Rapper MCK tự nguyện gỡ các bản ghi, khuyên fan không quá khích

(VTC News) -

Ngày 2/8, rapper MCK ra thông báo mới liên quan đến việc các sản phẩm trong album HVL bị phản ánh sử dụng ngôn từ chưa phù hợp. Sau buổi làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, rapper cho biết anh vẫn đang phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

Anh cũng đề nghị khán giả và cộng đồng người theo dõi không lan truyền những thông tin chưa được kiểm chứng hoặc sai lệch về vụ việc, không có những đánh giá tiêu cực hay động thái quá khích nhằm vào các bên liên quan.

Rapper MCK khẳng định việc anh chủ động gỡ bỏ các bản ghi chưa phù hợp là hoàn toàn tự nguyện, xuất phát từ tinh thần cầu thị và mong muốn khắc phục sai sót.

“Quyết định gỡ bỏ những bản ghi chưa phù hợp và đưa ra những biện pháp khắc phục như vậy hoàn toàn xuất phát từ sự chủ động, tự nguyện và chân thành nhất của MCK, nhằm khắc phục các sai sót một cách nhanh nhất, thể hiện tinh thần cầu thị và tôn trọng quy định pháp luật.

MCK vẫn đang tích cực phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để tiếp tục giải quyết sự việc. Bản thân MCK cũng mong muốn được là một nghệ sĩ trẻ có tinh thần trách nhiệm cao với xã hội, được sáng tạo và cống hiến cho nền âm nhạc nghệ thuật nước nhà trên tinh thần thượng tôn pháp luật tuyệt đối, và MCK hy vọng mọi người sẽ ủng hộ điều đó”, nam rapper bày tỏ.

Đây là lần thứ hai rapper sinh năm 1999 lên tiếng kể từ khi được Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM mời làm việc để làm rõ những nội dung bị phản ánh liên quan đến album HVL.

Trước đó, MCK đăng thư xin lỗi khán giả, cho biết bản thân đã được cơ quan chức năng phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động nghệ thuật và nhìn nhận thiếu sót trong việc sử dụng ngôn từ ở một số sản phẩm.

Rapper MCK đề nghị khán giả và cộng đồng người theo dõi không lan truyền những thông tin chưa được kiểm chứng hoặc sai lệch về vụ việc,

Nam rapper thừa nhận chưa làm tốt trách nhiệm trong việc hạn chế đối tượng khán giả chưa phù hợp tiếp cận các sản phẩm trên nền tảng công khai, đồng thời cho biết đã tiếp thu ý kiến từ cơ quan quản lý và dư luận để triển khai các biện pháp khắc phục.

Theo đó, MCK đã chủ động gỡ toàn bộ các bản ghi bị phản ánh trong album HVL trên các nền tảng số, đồng thời yêu cầu chấm dứt việc khai thác và lưu hành những bản ghi này. Anh cho biết sẽ chỉnh sửa, loại bỏ các ngôn từ chưa phù hợp trước khi cân nhắc phát hành trở lại.

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 30/7, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết cơ quan này đã mời MCK làm việc từ ngày 28/7 để trao đổi, làm rõ các nội dung được phản ánh liên quan đến album HVL. Sở đang phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, xem xét vụ việc theo quy định pháp luật và sẽ công bố kết luận sau khi quá trình xử lý hoàn tất.

Album HVL được MCK phát hành vào tháng 6 với 30 ca khúc và nhanh chóng thu hút hàng trăm triệu lượt nghe, xem trên các nền tảng số. Sản phẩm gây nhiều tranh cãi khi một số ca khúc và MV bị cho là sử dụng ngôn từ tục, hình ảnh và ẩn dụ liên quan đến chất kích thích.

Dù ê-kíp gắn cảnh báo “Nội dung nhạy cảm” trước mỗi MV, nhiều ý kiến cho rằng các sản phẩm vẫn dễ dàng tiếp cận người chưa thành niên thông qua YouTube, TikTok và các nền tảng trực tuyến khác.

Đến chiều 31/7, trên kênh YouTube chính thức của MCK chỉ còn 11 trong tổng số 30 ca khúc thuộc album HVL. Nhiều sản phẩm từng gây tranh cãi, trong đó có MV Tây Thi, đã được gỡ khỏi nền tảng theo cam kết của nam rapper.