Bị Messi phá 2 kỷ lục World Cup, huyền thoại Đức tâm phục khẩu phục

(VTC News) -

"Messi chưa bao giờ là cầu thủ bình thường cả. Đối với tôi, Messi là cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại. Tôi xin chúc mừng cậu ấy", Miroslav Klose - cựu tuyển thủ quốc gia Đức trả lời báo Suddeutsche Zeitung.

Cho đến trước khi World Cup 2026 khởi tranh trên đất Mỹ, Miroslav Klose là người nắm giữ kỉ lục ghi bàn nhiều nhất (16 bàn), trải qua nhiều trận thắng nhất (17 trận) trong lịch sử giải đấu. Lần cuối cùng cựu tuyển thủ Đức thi đấu tại World Cup chính là trận chung kết năm 2014 khi anh và đồng đội đánh bại Argentina của Messi.

Messi là cầu thủ xuất sắc bậc nhất World Cup 2026.

Sau đó, Messi đã vô địch World Cup 2022 rồi đến 2026, ở tuổi 39, siêu sao sở hữu 8 Quả bóng vàng lần lượt phá 2 kỷ lục của Klose chỉ sau 2 trận. Anh nhanh chóng lập hat-trick trong ngày ra quân trước Algeria và cân bằng thành tích của huyền thoại người Đức về số bàn thắng, số trận thắng. Trước đội tuyển Áo thi đấu khoa học, Messi đá hỏng phạt đền nhưng vẫn kịp có 2 pha lập công. Anh có tổng cộng 18 bàn thắng và trở thành kỉ lục gia World Cup.

Messi ghi một bàn thắng tại World Cup 2006, 4 bàn thắng vào năm 2014 và 1 bàn vào năm 2018. Ở lần giành danh hiệu vô địch, Messi có 7 pha lập công và chỉ cần hai trận ở năm 2026 để ghi 5 bàn. Trong bảng thành tích cá nhân, Klose có 16 bàn. Ronaldo (Brazil) có 15 bàn và Gerd Muller có 14 bàn. Mbappe là người có 14 bàn sau lượt trận đầu tiên và còn nhiều cơ hội vượt qua cả Messi.

"Tôi không có vấn đề gì về chuyện bị phá kỉ lục cá nhân cả, thật sự hoan nghênh Messi làm điều này. Tôi luôn là fan hâm mộ lớn của cậu ấy, luôn luôn là như vậy", Miroslav Klose bày tỏ.

Messi vẫn còn rất nhiều cơ hội để nâng cao thành tích của mình trong các kì World Cup. Tuy nhiên, tiền đạo này khẳng định rằng yếu tố tập thể mới là quan trọng nhất. Đội tuyển Argentina mong muốn giữ được tinh thần đoàn kết, mang đến niềm vui cho người hâm mộ bằng cách đánh bại mọi đối thủ.

“Đó là một vinh dự lớn khi được đứng cạnh những cái tên như Klose hay Ronaldo Nazario. Nhưng thành thật mà nói, điều đó không mang quá nhiều ý nghĩa. Cuối cùng thì đó chỉ là những con số thống kê. Dĩ nhiên tôi tự hào khi được cạnh tranh với những cầu thủ như họ, nhưng tôi không quá để tâm đến các con số", tờ Ole dẫn lời Messi.