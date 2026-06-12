Bí mật trong 'đại bản doanh' lừa đảo xuyên quốc gia của ổ nhóm đến từ Campuchia

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Không biết Steve Jobs là ai, thí sinh có làm được bài thi môn Ngữ văn? Đề Văn tốt nghiệp 2026 gọi tên loạt tỷ phú công nghệ đang gây bão dư luận vì lo ngại làm khó thí sinh và thiếu công bằng trong tiếp cận thông tin.

Loạt lý do khiến REDMI Note 15 Series vẫn đáng mua sau gần nửa năm ra mắt Sở hữu cấu hình mạnh, pin bền và bảo hành Premium tại Thế Giới Di Động, REDMI Note 15 Series tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu phân khúc tầm trung sau 5 tháng.

Khắc phục tình trạng chậm thay thế cán bộ né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kiên quyết khắc phục tình trạng "cào bằng" trong đánh giá cán bộ; chậm thay thế cán bộ né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm.

Cách chỉnh điều hòa một chiều để mát sâu, nhanh và tiết kiệm điện Nắm vững cơ chế vận hành và thiết lập chuẩn xác các chế độ trên điều khiển là mẹo giúp điều hòa một chiều làm mát sâu, giải nhiệt nhanh, tiết kiệm điện.

Ngôi sao Brazil bị truy tố ngay trước World Cup 2026 Tiền đạo Matheus Cunha của đội tuyển Brazil bất ngờ bị truy tố vì vi phạm tốc độ và không hợp tác với cảnh sát chỉ ít ngày trước trận ra quân tại World Cup 2026.

Giá vàng 9999 Doji hôm nay 12/6/2026 bao nhiêu 1 chỉ? Sau khi rơi xuống vùng thấp nhất nhiều tháng, giá vàng 9999 tại Doji và nhiều thương hiệu khác đảo chiều tăng trở lại trong sáng nay 12/6.

Ba trụ tháp chính của cầu dây văng hơn 7.300 tỷ dần lộ diện trên sông Hồng Sau hơn 8 tháng thi công, ba trụ tháp chính của cầu Thượng Cát hơn 7.300 tỷ đồng đang dần thành hình, nhiều hạng mục được tăng tốc để bảo đảm tiến độ.

Khách Tây chọn phẫu thuật cột sống tại Việt Nam, 1 ngày đã được xuất viện Bệnh nhân quốc tịch Nga lựa chọn phẫu thuật nội soi cột sống tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sau nhiều tháng đau lưng kéo dài.

Iran lên tiếng về thỏa thuận cuối cùng với Mỹ Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei bác tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc lãnh đạo nước này đã phê duyệt thỏa thuận hòa bình sơ b

Người Mỹ thế chấp nhà vay tiền, tổ chức World Cup lãi nhất lịch sử Cách đây 32 năm, Mỹ từng tổ chức kỳ World Cup thành công nhất lịch sử về mặt doanh thu dù phải dùng tới khoản vay thế chấp bằng tài sản cá nhân.

Tương lai nào cho cầu Long Biên bên trục cảnh quan sông Hồng? Để phục dựng cầu Long Biên, Hà Nội không thể tiếp cận như một dự án đơn lẻ, mà cần chiến lược tổng thể đủ tầm vóc để hóa giải vấn đề bảo tồn di sản và phát triển đô thị.

Trực tiếp bóng đá Hàn Quốc 0-0 Cộng hòa Séc: Son Heung-min sát cánh Lee Kang-in Trực tiếp bóng đá Hàn Quốc vs Cộng hòa Séc diễn ra lúc 9h ngày 12/6: VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Hàn Quốc đấu với Cộng hòa Séc mới nhất.

Chi 1 triệu USD xem chung kết World Cup 2026, khách hàng hưởng đặc quyền nào? Khách sạn The Mark tại New York, Mỹ ra mắt gói trải nghiệm xa xỉ 1 triệu USD dành cho khách hàng muốn xem trận chung kết World Cup 2026 theo phong cách thượng lưu.

Từng nứt hộp sọ, cầu thủ Mexico đánh đầu ghi bàn ở World Cup 2026 rồi bật khóc Raul Jimenez từng suýt phải giải nghệ vì nứt hộp sọ, nhưng bàn thắng đầu tiên của anh ở đấu trường World Cup lại đến từ cú đánh đầu.

