷ luật, Alain bị chính phủ bỏ tù một năm và bị đuổi khỏi quân ngũ năm 1956.

Alain Delon nổi tiếng bắt đầu từ thập niên 1960 với loạt vai chính trong các phim: Rocco and His Brothers (1960), Purple Noon (1960), The Leopard (1963), Le Samouraï (1967), The Red Circle (1970)...

Dù là biểu tượng tại Pháp và châu Âu, Alain Delon không đạt được dấu ấn ở Hollywood. Năm 1964, ông đến Mỹ, ký hợp đồng với MGM và Columbia, thực hiện 6 bộ phim nhưng không thành công.

Alain được tạp chí Gentleman's Gazzette gọi là "James Dean của nước Pháp" (James Dean là huyền thoại điện ảnh của Hollywood).

Alain Delon có đời tư phức tạp. Ông từng có mối tình nổi tiếng với Romy Schneider, bạn diễn trong phim Christine năm 1958. Họ đính hôn năm 1959, nhưng năm 1961, Delon ngoại tình với người mẫu Nico, có một con trai mà ông không bao giờ thừa nhận. Mặc dù Schneider tha thứ, họ vẫn chia tay vào năm 1963.

Ông từng kết hôn với người mẫu, diễn viên Nathalie Barthélemy (1964-1969), có nhiều người tình và ít nhất 3 người con: Anthony Delon, Anouchka Delon, và Alain-Fabien Delon.

Tại Liên hoan phim Cannes 2019, ông nhận giải Cành cọ vàng danh dự nhưng bị phản đối vì bê bối quá khứ. Đơn phản đối giải thưởng này nhận hơn 25.000 chữ ký điện tử.

Alain Delon không bận tâm chỉ trích về lối sống của công chúng. Trong những năm cuối đời, ông từng cho biết vỡ mộng với ngành công nghiệp điện ảnh. Dù vậy, ông vẫn xuất hiện trong vài phim ở tuổi hơn 70.