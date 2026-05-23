Campuchia quyết triệt phá tận gốc tội phạm lừa đảo trực tuyến

Tại phiên họp Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh việc quét sạch các mạng lưới lừa đảo công nghệ cao là vấn đề cốt lõi, liên quan trực tiếp đến thể diện và uy tín của Campuchia trên trường quốc tế. Ông yêu cầu toàn bộ các lực lượng chức năng phải vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Lực lượng chức năng Campuchia triệt phá các tụ điểm lừa đảo công nghệ cao.

Dù biểu dương những nỗ lực và kết quả lớn của lực lượng Công an Quốc gia thời gian qua, Thủ tướng lưu ý thách thức vẫn còn rất lớn. Ông chỉ đạo chính quyền các địa phương, công an và lực lượng Hiến binh tuyệt đối không được lơ là, chủ quan.

Chứng minh cho tinh thần nói đi đôi với làm, ngay trong ngày 22/5, Thủ tướng Hun Manet đã ký quyết định bãi nhiệm hai quan chức cấp cao tại tỉnh Mondulkiri: Trung tướng Lor Sokha - Giám đốc Ty Công an tỉnh và Thiếu tướng Hem Bonarel - Chỉ huy trưởng lực lượng Hiến binh tỉnh.

Mặc dù các văn bản chính thức không nêu chi tiết lý do kỷ luật, nhưng theo truyền thông Campuchia, quyết định mạnh tay này có liên quan trực tiếp đến hành vi buông lỏng quản lý, không thực hiện nghiêm mệnh lệnh của Chính phủ trong việc trấn áp các đường dây tội phạm lừa đảo công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Mondulkiri.

Thời gian tới, người đứng đầu Chính phủ Campuchia yêu cầu toàn bộ các cấp phải triển khai quyết liệt chính sách "Xã, phường, thị trấn an toàn". Các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm phải được thực hiện bền bỉ, tập trung đánh mạnh vào tội phạm công nghệ cao, ma túy...