Buổi thi cuối tốt nghiệp THPT 2026: Thí sinh tự tin trước giờ làm bài Sáng nay (12/6), sĩ tử cả nước bước vào buổi thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với các môn tự chọn trong tâm lý thoải mái, tự tin trước giờ làm bài.

Mỹ nhân Việt 2 lần thi quốc tế, lọt top 20 Hoa hậu đẹp nhất thế giới giờ ra sao? Dù không còn hoạt động rầm rộ trong showbiz, nhan sắc của cô vẫn được đánh giá là một biểu tượng khó phai trong lòng công chúng.

Bé trai 9 tuổi lái xe máy trên tỉnh lộ, người giao xe bị phạt 14 triệu đồng CSGT tỉnh Lào Cai xử phạt 14 triệu đồng với người đàn ông giao xe máy cho bé trai 9 tuổi lái trên tỉnh lộ và sử dụng xe gắn biển số bị bẻ cong.

Món cá trích thối khiến nhiều người buồn nôn, vì sao người Thụy Điển mê mẩn? Được mệnh danh là món ăn nặng mùi nhất hành tinh khiến nhiều người chỉ cần ngửi đã buồn nôn, cá trích thối lại là một di sản văn hóa ẩm thực của Thụy Điển.

Từ tiếng Việt nào để nguyên là cha, thêm dấu sắc vẫn là cha? Liệu bạn có đủ thông minh và nhạy bén để giải mã câu đố chữ tưởng vô lý nhưng lại cực kỳ thuyết phục dưới đây?

Công nghệ 12/6: SpaceX lập kỷ lục IPO, Elon Musk vượt mốc tài sản 1.000 tỷ USD SpaceX ra mắt IPO lớn nhất lịch sử, thu hút mạnh mẽ nhờ Starlink và thị trường vũ trụ, đưa Elon Musk dẫn đầu với tài sản vượt 1.000 tỷ USD.

Skoda hé lộ diện mạo mẫu SUV điện 7 chỗ sắp ra mắt toàn cầu Skoda vừa công bố bản phác thảo ngoại thất của Peaq, mẫu xe thể thao đa dụng chạy điện 7 chỗ trước thềm ra mắt toàn cầu vào ngày 23/6.

Ngân sách carbon của thế giới sắp cạn kiệt Thế giới chỉ còn khoảng ba năm trước khi sử dụng hết ngân sách carbon còn lại để giữ mức nóng lên toàn cầu dưới ngưỡng 1,5°C theo Thỏa thuận Paris.

Tăng 5kg tưởng béo lên, thanh niên 21 tuổi suýt phải chạy thận cả đời Bỗng tăng 5kg kèm phù toàn thân, khi mệt mỏi tăng nhiều, nam sinh Phú Thọ đi khám, bất ngờ khi nhận kết quả mắc chứng thận hư.

Google tôn vinh cú vô lê trong Doodle mừng World Cup 2026 Google thay Doodle trên trang chủ bằng hình ảnh cú vô lê đầy nghệ thuật, chào mừng ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh FIFA World Cup 2026.

Những mẫu nhà vườn có hồ bơi đẹp, hiện đại Không chỉ mang đến giá trị thẩm mỹ cao, các mẫu nhà vườn có hồ bơi đẹp còn tạo không gian thư giãn lý tưởng, góp phần nâng cao chất lượng sống.

U70 phải trông 2 đứa cháu nghỉ hè, tôi định đòi các con trả tiền công cao Nếu đòi tiền công chăm 2 cháu nghỉ hè, vợ chồng tôi sẽ có tiền thuốc thang lúc ốm đau; nếu con không đồng ý thì chúng tôi có thời gian nghỉ ngơi tuổi già.

Điểm chuẩn Đại học giao thông vận tải 3 năm qua thay đổi thế nào? Điểm chuẩn trường Đại học Giao thông vận tải 4 năm qua tăng giảm ra sao, mời quý phụ huynh và học sinh cùng tham khảo.

Xem trực tiếp Canada vs Bosnia & Herzegovina World Cup 2026 ngày 13/6 kênh nào? Cập nhật đầy đủ thông tin lịch thi đấu, kênh trực tiếp bóng đá Canada vs Bosnia & Herzegovina tại World Cup 2026 diễn ra lúc 2h ngày 13/6.

Vừa doạ 'đánh mạnh Iran đêm nay', ông Trump lại ra quyết định bất ngờ Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã hủy kế hoạch không kích Iran trong ngày 12/6 và khẳng định giới lãnh đạo Iran đã chấp thuận một dự thảo thỏa thuận.